Фруктозна непоносимост: Има ли лечение и кога става опасна за живота

Представете си, че любимите ви плодове или сладкиши внезапно започват да ви причиняват силна коремна болка, подуване и дискомфорт.

За хиляди хора по света това не е въображаема ситуация, а ежедневна реалност, причинена от непоносимостта към фруктоза – състояние, при което тялото не може правилно да преработва тази естествена захар.

Има трите типа фруктозна непоносимост, разберете кои са техните симптоми, начините за диагностика и как ефективно може да се управлява състоянието.

Какво е фруктоза и защо причинява проблеми?

Фруктозата или т.нар. плодова захар е монозахарид (въглехидрат), който се среща в плодовете, зеленчуците и пчелния мед. Въпреки че е естествена, не всички хора могат да я усвояват правилно. Според медицинските изследвания, когато организмът не може да абсорбира или разгради фруктозата нормално, тя преминава в дебелото черво, където причинява газове и болезнено храносмилане.

Снимка: istockphoto.com

Три типа непоносимост към фруктоза

Експертите разграничават три основни типа фруктозна непоносимост, всеки с различни характеристики и степен на сериозност.

1. Фруктозна малабсорбция – най-честата форма

Фруктозната малабсорбция е вид хранителна чувствителност, която се развива при възрастни. Подобно на други хранителни непоносимости, тя се влияе от комбинация от генетични фактори, начин на живот и общо здравословно състояние.

Как се проявява: При хора с фруктозна малабсорбция тънките черва не успяват ефективно да абсорбират плодовата захар. В резултат на това тя преминава в дебелото черво, където предизвиква неприятни симптоми.

Симптомите на фруктозна малабсорбция включват:

Газове

Подуване

Диария

Коремна болка

Много хора с това състояние имат чувствителност към група храни, известни като FODMAPs (ферментируеми олигозахариди, дизахариди, монозахариди и полиоли), които включват както естествени, така и изкуствени подсладители.

2. Есенциална фруктозурия – безвредната форма

Есенциалната фруктозурия, или чернодробен фруктокиназен дефицит, е безвредно рецесивно заболяване, което човек може да има, без дори да знае.

Ключови характеристики:

Хората с това състояние нямат чернодробен ензим, наречен фруктокиназа

Състоянието е изцяло безсимптомно

Не се изисква лечение или промени в диетата

Може да бъде открито случайно при рутинни изследвания

3. Наследствена фруктозна непоносимост – най-тежката форма

Наследствената фруктозна непоносимост (фруктоземия) е най-тежката форма, но е управляема при правилен подход.

Тя възниква, когато човек не може да абсорбира фруктозата и нейните предшественици като кафява захар, поради недостатъчна активност на ензима алдолаза В.

Защо е опасна: Непреработената фруктоза се натрупва в черния дроб и бъбреците, което може да доведе до сериозни и дори животозастрашаващи усложнения като чернодробна или бъбречна недостатъчност.

Симптоми при бебета и деца:

Нежелание за ядене на сладкиши

Забавяне в растежа

Повръщане

Жълтеница

Забавено физическо развитие

Хипервентилация

Чернодробна или бъбречна недостатъчност

Наследствената фруктозна непоносимост е налична от раждането, което означава, че повечето бебета ще проявят симптоми, когато започнат да консумират твърда храна. Без промени в начина на живот състоянието може да бъде животозастрашаващо.

Причини и рискови фактори за фруктозната непоносимост

Рискови фактори за фруктозна малабсорбция

Фруктозната малабсорбция може да възникне в резултат на възпаление или увреждане на тънките черва, което им пречи да абсорбират напълно фруктозата.

Снимка: Canva

Основните рискови фактори включват:

Целиакия (цьолиакия): Въпреки че това автоимунно заболяване засяга главно глутена, проучване установява, че 7 от 30 души с целиакия също показват фруктозна малабсорбция

Възпалителни чревни заболявания: Болестта на Крон и улцерозният колит могат да причинят възпаление

Синдром на раздразнените черва: В изследване на 31 деца и юноши със СРЧ, 9 от 10 участници имат и фруктозна малабсорбция

Остър гастроентерит: Чревната инфекция може да причини възпаление и малабсорбция

Диета с високо съдържание на фруктоза: Консумацията на големи количества продукти с високо съдържание на фруктозен сироп

Стрес: Психическият стрес може да влоши симптомите на СРЧ

Антибиотици: Изследванията показват, че някои антибиотици променят микроорганизмите в червата

Генетични причини

Наследствената фруктозна непоносимост възниква поради недостатъчно производство на ензима алдолаза B от черния дроб, което се дължи на мутации в гена ALDOB.

Ако и двамата родители имат мутирания ген ALDOB, всяко дете има 25% риск да развие наследствена фруктозна непоносимост.

Диагностика на фруктозната непоносимост

За фруктозна малабсорбция

Човек може да заподозре, че има фруктозна малабсорбция, ако изпитва симптоми при консумация на храни, съдържащи захар.

Методи за диагностика:

Дихателен тест: Лекарите могат да извършат тест, който измерва нивата на водород в дъха. Високо ниво може да индикира затруднено храносмилане на фруктоза Елиминационна диета: Човек избягва всички храни, съдържащи фруктоза, след което наблюдава резултатите

За наследствена фруктозна непоносимост

Лекарите могат да извършат няколко диагностични теста при бебета:

Анализ на урина: Проверява урината за определени вещества

Чернодробна биопсия: Може да потвърди дефицит на алдолаза

ДНК тест: Най-безопасната опция, която може да предположи фруктозна непоносимост

Тест с хранене: Фруктоза се доставя чрез интравенозна игла

Според експертите, чернодробната биопсия и тестовете с хранене могат да бъдат опасни, затова ДНК тестът е по-безопасна алтернатива.

Снимка: iStock

Лечение и управление на състоянието

При фруктозна малабсорбция

Хората с фруктозна малабсорбция трябва да водят хранителен дневник и да следват диета с ниско съдържание на фруктоза.

Според изследване от 2014 г., намаляването на приема на фруктоза обикновено облекчава симптомите в рамките на 2 до 6 седмици.

След като симптомите намалят, човек може постепенно да въведе отново храни, за да определи колко фруктоза може да понася. Обикновено хората с фруктозна малабсорбция могат да консумират 10 до 15 грама дневно без симптоми.

При наследствена фруктозна непоносимост

Няма лечение, което да излекува наследствената фруктозна непоносимост. Вместо това човек трябва да избягва напълно консумацията на фруктоза.

Тъй като диетата без фруктоза изисква избягване на всички плодове и много други храни, може да е необходима подкрепа от диетолог за осигуряване на балансирано и питателно хранене.

Кога да потърсите лекар?

Родител или близък може да заподозре, че дете има наследствена фруктозна непоносимост, ако има фамилна история на заболяването, детето често боледува или има забавен растеж.

Тъй като това състояние може да бъде животозастрашаващо, е важно да потърсите незабавна помощ от специалист.

Хората, които смятат, че може да имат фруктозна малабсорбция, често могат да лекуват симптомите у дома, като намалят количеството фруктоза в диетата си. Ако симптомите не отшумят, препоръчително е да се свържат с лекар, специализиран в хранене, алергии или хранителни непоносимости.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

