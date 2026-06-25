Модерният начин на живот често ни принуждава да балансираме между крайни срокове, напрегнато ежедневие и късни вечери, прекарани пред екрана с някое и друго хапване в ръка. Много от нас знаят, че напрежението не е полезно за организма, а късната вечеря разваля качеството на съня. Ново научно изследване обаче разкрива нещо много по-сериозно: стресът и среднощното хранене действат в опасна синергия, нанасяйки „двоен удар“ върху нашето чревно здраве.

Резултатите от мащабното проучване, представено на медицинския форум Digestive Disease Week (DDW) 2026, показват, че вредата не се крие просто в това какво консумираме, а кога го правим и в какво емоционално състояние се намираме в този момент.

Снимка: OpenAI

Феноменът „двоен удар“ върху храносмилателната система

Учените отдавна са наясно, че хроничното нервно напрежение и липсата на сън вредят на стомаха независимо едно от друго. Новото изследване обаче изследва непозната досега връзка, обединяваща времето за хранене и нервната система – т.нар. хрононутриция и стрес.

Водещият автор на изследването, д-р Харика Дадигири от New York Medical College, пояснява, че когато тялото е подложено на висок алостатичен товар (натрупания в организма физиологичен стрес), деликатният биологичен часовник се нарушава. Ако към това състояние се добави прием на храна късно вечер, балансът на стомашно-чревния тракт се срива из основи. Това води до изразена чревна дисфункция и трайни стомашни смущения.

Снимка: Canva

Мащабът на проучването: Какво казват данните?

За да разберат как стресът и среднощното хранене си взаимодействат, изследователският екип провежда двуфазно проучване, обхващащо хиляди участници:

Фаза 1: Анализирани са данните на 11 149 души. Лекарите изчисляват техния алостатичен товар чрез комбинация от 8 биомаркера за сърдечно-съдово, метаболитно и възпалително здраве. Късното хранене е дефинирано като прием на повече от 25% от дневните калории след 21:00 часа .

Фаза 2: Използвани са данни от 4 157 участници в проекта American Gut Project . Чрез съвременно генетично секвениране е изследвано състоянието на техния чревен микробиом .

Данните от първата фаза разкриват, че хората с високи нива на стрес имат 32% по-висок риск от хроничен запек или диария. Когато обаче се комбинират тревожност с нощно хранене, нещата се влошават драстично – близо 40% от хората развиват абнормни чревни навици. Това представлява близо двойно увеличение на риска в сравнение с хората, които се хранят навреме и живеят спокойно.

Във втората фаза профилът „висок стрес и лоша диета“ показва още по-категорични резултати. Тези участници имат до 2,5 пъти по-висока вероятност за лошо храносмилане и същевременно показват драстично намаляване на своето микробиомното разнообразие.

Снимка: iStock

Комбинацията е истинската опасност

Интересното откритие в доклада, публикуван в медицинската платформа Medscape, е, че среднощното хранене, само по себе си, не води до чревна дисбиоза (нарушение на баланса на полезните бактерии), ако човек е спокоен и отпочинал.

„Хората, които просто хапват късно, но нямат високи нива на стрес, не показват по-големи чревни проблеми“, обяснява д-р Дадигири. „Опасността идва от комбинацията. Високият стрес плюс късното ядене заедно повече от удвояват шансовете за проблеми с корема.“

Когато сме подложени на напрежение, тялото ни произвежда хормони като кортизол и адреналин, които забавят храносмилането и променят киселинността в стомаха. Когато в този критичен момент „заредим“ системата с калории в необичайно време, полезните бактерии в червата започват да умират. Това отваря вратата за патогени, които причиняват възпаления, газове и симптоми, наподобяващи синдром на раздразненото черво.

Снимка: Canva AI

Научни ограничения и следващи стъпки

Въпреки категоричните данни, учените призовават към умереност в заключенията. Д-р Лорен Лейн, професор по гастроентерология в Yale School of Medicine, коментира за Medscape Medical News, че проучването е от „наблюдателен“ тип. Това означава, че то доказва силна статистическа връзка, но все още не може да установи точна причинно-следствена верига или да определи дали съставът на храната (например мазнини срещу бързи въглехидрати) променя тежестта на симптомите. За момента лекарите не съветват радикална промяна в клиничната практика, но признават, че темата е изключително важна за превенцията на здравето.

Снимка: OpenAI

Как да предпазим стомаха си в натовареното ежедневие?

Въпреки че са нужни още дългосрочни изследвания, експертите са единодушни, че регулирането на личния график може значително да подобри качеството на живот. Ето няколко практически стъпки, които можете да предприемете още днес:

Оптимизация на храненията: Опитайте се да приемате основната част от калориите си преди 21:00 часа, за да дадете време на стомаха да си почине.

Управление на напрежението: Практикувайте дихателни упражнения, медитация или леки разходки вечер, за да намалите алостатичния товар върху тялото преди сън.

Грижа за микробиома: Включете в менюто си ферментирали храни и качествени фибри, за да поддържате и стимулирате застрашеното микробиомното разнообразие .

Ако балансирате графика си и обърнете навременно внимание на сигналите на тялото си, ще спестите на стомашно-чревния си тракт този неприятен физиологичен удар. При постоянни оплаквания обаче е най-добре да се обърнете към специалист.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—-------------------------

Източници: