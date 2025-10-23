Те са навсякъде, цветни чаши, покрити с перли от тапиока, сламки с голям диаметър и десетки вкусови комбинации.

Чаят с мехурчета, известен още като бъбъл тий или боба чай, е тайванска напитка, популярна в цял свят, която съдържа овкусен чай, мляко или плодове, подсладители и характерните дъвчащи топчета от тапиока (перли). Напитката често се сервира студена и се предлага с различни топинги и сиропи, като например манго, пъпеш, ягода и други.

Но зад тази пъстра и Instagram-популярна напитка се крият потенциални рискове за здравето, които експертите все по-често обсъждат, пише Тhe conversation.

Олово в перлите от тапиока

Разследване на Consumer Reports в САЩ открива високи нива на олово в някои продукти за приготвяне на чай с мехурчета, тревожен резултат, който повдига въпроси и за безопасността на напитките, продавани в други страни.

Снимка: Canva

Във Великобритания все още няма публикувани подобни тестове, но резултатите потвърждават един известен факт: тапиоковите перли се произвеждат от нишестето на растението касава, което лесно абсорбира тежки метали от почвата, включително олово.

Продължителният прием на олово, дори в малки количества, може да увреди нервната система, бъбреците и черния дроб, като децата са особено уязвими.

Опасности за храносмилателната система

Перлите от тапиока не само са трудносмилаеми, но и богати на нишесте, което може да забави изпразването на стомаха (гастропареза). При прекомерна консумация са възможни и чревни запушвания, проявяващи се с гадене, повръщане и коремна болка.

Дори добавки като гуарова гума, използвана като сгъстител, могат да причинят запек, ако напитката се консумира често.

Риск за бъбреците и пикочните пътища

През 2023 г. тайвански лекари отстраняват над 300 камъка от бъбреците на 20-годишна жена, която редовно пие чай с мехурчета вместо вода. Медиците посочват, че някои съставки на напитката, като оксалати и високи нива на фосфати, могат да допринесат за образуването на камъни. Макар случаят да е изключение, той подчертава риска от прекомерната ѝ употреба.

Опасност от задавяне

Чаят с мехурчета може да бъде опасен и по друга причина, перлите от тапиока са потенциална причина за задавяне, особено при малки деца.

Снимка: Canva

Документирани са и инциденти с възрастни. В Сингапур 19-годишна жена загива, след като вдишва три перли, засмуквайки силно през блокирана сламка, а друга оцелява благодарение на бърза реакция на свидетели.

Захарна бомба в чаша

Една от основните причини за критиките към напитката е високото съдържание на захар. Повечето видове чай с мехурчета съдържат между 20 и 50 грама захар, количество, сравнимо с това в кен кола. Изследване в Тайван показва, че деца, които редовно консумират напитката, са с 1,7 пъти по-висок риск от поява на кариеси.

В Калифорния чаят с мехурчета вече се смята за един от факторите, допринасящи за детското затлъстяване. Високата концентрация на захари и мазнини увеличава риска от развитие на диабет тип 2, затлъстяване и метаболитен синдром, а при продължителна консумация и на омазняване на черния дроб.

Възможни връзки с менталното здраве

Нови проучвания от Китай установяват връзка между честата консумация на чай с мехурчета и повишен риск от тревожност и депресия.

При възрастни, включително медицински сестри, редовната употреба на напитката се свързва с по-ниски нива на благополучие, хронична умора и симптоми на бърнаут.

Снимка: Canva

Макар причинно-следствената връзка да не е напълно доказана, експертите предупреждават, че комбинацията от захар, кофеин и изкуствени добавки може да има влияние върху менталното здраве.

Перли, видими на скенер

Медицинските специалисти съобщават и за любопитен ефект при някои пациенти, приети по други причини (като травми или апендицит), на образните изследвания се откриват десетки перли от тапиока в стомаха и червата. Те изглеждат като камъни и понякога могат да доведат до объркване при диагностиката.

Чаят с мехурчета, или бъбъл тий, не е нужно да бъде напълно избягван, но специалистите съветват той да се приема като рядко, а не като ежедневен навик. Ако решите да му се насладите, направете го без сламка, така имате по-добър контрол върху приема и намалявате риска от задавяне.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.