Панкреасът е малък орган с голяма отговорност, той регулира нивата на кръвната захар и отделя ензими, без които храносмилането е невъзможно. 

Когато се възпали, състоянието се нарича панкреатит, а диетата при панкреатит се превръща в един от най-важните инструменти за овладяване на симптомите и предпазване от усложнения. Изборът на храни може да облекчи болката, да ускори възстановяването и да намали риска от повторни пристъпи.

Остър и хроничен панкреатит, различен подход към храненето

При остър панкреатит възпалението често е предизвикано от камъни в жлъчката, които блокират каналите на панкреаса. Лечението обикновено започва с временно спиране на храненето, последвано от постепенно връщане към лека храна.

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При хроничен панкреатит възпалението е дълготрайно и уврежда способността на органа да произвежда ензими. Това води до малабсорбция и увреждане на панкреаса, а с времето и до дефицит на хранителни вещества.

Какво да ядете след пристъп на панкреатит

След острата фаза лекарите обикновено препоръчват постепенно въвеждане на лесносмилаеми въглехидрати, ориз, паста и хляб. Те се комбинират с източници на протеин с ниско съдържание на мазнини, за да не претоварват панкреаса:

  • постно месо и кожа без пилешко
  • боб и леща
  • нискомаслени млечни продукти
  • плодове и зеленчуци в умерени количества

Готвенето у дома улеснява контрола върху мазнините, нещо, което е трудно да се постигне с готови или ресторантьорски храни.

Ензими за храносмилане и дефицит на витамини

При хроничен панкреатит панкреасът може да спре да произвежда достатъчно храносмилателни ензими. Затова гастроентеролозите нерядко предписват панкреасни ензими (PERT), приемани с всяко хранене, за да подпомогнат разграждането на храната.

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Хроничното възпаление е свързано и с дефицит на мастноразтворими витамини A, D, E и K, тъй като усвояването на мазнини, а с тях и на тези витамини е нарушено. Редовното проследяване на нивата им при диетолог или лекуващ лекар е важна част от хранителния режим при болен панкреас.

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Чести и малки порции

Вместо три обилни хранения, специалистите препоръчват пет до шест по-леки хранения дневно. Това облекчава натоварването върху храносмилателната система и помага за по-стабилно овладяване на болката в коремната област. При остра фаза приемът на фибри се въвежда постепенно, първо меки нишестени храни, а по-късно пълнозърнести варианти, тъй като големи количества фибри могат да намалят ефективността на ензимите при хронично болни.

Забранени храни при панкреатит

Ограничаването на мазнините е централен принцип на нискомаслената диета при панкреатит. Най-често се препоръчва избягване на:

  • тлъсти меса и вътрешности
  • пържени храни, чипс и пържени картофи
  • майонеза, олио, маргарин и масло
  • пълномаслени млечни продукти
  • сладкиши, торти и сладолед

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Според проучване от 2016 г., публикувано в PMC (National Library of Medicine), консумацията на червено месо е свързана с повишен риск от хроничен панкреатит, а диета, богата на наситени мазнини и холестерол, увеличава риска от панкреатит, свързан с камъни в жлъчката.

Снимка: Canva

Спиране на алкохол и цигари

Алкохолът и тютюнопушенето са сред водещите рискови фактори за усложнения. Експертите от Националния институт по диабет и храносмилателни и бъбречни заболявания (NIDDK) посочват, че пълното спиране на алкохола е стандартна препоръка след диагноза панкреатит, а пушенето допълнително повишава риска, включително за превенция на рак на панкреаса.

Хидратация и възстановяване

Достатъчният прием на течности подпомага цялостното възстановяване. Носенето на бутилка вода през деня е прост, но ефективен навик, който много пациенти подценяват.

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Кога да потърсите специалист

Всяка промяна в храненето при панкреатит трябва да се обсъжда с гастроентеролог или диетолог, особено при риск от недохранване при хроничен панкреатит. Специалистът може да прецени нуждата от добавки, ензимна терапия или по-строг хранителен режим спрямо индивидуалната история и симптоми.

Снимка: Canva

Диетата при панкреатит не е универсална, тя зависи от вида на заболяването и индивидуалното състояние на пациента. Общите принципи обаче остават, нискомаслена храна, чести малки порции, достатъчно протеин и хидратация, пълен отказ от алкохол и цигари, и редовно проследяване с медицински специалист. Спазването им може значително да облекчи симптомите и да предпази панкреаса от по-нататъшно увреждане.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници

 

  1. Healthline.  Диета при панкреатит

  2. ESPEN. Насоки за клинично хранене при остър и хроничен панкреатит

  3. Royal Devon University Healthcare NHS – Диетична информация при остър панкреатит

  4. Nutrition in Clinical Practice (ASPEN Journals)

  5. NIDDK. Информация за панкреатит

  6. Columbia Surgery. Диета при панкреатит

  7. PMC. Проучване за връзката между червено месо и хроничен панкреатит (2016)