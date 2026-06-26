След интензивна тренировка сте обилно изпотени и прегряти и вероятно често посягате към спортните напитки, които на първо време утоляват жаждата.

Но експертите по хранене изразяват известни опасения относно тези напитки, особено за хора с предиабет или диабет, които активно контролират нивата на кръвната си захар.

Спортните напитки се определят като негазирани, ароматизирани течности, които съдържат добавени захари и електролити (особено натрий) и са предназначени за консумация по време на физически натоварвания.

Но тези напитки понякога се пият и като ежедневна напитка, което може да доведе до прекален прием на захар, който от своя страна може да доведе до наддаване на тегло и се свързва с хронични здравни проблеми, като сърдечни заболявания и диабет.

Как спортните напитки могат да повлияят на кръвната захар

Кръвната ви захар ще се повиши

„Традиционната спортна напитка е насочена към спортисти, които извършват кратки тренировки в жега и влажност, което може да изчерпи енергията и натрия“, обяснява Меган Робинсън, магистър, регистриран диетолог.

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Те традиционно съдържат въглехидрати под формата на добавена захар. „Въглехидратът в спортната напитка се превръща в глюкоза в кръвта и кръвната захар се повишава“, добавя експертът.

Това е смисълът – те би трябвало да помогнат за попълване на течностите и да ви заредят с малко захар.

Как тялото ви реагира зависи от метаболитното ви здраве и текущото ви ниво на активност. Ако имате здравословни нива на кръвна захар, панкреасът ви ще освободи инсулин, за да намали покачването на глюкозата и да нормализира кръвната ви захар.. Ако тренирате, мускулите ви ще използват захарта за енергия.

Ако обаче седите на бюрото си и отпивате от спортна напитка, което означава, че водите заседнал начин на живот, панкреасът ви все пак ще се задейства, за да освободи инсулин.

Всяка допълнителна захар, която тялото ви не използва за гориво, ще се складира като гликоген (съхранявана глюкоза) в мускулните ви клетки. След като запасите от гликоген се заредят, излишната глюкоза се съхранява като мазнини.

Ако обаче имате диабет, покачването на кръвната захар ще изглежда малко по-различно.

„При диабет обикновено има по-високо покачване на кръвната захар. Траекторията на кръвната захар зависи от множество фактори, включително лекарства, стрес и активност. Това е силно индивидуализирано“, казват лекарите.

Хидратацията ще подобри кръвната ви захар

Спортните напитки, които съдържат въглехидрати, помагат за рехидратиране на тялото. Глюкозата помага за усвояването на натрий.

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Поради тази причина прахообразният електролитен препарат без въглехидрати, разтворен в обикновена вода, не е толкова ефективен за рехидратацията на организма, колкото спортната напитка.

Дехидратацията представлява риск, ако се потите много при физически натоварвания или когато сте на открито в жегата. А това може да доведе до проблеми с кръвната ви захар. Когато обемът на кръвта намалее (вследствие на дехидратация), захарта в кръвта ви става по-концентрирана и може да се получи скок на кръвната глюкоза.

Кръвната ви захар може да се нормализира, ако имате хипогликемия

Ако имате диабет, ниската кръвна захар (хипогликемия) е рискована и може да се прояви със симптоми като треперене, изпотяване, втрисане, объркване и световъртеж.

Препоръчителното лечение за ниска кръвна захар е да се консумират 15 грама бързодействащи въглехидрати, да се изчака 15 минути и след това да се провери кръвната Ви захар.

Спортните напитки могат да се използват при ниска кръвна захар, тъй като представляват бързодействащи въглехидрати и не съдържат протеини и мазнини. Една чаша спортна напитка съдържа около 16 грама въглехидрати (Това количество варира в зависимост от марката, затова проверете етикета с хранителна информация на вашата напитка.)

Твърдите храни, които съдържат протеини, фибри и мазнини, се разграждат и усвояват от организма по-бавно в сравнение с течностите, съдържащи въглехидрати.

Кръвната ви захар може да спадне в по-редки случаи

Въпреки че звучи нелогично, „някои хора с диабет ще изпитат реактивна хипогликемия след консумация на въглехидрати преди тренировка.

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Реактивната хипогликемия е ниска кръвна захар, която се появява след консумация на храна или лека закуска с високо съдържание на въглехидрати.

Това е по-рядко срещано (и индивидуалните отговори варират) и съветите в такива случаи са да работите с вашия ендокринолог или диетолог, за да разберете какво ще работи най-добре за вас и вашето ниво на кръвна захар, когато става въпрос за консумация на въглехидрати около упражненията.

Как да изберем спортна напитка за по-добра кръвна захар

Пийте в идеалния момент: Спортните напитки се препоръчват за дейности над един час или в по-голяма жега и това важи както за хора със, така и без диабет. Ако обаче не сте активни, не е нужно да консумирате спортна напитка.

Търсете спортни напитки, съдържащи въглехидрати: Тяхната функция е да осигуряват въглехидрати за енергия и рехидратация. Изберете такива, които съдържат въглехидрати и електролити. Електролитните напитки, които не съдържат въглехидрати, често се бъркат със спортни напитки, но те са в различна категория.

Внимавайте за кофеин: Кофеинът се съдържа в някои спортни напитки, което също може да повиши кръвната ви захар.

Избягвайте напитки с високо съдържание на натрий: „Виждам хора, които пият напитки с високо съдържание на натрий и ниско съдържание на въглехидрати по цял ден и не движат тялото си“, казва диетологът Меган Робинсън. „Те може да приемат 1000 милиграма натрий, докато седят. Няма нужда от това, освен ако нямате специфични медицински нужди. Ние получаваме много натрий чрез начина си на хранене“, обяснява още тя.

Направи си сам у дома: Можете лесно да си направите спортна напитка у дома, като разредите сока с вода и добавите щипка сол. Тя особено препоръчва използването на сок от диня.

Помислете за зареждане с храна: Повечето хора няма да е необходимо да пият спортна напитка след тренировка, защото можете да си набавите въглехидратите и протеините, от които се нуждаете за зареждане, с храна. Храненето също ще помогне за коригиране на ниската кръвна захар, която хората с диабет могат да развият след тренировка. Шоколадовото мляко е чудесна напитка за възстановяване, защото съдържа както въглехидрати, така и протеини. Други идеи включват кисело мляко и плодове или протеинов шейк.

Традиционните спортни напитки съдържат въглехидрати под формата на добавена захар, заедно с електролити като натрий. Те са предназначени да повишат кръвната ви захар, за да осигурят енергия, както и да помогнат на тялото ви да абсорбира по-добре натрий, за да ви поддържа хидратирани.

Ако имате диабет, може да забележите по-висок скок на глюкозата след консумация на тези напитки. За всеки, спортните напитки е най-добре да се консумират в контекста на дълги периоди на упражнения (над един час) или време, прекарано в жегата.

Ако имате диабет, говорете с медицински специалист дали и как спортната напитка се вписва във вашия план за управление на кръвната захар.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници