Ако сте сред повече от 20% от възрастните, които живеят с хронична болка, независимо дали заради артрит, фибромиалгия, мигрена или болки в гърба, храненето често се превръща по-скоро в източник на тревога, отколкото на удоволствие.

Добрата новина е, че диетата при хронична болка може да е силен съюзник, според проучванията целенасочените промени в менюто, коригирането на хранителни дефицити и приемът на подходящи добавки може да намалят възпалението и да осигурят естествено облекчаване на болката.

Снимка: Canva

Защо възпалението поддържа болката

Възпалението е естественият отговор на имунната система срещу увреждания и инфекции. Когато обаче стане хронично, заради автоимунни заболявания, травми, стрес или състояния като затлъстяване, то може непрекъснато да активира болковите пътища. Изследванията сочат, че понижаването на възпалителните маркери може да намали интензивността на болката. Тази връзка се проявява при няколко чести състояния:

Артрит – възпалението атакува ставите.

Фибромиалгия – нервната система става свръхчувствителна.

Мигрена – възпалението дразни нервите и кръвоносните съдове.

Болки в гърба – възпалени дискове, нерви и мускули причиняват болка.

Кои храни помагат за намаляване на възпалението

Основата е противовъзпалителна диета, богата на антиоксиданти и омега-3 мастни киселини, които подпомагат неутрализирането на свободните радикали и потискат възпалителни съединения като IL-6 и TNF-алфа. Запълнете чинията си с разнообразие от растителни храни:

Снимка: OpenAI

Вишни – съдържат антоцианини, които понижават CRP.

Листни зеленчуци (спанак, къдраво зеле) – каротеноиди с противовъзпалително действие.

Кръстоцветни зеленчуци – сулфорафанът в броколи и зелето е мощен противовъзпалителен агент.

Сьомга – източник на омега-3 (EPA и DHA), полезни при болки в ставите и гърба .

Боровинки и горски плодове – богати на антоцианини; подобряват инсулиновата чувствителност.

Орехи – доставят омега-3 (ALA).

Зелен чай – полифенолът EGCG понижава възпалителните цитокини.

Чесън и лук – органосерни съединения, които потискат възпалението.

Джинджифил и куркума – куркуминът и джинджифилът блокират възпалителни гени и пътища.

Какво е добре да ограничите

Някои храни и навици действат в обратната посока:

Рафинирани въглехидрати, захар и наситени мазнини, които покачват кръвната захар, заложете на храни с нисък гликемичен индекс .

Преработено и червено месо.

Алкохол, който може да отключи възпалителен отговор.

Не подценявайте и хидратацията, достатъчният прием на вода (около 2–3 литра дневно) подпомага извеждането на възпалителни цитокини.

Снимка: Canva

Дефицити, които може да засилят болката

Липсата на определени витамини и минерали може да остави възпалението без контрол. Струва си да обсъдите с лекар изследване на нивата на:

Витамин D – недостигът на витамин D се свързва с мускулно-скелетна болка.

Магнезий – дефицитът се свързва с мигрена, мускулни спазми и фибромиалгия.

Витамини от група B – важни за нервите; недостигът им е свързан с невропатия и нервна болка.

Витамин C – антиоксидант, който понижава CRP.

Добавки, които може да помогнат при хроничнаа болка

Според проучванията някои добавки може да подпомогнат овладяването на болката – винаги след консултация със специалист:

Снимка: Canva

Куркумин – понижава възпалителните цитокини и болката при артрит.

Рибено масло (омега-3) – може да намали хроничното възпаление и нуждата от НСПВС.

Магнезиев глицинат – добре усвоим, облекчава мускулни крампи и тежестта на мигрената.

Витамин D3 – коригира дефицити и подкрепя костите, мускулите и нервите.

Диетата при хронична болка не е чудодейно лечение, но може да бъде силен съюзник в ежедневната борба с дискомфорта. Комбинацията от противовъзпалителна диета, коригиране на хранителните дефицити и прицелни добавки може да намали възпалението по естествен начин.

Най-добрата стратегия е индивидуална, изградете своя план съвместно с лекуващия лекар или диетолог, за да може храненето отново да носи удоволствие, а не тревога.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници