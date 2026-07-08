Планирали сте старателно диета през лятото, но след няколко седмици апетитът ви към сладолед и коктейли става необясним?

Не сте сами, а и вината не е само във волята ви. Според изследвания, цитирани от Providence Health, мозъкът разполага с древен механизъм, който тълкува всяко орязване на калории като заплаха от глад, а не като избор за по-добро здраве.

Защо мозъкът бие тревога при ограничаване на храната

Страхът от "глад"

Когато намалите приема на калории, участък от мозъка, наречен хабенула, действа като "превключвател на мотивацията". Той освобождава невропептид Y (NPY), химично вещество, което предизвиква силен глад за бързи, богати на мазнини калории. Според проучване, цитирано от Psychology Today, тази реакция е свързана и с усилени дофаминови сигнали при вида на сладко, което прави спирането след една хапка почти невъзможно.

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Лятото разбива дневния ритъм

По-дългите дни и топлите вечери разместват съня, а той пряко влияе на хормоните на глада. Резултатът е чувствате глад дори при достатъчен прием на храна, сериозно предизвикателство пред всяка лятна диета.

Скритите калории в чашата

Мозъкът трудно "брои" течни калории. Студено кафе, лимонада или коктейл могат да добавят стотици калории, без сигналите за ситост изобщо да се задействат.

Как да надхитрите мозъка си

Заменяйте, не ограничавайте , добавете богати на фибри и вода храни (боровинки, краставици), за да заситите стомаха без усещане за лишения.

Залагайте на бавни въглехидрати , пълнозърнести храни и бобови поддържат енергията без резки скокове на кръвната захар.

Следете течните калории , вода или газирана вода без калории вместо сладки летни напитки.

Как да изберете диета според нуждите си

Няма универсална диета, изборът зависи от целите и начина на живот. Средиземноморската диета (богато меню от зеленчуци, риба и зехтин) е свързана с дълготрайно отслабване и по-ниско възпаление благодарение на антиоксидантите в храната.

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ДАШ диетата (DASH) е насочена основно към контрол на кръвното налягане, но помага и при калориен дефицит. Нисковъглехидратните диети, включително кето диетата, могат да ускорят отслабването, но носят рискове като покачване на LDL холестерола и изискват лекарски контрол. Фастингът (периодично гладуване) пък опростява плана за здравословно хранене, като ограничава времето за хранене вместо конкретни храни.

Експертите препоръчват промяна на хранителните навици постепенно, устойчивата, а не бързата промяна, е ключът към задържане на теглото и превенция на заболявания в дългосрочен план.

Диета през лятото се проваля не заради липса на воля, а заради биологичен механизъм за оцеляване. Разбирането на ролята на хабенулата, NPY и нарушения сън дава реален инструмент за ефективно отслабване, чрез засищащи храни, стабилна енергия от въглехидрати и внимание към течните калории.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници