Киселото мляко отдавна се смята за една от най-полезните ферментирали храни за храносмилателната система. Причината са живите бактерии – пробиотици, които подпомагат баланса на чревния микробиом и участват в редица процеси, свързани с имунитета, метаболизма и дори психичното здраве. Но колко кисело мляко е необходимо, за да има реален ефект?

Все повече научни изследвания показват, че редовната консумация на ферментирали млечни продукти може да подобри разнообразието на полезните бактерии в червата. В тази статия разглеждаме какво казват експертите за оптималното количество кисело мляко, кои са активните пробиотични култури в него и как правилно да го включим в ежедневното си хранене.

Снимка: OpenAI

Какво са пробиотиците и защо са важни за микробиома?

Пробиотиците са живи микроорганизми, които, при прием в достатъчно количество, оказват благоприятно въздействие върху здравето на гостоприемника. Нашето тяло е дом на огромно разнообразие от бактерии, едни добри, други - потенциално вредни. Балансът в микробиома е ключов за цялостното ни благополучие.

Според Harvard Health Publishing, пробиотиците не само подобряват имунната функция, но и оптимизират усвояването на хранителни вещества и поддържат здравето на храносмилателната система. Освен това те могат да неутрализират нарушенията в чревната флора, предизвикани от антибиотици, които унищожават полезните бактерии заедно с вредните.

Снимка: Canva

Кои бактериални щамове съдържа киселото мляко?

В киселото мляко най-често се срещат два основни пробиотични щама:

Lactobacillus bulgaricus : основен щам, участващ в ферментацията;

Streptococcus thermophilus : допълващ щам с доказани ползи за чревното здраве.

Колко кисело мляко трябва да ядем дневно?

Американската сърдечна асоциация (AHA) препоръчва лицата над 9 години да консумират три порции мляко, сирене или кисело мляко дневно. Една порция = 1 чаша (около 240 мл) кисело мляко.

Академията по хранене и диететика подчертава, че натуралното, неподсладено кисело мляко без добавена захар е значително по-здравословен избор от подсладените варианти. Захарта може да противодейства на ползите от пробиотиците.

Кисело мляко или пробиотични добавки - кое е по-добро?

Докато киселото мляко съдържа предимно два щама бактерии, пробиотичните добавки обикновено предлагат смес от множество щамове. Изборът зависи от:

Вида бактерии, от който имате нужда;

Конкретното ви здравословно състояние или цел;

Препоръката на вашия лекар или диетолог.

Тъй като пробиотичните добавки се класифицират като хранителни добавки, а не като лекарства, те не са обект на строг контрол от страна на регулаторните органи. Не всички продукти са подкрепени от научни изследвания, затова е препоръчително да се консултирате с лекар преди приема им.

Снимка: OpenAI

Други пробиотични храни за здравето на храносмилателната система

Освен кисело мляко, съществуват редица ферментирали храни, богати на пробиотици. Според Harvard Health Publishing и NIH, те включват:

Мисо (японска ферментирала паста)

Темпе (ферментирала соя);

Кефир (ферментирало мляко);

Кимчи и кисело зеле (ферментирали зеленчуци);

Комбуча (ферментиран чай);

Нефилтриран ябълков оцет.

Рискове и странични ефекти: Може ли да се предозирате с кисело мляко?

NIH отбелязва, че страничните ефекти от прием на пробиотици са обикновено леки и свързани с храносмилателната система: газове, дискомфорт, и отшумяват без лечение.

Важно изключение: При лица с тежки хронични заболявания или отслабена имунна система, приемът на пробиотици не се препоръчва без лекарска консултация.

Снимка: OpenAI

Малка чаша, голяма ползa

Киселото мляко като пробиотик е един от най-лесните, най-достъпните и добре проучени начини да подкрепите своя микробиом, имунитет и здраве на храносмилателната система. Препоръчителното количество е до три порции (чаши) дневно, като се предпочита натурално, неподсладено кисело мляко.

Ако имате конкретни здравословни оплаквания или обмисляте добавянето на пробиотични добавки към режима си, консултирайте се с Вашия личен лекар или диетолог. Те ще ви помогнат да изберете правилния подход за вашия организъм.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—----------------------------------------------------

Източници