Какво включва диетата от Андите и защо е полезна за здравето ни

Може ли обединение от древна земеделска мъдрост и съвременната наука за храненето да подпомогне здравето. Да, с т.нар. диета от Андите, която набляга на консумацията на суперхрани като киноа, амарант и различни сортове картофи.

Те осигуряват висококачествен протеин, мощни антиоксиданти и уникални биоактивни съединения, което предполага значителни физиологични ползи.

През последните няколко десетилетия потребителите се интересуват все повече от включването на хранителни компоненти от Андите, като киноа и мака, в храненията си поради ползите им за човешкото здраве. В допълнение към хранителната си плътност, част от основните храни в планинския регион са без глутен, което ги прави подходящи за хора с цьолиакия или чувствителност към глутен.

Основни компоненти на диетата от Андите

Андите се простират през Перу, Боливия и Еквадор. Този регион се смята за един от най-ранните центрове за култивиране на растенията в света, произвеждайки култури, които са генетично разнообразни и важни за екологичната устойчивост.

След европейската колонизация обаче, местният хранителен модел е маргинализиран, което води до замяната на традиционните зърнени култури, включително киноа и амарант, с вносни култури като пшеница и ориз.

Традиционното хранене се характеризира с богато разнообразие от растителни и животински храни, адаптирани към трудните условия на висока надморска височина в региона. Андите са дом и на хиляди местни сортове картофи и мака (перуански женшен, ядливо тревисто растение), пише news-medical.

Бобови растения като андската лупина служат като основен източник на висококачествен протеин. Местни плодове като златна боровинка, различни люти чушки и царевица също са ключови компоненти на андската диета.

Снимка: iStock

Въпреки че е предимно растителна, диетата от Андите включва и протеин от лами и алпаки, както и морски свинчета.

Хранителен профил на храните от Андите

Киноата и амарантът съдържат 14-16% протеин на сухо тегло и осигуряват пълен профил от незаменими аминокиселини като лизин, който е дефицитен в повечето други зърнени култури по света. Сравнително, съдържанието на протеин в андската лупина често надвишава 40%.

Снимка: iStock

Културите от Андите са мощни източници на диетични фибри, които подпомагат храносмилателното здраве, както и на микроелементи, като киноата и амарантът са богати на в желязо, калций и магнезий. Местните картофи, особено цветните сортове, показват високи нива на фенолни съединения и антоцианини, като и двете са свързани с антиоксидантни и противовъзпалителни свойства.

Ползи за здравето и съвременни приложения

Установено е, че високото съдържание на фибри и протеини в тези храни подобрява гликемичния контрол. Консумацията на киноа значително намалява нивата на общия холестерол, липопротеините с ниска плътност (LDL) и триглицеридите, всички от които са свързани с подобрено сърдечно-съдово здраве.

При пациенти с дисгликемия (аномалия в стабилността на кръвната захар, изследователите наблюдават хипогликемични ползи от приема на андски лупина в сравнение със соята. Добавките с мака значително подобряват състояния като еректилна дисфукция и проблеми с простатата.

Съвременни тенденции в храненето и глобалното здраве

Нутриционистите дават приоритет на богатите на хранителни вещества, растителни и безглутенови варианти, което популяризира функционалните храни на пазарите за здравословни храни по целия свят. По подобен начин, мака на прах се превърна в добре позната добавка поради своите адаптогенни свойства и способността да поддържа хормоналния баланс. Нарастващата популярност на андските диетични храни води до повишено потребителско търсене, особено за култури като мака и киноа.

----------------------------------------------

Често задавани въпроси?

Какво е киноа? Ботанически киноата е семе от растение, родствено на спанака и цвеклото, но често се нарича псевдозърнена култура или пълнозърнесто зърно заради хранителния си профил и кулинарни приложения. Здравословен ли е амарантът?

Изследователите смятат, че протеинът в амаранта е сред най-хранителните растителни протеини и може да се счита за наравно с протеина от животински продукти. Кое е по-здравословно, амарант или киноа?

Амарантът съдържа забележително по-високи нива на магнезий, калций, натрий, цинк и желязо от киноата. Добре ли е да се яде амарант всеки ден?

Дори при ежедневна консумация амарантът се счита за безопасен. Тъй като не съдържа глутен, той често се включва в диетите на хора с цьолиакия, които имат имунна реакция към глутен, протеин, който се намира в зърнени храни като пшеница, ръж и ечемик. Коя е най-нездравословната зърнена храна?

Рафинираните зърнени храни са без зародиш и трици. Тези зърнени храни имат по-фина текстура и по-дълъг срок на годност. Този процес премахва почти всички фибри и много други хранителни вещества. Храните с рафинирани зърнени храни включват бял ориз и повечето бели хлябове, сладкиши, торти и крекери.