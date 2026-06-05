Операцията за поставяне на стомашен байпас е едно от най-ефективните решения за трайно отслабване при хора с тежко затлъстяване.

Но успехът след бариатричната хирургия зависи не само от самата процедура, а до голяма степен от стриктното спазване на специален хранителен режим.

Диетата след бариатрична операция помага на хора, които се възстановяват от ръкавна гастректомия (ръкав на стомаха), стомашен байпас и други интервенции за отслабване.

Стриктно спазване на диетата след поставен стомашен байпас може да ви помогне да отслабнете безопасно и да поддържате теглото си в дългосрочен план.

Четирите етапа на диетата след стомашен байпас

Според препоръките на водещи медицински центрове, включително Клиниката Мейо, диетата след поставен стомашен байпас следва структуриран подход, който постепенно връща пациента към консумацията на твърда храна.

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Скоростта на преминаване от един етап към следващия варира индивидуално и зависи от възстановяването на организма.

Етап 1: Течности (първите дни след операцията)

В първия ден след операцията пациентите могат да консумират само бистри течности. След като организмът ги понесе добре, може да се премине към други течности:

Бульон

Неподсладен сок

Безкофеиново кафе или чай

Обезмаслено или 1% мляко

Желатин или сладолед без захар

Този етап подготвя стомаха за по-сложна храна и предотвратява усложнения.

Етап 2: Пасирани храни (около 1 седмица след операцията)

След около седмица, в която можете да понасяте течности, пациентите преминават към пасирани и смесени храни с консистенция на гладка паста.

Важни правила за този етап:

Правете 3 до 6 малки хранения дневно

Всяко хранене трябва да съдържа 4 до 6 супени лъжици храна

Хранете се бавно, отделете около 30 минути за всяко хранене

Подходящи храни за пасиране:

Постно смляно месо, птиче месо или риба

Извара

Разбъркани яйца

Варена зърнена закуска

Меки плодове и варени зеленчуци

Кремообразни супи

Етап 3: Меки храни (след няколко седмици)

С одобрението на лекаря, след няколко седмици пациентите могат да добавят меки храни към диетата си. Те трябва да са на малки парчета, крехки и лесни за дъвчене.

Правете 3 до 5 малки хранения дневно

Всяко хранене, от една трета до половин чаша храна

Дъвчете всяка хапка до консистенция на пюре преди поглъщане

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Примери за меки храни:

Смляно постно месо или птиче месо

Рибни филета

Яйца

Извара

Варена или сушени зърнени закуски

Ориз

Консервирани или меки пресни плодове без семки или кора

Варени зеленчуци без кора

Етап 4: Твърди храни (около 8 седмици след операцията)

След приблизително 8 седмици пациентите могат постепенно да се върнат към по-твърди храни. Започнете с 3 хранения дневно, като всяко съдържа от 1 до 1,5 чаши храна. Спрете да се храните преди да се почувствате напълно сити.

Храни, които могат да причинят проблеми на този етап:

Хляб

Газирани напитки

Сурови зеленчуци

Варени влакнести зеленчуци (целина, броколи, царевица, зеле)

Твърдо месо или месо със сухожилия

Червено месо

Пържени храни

Силно подправени или пикантни храни

Ядки и семки

Пуканки

С течение на времето може да успеете да опитате някои от тези храни отново, с насоките на Вашия лекар.

Как да се храните след поставяне на стомашен байпас

1. Не приемайте течни калории

Калорийният прием след операцията е силно ограничен. Избягвайте течни калории от газирани напитки, които не осигуряват истинско хранене и забавят отслабването. Изключение правят протеиновите шейкове в първите дни след операцията.

2. Избягвайте захарта

Захарта не осигурява хранителни вещества, но може да повиши кръвната захар, да предизвика глад и при някои видове бариатрична хирургия да доведе до дъмпинг синдром. Внимавайте за храни, в чиито съставки захарта е сред първите три компонента.

3. Откажете се от газираните напитки

Газираните напитки могат да причинят газове и да увеличат налягането в стомаха, което е вредно за скобите и конците, особено в първите месеци след операцията. Избягвайте дори диетичните газирани напитки, които могат да увеличат апетита за сладко.

4. Внимавайте с течностите по време на хранене

Не пийте течности непосредствено преди, по време или след хранене. Запазете малкото пространство в стомаха си за висококачествена, богата на хранителни вещества храна. Разделяйте храната и течностите с поне половин час интервал.„

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5. Фокусирайте се върху протеините

Протеинът трябва да е основен приоритет при всяко хранене. Той помага за поддържане на мускулната маса докато губите мазнини и ви дава усещане за ситост по-дълго. Ако се чувствате сити бързо, започвайте с протеина.

6. Пропуснете алкохола

Алкохолът е пълен с празни калории без хранителна стойност. Той може да допринесе за стомашни язви, от които вече сте изложени на риск след операцията. Следоперативното възстановяване ви прави по-чувствителни към алкохола.

7. Дъвчете храната старателно

Старателното дъвчене е от съществено значение за предотвратяване на гадене и повръщане. Големите парчета храна могат да имат проблеми с преминаването през храносмилателния тракт и да причинят болка.

8. Избягвайте простите въглехидрати

Простите въглехидрати (бял хляб, тестени изделия, захар, бял ориз) са с ниско съдържание на хранителни вещества и повишават нивата на кръвната захар, предизвиквайки глад. Избирайте пълнозърнести храни, богати на фибри.

9. Останете хидратирани

Пийте много вода, но не по време на хранене. Поддържането на хидратация ви помага да се чувствате енергични и предпазва от объркване на глада с жаждата.

10. Кажете сбогом на кофеина

Кофеинът е диуретик, който работи срещу усилията ви да останете хидратирани и увеличава риска от стомашна язва. Ограничете или избягвайте напитките с кофеин.

11. Внимавайте за непоносимост към лактоза

Много пациенти развиват лактозна непоносимост след операцията, дори да не са я имали преди. Намалете консумацията на млечни продукти, докато не разберете как тялото ви ги понася. Избирайте нискомаслени варианти за повече протеин.

12. Планирайте контрол на порциите навън

Порциите в ресторантите са огромни в сравнение с нуждите ви след операцията. Планирайте да вземете храна за вкъщи или поръчайте детска порция. Отделете приемливата порция още в началото.

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13. Не използвайте сламки

Сламките ви позволяват да пиете твърде бързо и увеличават количеството въздух в стомаха, което може да причини сериозен дискомфорт.

14. Изберете пълноценни храни

Добавяйте минимално преработени храни като пресни плодове, зеленчуци и протеини към хранителните навици. Избягвайте пакетирани и кутирани продукти, когато има прясна алтернатива.

15. Приемайте добавки при нужда

Много пациенти след операция за отслабване страдат от ниски нива на желязо, калий и калций. Следвайте препоръките на лекаря си за хранителни добавки.

Диетата след операция за поставяне на стомашен байпас е от изключителна важност за успешното възстановяване и трайното отслабване.

Стриктното спазване на хранителен режим е предпоставка за оптимални резултати и предотвратява усложнения.

Консултирайте се редовно с Вашия лекар и диетолог, за да адаптирате препоръките към вашите специфични нужди. Успехът след бариатричната хирургия зависи от Вашия ангажимент към промяна в начина на живот, не само от самата операция.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници