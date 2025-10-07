10 ползи от амарант: Суперхраната за здраво сърце и имунитет

В последните години амарантът придоби популярност като здравословна храна. Тази древна зърнена култура обаче е основна храна в определени части на света от хилядолетия. Той има впечатляващ хранителен профил и е свързан с редица ползи за здравето.

Амарантът е група от над 60 различни вида зърнени култури, които се култивират от около 8000 години. Някога тези култури са били основна храна в цивилизациите на инките, маите и ацтеките.

Технически амарантът не е зърнена култура като пшеницата или овеса, но споделя сравним набор от хранителни вещества и се използва по подобен начин и затова се класифицира като такава. Неговият земен, ядков вкус се съчетава добре с различни ястия.

Десет ползи за здравето от консумацията на амарант

Тази питателна зърнена култура е естествено без глутен и богата на протеини, фибри, микроелементи и антиоксиданти, пише healthline.

Снимка: iStock

Амарантът е добър източник на манган, магнезий, фосфор и желязо. Една чаша (около 246 грама) сварен амарант съдържа следните хранителни вещества:

Калории: 251

Протеини: 9,3 грама

Въглехидрати: 46 грама

Мазнини: 5,2 грама

Манган: 105% от ПДП*

Магнезий: 40% от ПДП

Фосфор: 36% от ПДП

Желязо: 29% от ПДП

Селен: 19% от ПДП

Мед: 18% от ПДП

(*Препоръчителен дневен хранителен прием)

Амарантът е богат на манган, надвишаващ дневните нужди от хранителни вещества само в една порция. Манганът е особено важен за мозъчната функция и се смята, че предпазва от определени неврологични състояния.

Богат е и на магнезий, основно хранително вещество, участващо в близо 300 реакции в тялото, включително синтез на ДНК.

Амарантът е богат на фосфор – минерал, важен за здравето на костите. Богат е и на желязо, което помага на тялото да произвежда кръв.

Амарантът съдържа антиоксиданти

Антиоксидантите са естествено срещащи се съединения, които помагат за предпазване от вредните свободни радикали в организма. Свободните радикали могат да причинят увреждане на клетките и да допринесат за развитието на хронични заболявания.

Снимка: iStock

Амарантът е особено богат на фенолни киселини, които са растителни съединения, действащи като антиоксиданти. Те помагат за предпазване от сърдечни заболявания и рак.

Съдържанието на антиоксиданти е най-високо в суровия амарант, но проучвания установяват, че накисването и обработката му може да намали антиоксидантната му активност.

Амарантът може да понижи нивата на холестерола

Холестеролът е мастноподобно вещество, което се намира в цялото тяло. Твърде много холестерол може да се натрупа в кръвта и да доведе до стесняване на артериите. Амарантът има свойства за понижаване на холестерола. Маслото от амарант намалява общия и „лошия“ LDL холестерол съответно с 15% и 22% в проучвания с мишки. Освен това, зърното от амарант намалява „лошия“ LDL холестерол, като същевременно увеличава „добрия“ HDL холестерол.

Амарантът помага за отслабване

Ако искате да свалите няколко излишни килограма, може да помислите за добавяне на амарант към храненето си. Той е богат на протеини и фибри, като и двете могат да помогнат за усилията ви за отслабване. Амарантът намалява нивата на грелин, хормона, който стимулира глада.

Междувременно, фибрите в амаранта могат да се движат бавно през стомашно-чревния тракт, което спомага за насърчаване на чувството за ситост.

Амарантът е безглутенова храна

За хората с цьолиакия консумацията на глутен предизвиква имунен отговор в организма, причинявайки увреждане и възпаление в храносмилателния тракт. Амарантът е естествено безглутенов и може да се консумира от хора на безглутенова диета.

Снимка: iStock

Амарантът е богат на протеини

Чудесен източник на растителни протеини, амарантът е идеален за вегетарианци и вегани. Според хранителната си стойност, амарантът има същото количество протеин като месото.

Амарантът понижава кръвното налягане

Проучванията показват, че калият и фитонутриентите в амаранта могат да помогнат за регулиране на кръвното налягане.

Амарантът повишава имунитета

Пълен с витамини A, C и E, амарантът укрепва имунната система и помага в борбата с инфекциите.

Амарантът подобрява здравето на костите

Калцият и магнезият в амаранта насърчават здрави кости, което го прави чудесен избор за всички възрасти.

Амарантът подобрява здравето на кожата

Богат на антиоксиданти и витамини, амарантът помага за поддържане на млада, сияйна кожа. Нанасянето на масло от амарант може също да подобри хидратацията и текстурата на кожата.

Снимка: Canva

Как да консумирате амарант?

Амарантът е лесен за приготвяне и може да се използва в много различни ястия. За да готвите амарант, смесете вода с амарант в съотношение 3:1. Загрейте го, докато заври, след това намалете котлона и оставете да къкри около 20 минути, докато водата се абсорбира.

Добавете амарант към смутита, за да увеличите съдържанието на фибри и протеини.

Използвайте го в ястия вместо паста, ориз или кускус.

Добавете го в супи или яхнии, за да ги сгъстите.

Направете го зърнена закуска, като разбъркате с плодове, ядки или канела.

Преди да готвите амарант, можете да го накиснете във вода. Това прави зърната по-лесни за смилане и разгражда антинутриентите, които могат да нарушат усвояването на минералите.