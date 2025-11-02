Имат ли бъдеще хапчета, имитиращи ефекта от тренировката

Хапчетата заместващи упражнения може да звучат обещаващо, но никое лекарство не може да имитира ползите за цялото тяло от физическата активност.

Това показа проучване публикувано в списание Trends in Endocrinology & Metabolism. То разглежда дали фармакологичните или фитохимичните „миметици на упражненията“ могат наистина да заместят тренировките, имитирайки ги.

Според изследването някои съединения могат да имитират ефектите на спорта, но никое не може да възпроизведе сложните, мултисистемни ползи, предизвикани от реални упражнения.

Защо упражненията са толкова важни

Всяка тренировка създава метаболитен стрес, който променя тялото с течение на времето. Упражненията подобряват контрола на качеството на митохондриите (сливане, делене, митофагия), намаляват хроничното възпаление, подобряват съдовото здраве чрез сигнализация на азотен оксид и балансират автономната нервна система.

Те също така задействат освобождаването на стотици екзеркини, които действат в тъкани, включително мускули, мазнини, черен дроб, панкреас, сърце и мозък. Тези сигнали е невъзможно да се компресират в хапче.

Защо „миметици на упражненията“ все пак имат бъдеще

Физическите упражнения играят важна роля както в първичната, така и в вторичната превенция на сърдечно-съдовите заболявания, благодарение на своите мултисистемни ефекти.

Снимка: iStock

Поради това няколко изследователски групи опитват да разработят така наречените „хапчета за упражнения“ или „миметици на упражненията“ (имитатори), т.е вещества, които теоретично са способни да възпроизведат някои от ползите, свързани с редовните упражнения.

Потенциалната употреба на хапчета, особено при хора с хронични състояния като диабет (които често са твърде неактивни), е тема която предизвиква голям интерес. Хапчетата за упражнения биха могли да бъдат особено полезни за хора, които по същество не са в състояние да извършват физически упражнения, като например в случаи на парализа.

Какво показва проучването

Към днешна дата сложните, цялостни ефекти на упражненията не могат да бъдат имитирани фармакологично. Макар и примамлива, концепцията за „упражнения в хапче“ изглежда нереалистична в момента.

Какво показват данните след направени тестове на първите „миметици на упражнения”:

AICAR - Потенциално орално активно лекарство за подобряване на адаптацията към тренировки или дори за увеличаване на издръжливостта без упражнения.

Резултат: Подобрена издръжливост при мишки; Лоша безопасност при хора.

Снимка: iStock

GW501516 - Увеличава броя на митохондриите в скелетните мускули и дела на оксидативните влакна, като същевременно подобрява и издръжливостта.



Резултат: Повишено окисление на мазнините; туморогенен в предклинични модели.

REV-ERB - Регулатор на метаболитните пътища в тъкани като черния дроб, кафявата мастна тъкан и скелетните мускули.

Резултат: Засилена митохондриална биогенеза и аеробен капацитет при гризачи.

NAD⁺ - Контролира метаболитните процеси, когато наличността на хранителни вещества е ниска.

Резултат: Обещаващи при животни, непостоянни при хора.

GLP-1 - Лекарства, използвани за лечение на затлъстяване, които потискат апетита, като същевременно стимулират освобождаването на инсулин и намаляват секрецията на глюкагон в отговор на хипергликемия.

Резултат: Ефективни за загуба на тегло, но могат да притъпят адаптацията към упражнения.

Фитохимикали - Химични съединения (напр. полифеноли), произвеждани от растенията, обикновено за да им помогнат да устоят на инфекции.

Резултат: Обещаващи доказателства при гризачи; ымерени или смесени резултати при хора.

Нежелани ефекти от потенциални “миметици на упражнения”

Физическите упражнения са по същество безопасни, поне при липса на тежки сърдечни заболявания. Хапчетата за упражнения обаче не са лишени от потенциална токсичност.

Снимка: Canva

Възможните неблагоприятни последици от дългосрочното лечение с фармакологични агенти все още не са идентифицирани. При някои от лекарствата се среща повишаване на кръвното налягане и пикочната киселина или леки нежелани реакции като гадене и повръщане.

Политиките, насочени към здрави хора, трябва да дадат приоритет на насърчаването на редовните упражнения, за да се гарантира постигането на пълния спектър от ползите им.

Въпреки това, в бъдеще хапчетата за упражнения биха могли да предложат някои кардиометаболитни ползи за хора, които не са в състояние да извършват мускулна дейност поради тежки физически ограничения или други причини.