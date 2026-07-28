Панкреасът е малък орган с голяма отговорност, той регулира нивата на кръвната захар и отделя ензими, без които храносмилането е невъзможно.

Когато се възпали, състоянието се нарича панкреатит, а диетата при панкреатит се превръща в един от най-важните инструменти за овладяване на симптомите и предпазване от усложнения. Изборът на храни може да облекчи болката, да ускори възстановяването и да намали риска от повторни пристъпи.

Остър и хроничен панкреатит, различен подход към храненето

При остър панкреатит възпалението често е предизвикано от камъни в жлъчката, които блокират каналите на панкреаса. Лечението обикновено започва с временно спиране на храненето, последвано от постепенно връщане към лека храна.

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При хроничен панкреатит възпалението е дълготрайно и уврежда способността на органа да произвежда ензими. Това води до малабсорбция и увреждане на панкреаса, а с времето и до дефицит на хранителни вещества.

Какво да ядете след пристъп на панкреатит

След острата фаза лекарите обикновено препоръчват постепенно въвеждане на лесносмилаеми въглехидрати, ориз, паста и хляб. Те се комбинират с източници на протеин с ниско съдържание на мазнини, за да не претоварват панкреаса:

постно месо и кожа без пилешко

боб и леща

нискомаслени млечни продукти

плодове и зеленчуци в умерени количества

Готвенето у дома улеснява контрола върху мазнините, нещо, което е трудно да се постигне с готови или ресторантьорски храни.

Ензими за храносмилане и дефицит на витамини

При хроничен панкреатит панкреасът може да спре да произвежда достатъчно храносмилателни ензими. Затова гастроентеролозите нерядко предписват панкреасни ензими (PERT), приемани с всяко хранене, за да подпомогнат разграждането на храната.

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Хроничното възпаление е свързано и с дефицит на мастноразтворими витамини A, D, E и K, тъй като усвояването на мазнини, а с тях и на тези витамини е нарушено. Редовното проследяване на нивата им при диетолог или лекуващ лекар е важна част от хранителния режим при болен панкреас.

Чести и малки порции

Вместо три обилни хранения, специалистите препоръчват пет до шест по-леки хранения дневно. Това облекчава натоварването върху храносмилателната система и помага за по-стабилно овладяване на болката в коремната област. При остра фаза приемът на фибри се въвежда постепенно, първо меки нишестени храни, а по-късно пълнозърнести варианти, тъй като големи количества фибри могат да намалят ефективността на ензимите при хронично болни.

Забранени храни при панкреатит

Ограничаването на мазнините е централен принцип на нискомаслената диета при панкреатит. Най-често се препоръчва избягване на:

тлъсти меса и вътрешности

пържени храни, чипс и пържени картофи

майонеза, олио, маргарин и масло

пълномаслени млечни продукти

сладкиши, торти и сладолед

Според проучване от 2016 г., публикувано в PMC (National Library of Medicine), консумацията на червено месо е свързана с повишен риск от хроничен панкреатит, а диета, богата на наситени мазнини и холестерол, увеличава риска от панкреатит, свързан с камъни в жлъчката.

Снимка: Canva

Спиране на алкохол и цигари

Алкохолът и тютюнопушенето са сред водещите рискови фактори за усложнения. Експертите от Националния институт по диабет и храносмилателни и бъбречни заболявания (NIDDK) посочват, че пълното спиране на алкохола е стандартна препоръка след диагноза панкреатит, а пушенето допълнително повишава риска, включително за превенция на рак на панкреаса.

Хидратация и възстановяване

Достатъчният прием на течности подпомага цялостното възстановяване. Носенето на бутилка вода през деня е прост, но ефективен навик, който много пациенти подценяват.

Кога да потърсите специалист

Всяка промяна в храненето при панкреатит трябва да се обсъжда с гастроентеролог или диетолог, особено при риск от недохранване при хроничен панкреатит. Специалистът може да прецени нуждата от добавки, ензимна терапия или по-строг хранителен режим спрямо индивидуалната история и симптоми.

Снимка: Canva

Диетата при панкреатит не е универсална, тя зависи от вида на заболяването и индивидуалното състояние на пациента. Общите принципи обаче остават, нискомаслена храна, чести малки порции, достатъчно протеин и хидратация, пълен отказ от алкохол и цигари, и редовно проследяване с медицински специалист. Спазването им може значително да облекчи симптомите и да предпази панкреаса от по-нататъшно увреждане.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници