Грухана пшеница и булгур за Задушница: Кое е по-здравословно?

Фибрите са новата мода в храненето и затова е добре да обърнем внимание на два традиционни за българската трапеза продукта, които сме позабравили.

Докато следваме модата и почти всеки се храни с киноа пропускаме ползите за здравето от две зърна, които се отглеждат в нашите географски ширини – груханата пшеница и булгурът. И пшеницата, и булгурът, са традиционни като част от менюто за Задушница, изключително лесни са за приготвяне и могат да бъдат част от ежедневно здравословно хранене.

Всъщност те са производни на едно и също зърно – пшеницата, като разликата е в обработката. Богати са на фибри, подпомагат храносмилането и са подходящи за хората с диабет.

Какво представлява груханата пшеница

Груханата (натрошена) пшеница се произвежда чрез смилане на пълнозърнести пшенични зърна на по-малки парченца, като по този начин се запазват всички части на зърното, включително триците, зародиша и ендосперма. За разлика от рафинираните зърна, натрошената пшеница запазва хранителния си профил, което я прави източник на основни хранителни вещества.

Най-важното за нея е, че е изцяло природен продукт с много ценни витамини и незаменими микроелементи и аминокиселини.

Какво представлява булгурът

Булгурът е натрошена пшеница, която е частично сварена и след това изсушена, т.е минимално преработен. Накрая зърното се смила на едри или фини частици. Тъй като е предварително сварен, булгурът е лесен за употреба. Той е универсален и се съчетава добре с много различни съставки и вкусове.

Като пълнозърнест продукт, булгурът предлага добър източник на диетични фибри и други хранителни вещества, предпазващи сърцето, пише health.com.

Разлика между грухана пшеница, булгур и пълнозърнеста пшеница

Грухана пшеница срещу булгур: Докато и двете се правят от пълнозърнести пшенични зърна, булгурът е предварително сварен и изсушен, което го прави по-бърз за приготвяне.

Грунана пшеница срещу пълнозърнесто брашно: Натрошената пшеница е пълнозърнесто зърно в суров вид, докато пълнозърнестото брашно е фино смляно и често се използва за печива.

Традиционна употреба: Груханата пшеница е основен продукт в близкоизточната, средиземноморската и индийската кухня, често използвана в салата табуле, овесена каша и пилаф. У нас традиционно се вари като жито с орехи.

Ползи за здравето от груханата пшеница

Груханата пшеница има по-високо съдържание на фибри от белия ориз, което го прави по-добра за храносмилането. Тя съдържа повече протеини от кафявия ориз, което я прави отличен вегетариански източник на протеини.

Фибрите подпомагат по-доброто храносмилане

Натрошената пшеница е отличен източник на фибри, които насърчават здравето на червата, подпомагат храносмилането и предотвратяват запек. Фибрите също така помагат за поддържането на здравословен чревен микробиом, от съществено значение за цялостното благополучие, откриваме в osbenexportimport.com.

Ползи за сърцето

Високото съдържание на фибри в груханата пшеница помага за намаляване на лошия холестерол (LDL), намалявайки риска от сърдечни заболявания. Магнезият и антиоксидантите допълнително допринасят за поддържането на здравословно кръвно налягане и сърдечно-съдова функция.

Снимка: Canva

Подпомага контрола на теглото

Поради съдържанието на фибри и протеини, този вид пшеница ви държи сити за по-дълго време, намалявайки шансовете за преяждане. Тя също така помага за регулиране на метаболизма, което я прави отличен вариант за контрол на теглото.

Осигурява устойчива енергия

За разлика от рафинираните зърнени храни, които причиняват скокове на кръвната захар, груханата пшеница осигурява бавно освобождаващи се въглехидрати, които осигуряват стабилни нива на енергия през целия ден. Това я прави отличен избор за спортисти, студенти и всеки, който води активен начин на живот.

Подходяща за диабетици

Груханата пшеница има нисък гликемичен индекс, което означава, че не причинява бързи скокове на кръвната захар. Това го прави чудесна алтернатива на зърнените храни за хора с диабет или за тези, които целят ефективно да контролират нивата на кръвната си захар.

Груханата пшеница е универсална и може да се използва в различни ястия. Най-добре позната е като житото, което се вари за помени. Вкусна е сварена с орехи и като крем ашуре. Освен това може да се добавя към смутита, палачинки, като пилаф, супи и яхнии. Идея е да се миксира с овес, мед и ядки за домашни гранола барчета.

Ползи за здравето от булгура

Булгурът също като груханата пшеница е пълнозърнест продукт и има сходни ползи за здравето.

Подпомага контрола на кръвната захар

Консумацията на пълнозърнести храни може да помогне за подобряване на контрола на кръвната захар. Подобно на другите пълнозърнести храни, булгурът е богат на фибри. Известно е, че диетичните фибри помагат за предотвратяване и управление на диабета чрез стабилизиране на нивата на кръвната захар, забавяне на храносмилането и усвояването на въглехидратите.

Снимка: Canva

Намалява риска от сърдечни заболявания

Високите нива на възпаление са свързани с повишен риск от сърдечни заболявания и свързани с тях състояния. Булгурът е особено богат на фибри и витамини от група В – като рибофлавин, ниацин и пиридоксин – които имат сърдечно-защитни ефекти. Булгурът съдържа и мощни антиоксиданти. Тези защитни за здравето съединения улавят вредните вещества, наречени свободни радикали, които иначе допринасят за възпаление.

Подпомага храносмилането и здравето на червата

Като предварително сготвено зърно, тялото абсорбира и използва хранителните вещества от зърното по-лесно. Процесът на накисване и готвене унищожава антинутриентите (съединения, които пречат на усвояването на хранителни вещества) в зърното и го прави лесно смилаемо.

Контрол върху кръвното налягане

Консумацията на достатъчно диетични фибри може да помогне за подобряване на кръвното налягане. Диетата DASH е хранителен план, формулиран за понижаване на кръвното налягане и поддържане на здравето на сърцето, който дава приоритет на пълнозърнестите храни, заедно с плодове и зеленчуци. Пълнозърнестите храни, включително булгурът, са богати на полезни за сърцето фибри.

Може да намали риска от колоректален рак

Храните с високо съдържание на фибри, като булгура, могат да намалят риска от колоректален рак, рак, който започва в дебелото черво или ректума (най-долната част на дебелото черво).

Снимка: Canva

Може да подпомогне здравословното отслабване

Високото съдържание на фибри в булгура може да помогне за насърчаване на ситостта и ограничаване на преяждането, което помага в усилията за отслабване. Пълнозърнестият зърно е също така с ниско съдържание на калории. Булгурът съдържа също витамини B и E, които могат да помогнат за подхранването и защитата на мускулните тъкани.

Има ли риск от консумацията на грухана пшеница и булгур

И двата продукта са пълни с хранителни вещества, но не са подходящи за хора с цьолиакия или непоносимост към глутен. Ако имате чувствителност към глутен, изберете безглутенови алтернативи като киноа или просо.