Везната показва по-малко килограми, но вие не се чувствате по-добре. Причината може да се крие във факта, че отслабвате, но на практика не изгаряте мазнини.

Разликата между отслабването и горенето на мазнини е по-важна, отколкото повечето хора осъзнават, и разбирането ѝ може да промени изцяло подхода ви към здравословния начин на живот.

Научете какво точно представляват тези два процеса, как влияят на метаболизма и какви стратегии препоръчват специалистите за трайно и здравословно отслабване.

Отслабване vs. горене на мазнини: Не е едно и също

Какво представлява отслабването?

Отслабването означава намаляване на общото телесно тегло от всякакъв вид маса: вода, мускулна тъкан, костна плътност и мазнини.

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Когато числото на везната намалява бързо, това най-често се дължи на загуба на вода и разграждане на мускулна тъкан, а не на мазнини. Загубата на мускулна маса от своя страна забавя метаболизма, намалява силата и увеличава риска от връщане на килограмите.

Какво представлява горенето на мазнини?

Горенето на мазнини е процесът на намаляване на телесната мазнина при запазване или дори увеличаване на мускулната маса. Мускулната тъкан изгаря приблизително тринадесет калории на килограм дневно в покой, докато мастната тъкан изгаря едва пет. Колкото повече мускули поддържате, толкова по-ефективен е вашият метаболизъм дори когато почивате.

Защо горенето на мазнини е по-добро за здравето ви?

Специалистите са единодушни: фокусирането върху горенето на мазнини, а не само върху теглото, носи значително повече ползи за дългосрочното здраве.

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Подобрява метаболизма. Поддържането на мускулна маса ускорява метаболизма в покой, което улеснява контрола на теглото в бъдеще.

Подобрява инсулиновата чувствителност. Намаляването на висцералната мазнина (около коремните органи) помага на организма да обработва кръвната захар по-ефективно, намалявайки риска от диабет тип 2.

Защитава сърцето. Загубата на мазнини подобрява кръвното налягане и нивата на холестерол, намалявайки риска от сърдечни заболявания.

Балансира хормоните. Излишните телесни мазнини нарушават хормоналния баланс при мъжете могат да повишат естрогена и да намалят тестостерона, а при жените да нарушат менструалния цикъл.

Кои фактори влияят на горенето на мазнини?

Горенето на мазнини не е еднакво за всеки. Редица вътрешни и външни фактори определят колко бързо и лесно се случва то.

Физиологични фактори

Базален метаболизъм (BMR). Броят калории, необходим за основните телесни функции, варира в зависимост от възрастта, пола, мускулната маса и физическата активност. Той представлява 45–70% от дневния разход на калории.

Хормони. Инсулин, кортизол, хормони на щитовидната жлеза и полови хормони влияят пряко върху складирането и разграждането на мазнини. Хормонални промени като менопаузата могат да затруднят горенето на мазнини.

Генетика. Гените определят как и къде тялото складира мазнини и колко лесно ги гори.

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Фактори от начина на живот

Сън. Редовно по-малко от 7 часа сън на нощ повишава нивата на грелин хормонът на глада и затруднява горенето на мазнини.

Стрес. Хроничният стрес повишава кортизола, хормон, насърчаващ складирането на мазнини, особено в коремната област.

Хранене и упражнения. Диетата сама по себе си може да доведе до загуба на тегло, но горенето на мазнини изисква комбинация от балансирано хранене и редовни упражнения .

Медикаменти. Антидепресанти, антихистамини, бета-блокери и стероиди могат да повлияят на метаболизма и апетита.

Как да измерите горенето на мазнини?

Везната е удобен, но непълен инструмент, защото не разграничава мазнини, мускули и вода. За по-точна картина специалистите препоръчват следните методи:

Скинфолд калипери (измерват подкожните мазнини в конкретни зони, но изискват обучен специалист)

Везни с биоимпеданс (изчисляват процента телесни мазнини чрез слаб електрически ток)

Телесни обиколки на талия, бедра и ханш, съотношение талия/ханш (по-висока стойност може да сигнализира риск от сърдечни заболявания)

DEXA скан – най-точният метод, измерващ костна плътност, мазнини и мускулна маса едновременно.

Снимка: OpenAI

Практически стратегии за ефективно горене на мазнини

Изградете здравословни навици

Приоритизирайте протеина. Включвайте постни източници на протеин (пиле, риба, бобови) при всяко хранене, за да поддържате и изграждате мускулна маса.

Комбинирайте кардио и силови тренировки. Препоръчително е поне 150 минути умерено кардио или 75 минути интензивно кардио седмично, плюс 2 или повече дни силови упражнения.

Спете достатъчно. Специалистите препоръчват 7–9 часа сън на нощ за оптимален хормонален баланс.

Хидратирайте се. Достатъчният прием на вода намалява фалшивите сигнали за глад и подпомага храносмилането.

Следете приема на натрий. Ограничаването му помага за предотвратяване на задържането на вода.

Грижете се за психическото си здраве

Управлявайте стреса. Медитация, дихателни упражнения и прогресивна мускулна релаксация помагат за намаляване на кортизола и подпомагат горенето на мазнини.

Поставяйте реалистични цели. За повечето хора загубата на 0,5–1% телесна мазнина на седмица е постижима и устойчива цел.

Ценете последователността. Пропусната тренировка или случайно преяждане не провалят целта. Дългосрочната последователност е по-важна от краткосрочното съвършенство.

Целта е запазване на мускулната маса

Отслабването и горенето на мазнини не са едно и също и разбирането на тази разлика може да бъде решаващо за вашето дългосрочно здраве.

Докато везната показва обща загуба на тегло, истинската цел е запазване на мускулната маса при намаляване на телесната мазнина. Именно това ускорява метаболизма, подобрява инсулиновата чувствителност, защитава сърцето и балансира хормоните.

Ако целите трайни и здравословни резултати, комбинирайте балансирано хранене, редовни тренировки, качествен сън и управление на стреса. При съмнения или здравословни проблеми се консултирайте с лекар или специалист по хранене.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници