„Не мога да отслабна, защото метаболизмът ми е бавен", изречение, което милиони хора повтарят. Но вярно ли е?

Науката дава изненадващ отговор. Разбирането на връзката между базалния метаболизъм и килограмите може да промени подхода ви към отслабването и да ви спести години на неефективни опити.

Разберете какво всъщност е базалният метаболизъм, какво му влияе и защо физическата активност е истинският ключ към отслабването.

Какво е базален метаболизъм и защо има значение?

Базалният метаболизъм (BMR Basal Metabolic Rate) е броят калории, които тялото изгаря в пълен покой, за да поддържа основните жизнени функции: дишане, кръвообращение, регулиране на хормоните и обновяване на клетките.

Според специалистите от клиниката Майо, BMR представлява 60–70% от всички калории, изгорени за деня. С други думи, дори да лежите неподвижно цял ден, тялото ви продължава да работи и да изгаря енергия.

Базален метаболизъм: Причина за наднормено тегло

Важно е да се разграничи митът от факта. Бавният метаболизъм рядко е основната причина за покачване на килограмите. Медицински състояния като хипотиреоидизъм (недостатъчна функция на щитовидната жлеза) или синдром на Кушинг наистина могат да забавят метаболизма, но те са сравнително редки.

Снимка: Canva

Теглото се определя от баланса между приетите и изгорените калории, независимо от скоростта на метаболизма.

Какво влияе на базалния метаболизъм?

Базалният метаболизъм не е фиксирана величина. Редица фактори го определят едни са извън контрол, нa други можете да повлияете:

Фактори, които не можете да промените:

Гени – наследствените заложби влияят върху ефективността на енергийния обмен

Пол – мъжете имат по-висок BMR поради по-голяма мускулна маса

Възраст – след 30-годишна възраст BMR намалява с около 1–2% на десетилетие заради естествената загуба на мускулна тъкан

Фактори, които можете да повлияете:

Мускулна маса : колкото повече мускули имате, толкова повече калории изгаряте дори в покой

Телесен състав : мазнините изгарят значително по-малко калории от мускулите

Качество на съня : лошият сън нарушава хормоналния баланс и може да забави метаболизма

Значително ограничаване на калориите : твърде нискокалоричните диети карат тялото да „пести" и да намали BMR като защитна реакция

Базален метаболизъм и отслабване: Трите основни принципа

Специалистите обясняват, че за управление на теглото е важно да се разбира не само BMR, но и TDEE (Total Daily Energy Expenditure) — общите дневни калории, включващи и физическата активност.

Снимка: iStock

Принципите са прости:

Поддържане на тегло → Приемате калории, равни на TDEE Отслабване → Приемате по-малко калории от TDEE Качване на мускулна маса → Приемате повече калории от TDEE

Според препоръките на Mayo Clinic, намаляването на приема с 500–750 калории на ден води до загуба на около 0,5–0,7 кг седмично — реалистично и устойчиво темпо за отслабване.

Калкулатори за BMR и TDEE намерете тук:



Физическата активност: Истинският лост за промяна

Докато базалният метаболизъм е трудно да се промени директно, физическата активност е областта с най-голям потенциал. Насоките за физическа активност препоръчват:

Аеробна активност: минимум 150 минути умерена активност седмично (бързо ходене, плуване, колоездене) или 75 минути интензивна (бягане, аеробика)

Силови тренировки: поне 2 пъти седмично за всички основни мускулни групи

Защо мускулите са най-добрата инвестиция при отслабване?

Изследвания показват, че анаеробните тренировки като силови упражнения и HIIT (високоинтензивни интервални тренировки) увеличават мускулната маса, което трайно повишава базалния метаболизъм. Това означава, че изгаряте повече калории дори когато не тренирате.

Снимка: Canva

Освен това не подценявайте NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis) – калориите, изгорени при ежедневни дейности като ходене, домакинска работа или дори неспокойно седене.

Тази „невидима" активност може да добави между 100 и 800 калории към дневния разход.

Хранителни добавки за ускоряване на метаболизма: Работят ли?

Кратък отговор: не. Специалистите от предупреждават, че продуктите, рекламирани като „ускорители на метаболизма", рядко отговарят на обещанията си, а някои могат да предизвикат нежелани странични ефекти. Консултирайте се с личния си лекар или диетолог, преди да приемате каквито и да е добавки.

Бавен метаболизъм не значи наднормено тегло

Базалният метаболизъм и килограмите са свързани, но уравнението е по-сложно от „бавен метаболизъм = наднормено тегло". BMR е фундаментът на енергийния баланс, но рядко е причина за излишните килограми. Натрупването на мускулна маса е най-ефективният начин да повишите базалния метаболизъм естествено

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници