Милиони хора по света живеят с тиреоидит на Хашимото, автоимунно заболяване, при което имунната система атакува собствената щитовидна жлеза. Симптомите включват постоянна умора, необяснимо напълняване, депресия и нарушен хормонален баланс.

Все повече научни данни показват, че облекчаването на симптомите на Хашимото с диета е реална и ефективна стратегия. Независимо дали се приемат медикаменти или не, правилното хранене може значително да подобри качеството на живот, да подпомогне функцията на щитовидната жлеза и да помогне за справяне с килограмите.

Защо диетата има значение при Хашимото?

Хашимото е едно от най-честите заболявания на щитовидната жлеза в развитите страни. Дори при лечение с медикаменти, симптомите могат да продължат да влияят негативно на ежедневието. Именно тук диетата се намесва като ефективен инструмент.

Според публикувани изследвания, диетата и начинът на живот играят ключова роля в управлението на Хашимото, тъй като много пациенти продължават да изпитват симптоми въпреки медикаментозното лечение. Освен това, хората, при които все още не са настъпили хормонални промени, рядко получават лекарства, и именно за тях промяната в диетата може да бъде единственото налично оръжие.

Диетичните промени могат да:

Намалят хроничното възпаление, свързано с болестта;

Подпомогнат функцията на щитовидната жлеза;

Понижат нивата на тиреоидните антитела;

Помогнат за справяне с килограмите;

Подобрят нивата на кръвната захар и холестерола.

Доказани диетични подходи при Хашимото

Безглутенова диета

Проучванията показват, че хората с Хашимото са по-склонни да развият целиакия в сравнение с общото население. Според 6-месечно клинично изследване при 34 жени с тиреоидит на Хашимото, безглутеновата диета е довела до понижаване на нивата на тиреоидните антитела и подобряване на функцията на щитовидната жлеза, в сравнение с контролна група. Тези данни, публикувани в специализирани медицински издания, предполагат, че дори хората без целиакия могат да се облагодетелстват от такъв хранителен режим.

Автоимунен протокол (AIP диета)

Автоимунният протокол (AIP) е специализирана диета, разработена за хора с автоимунни заболявания. Тя премахва потенциално вредни храни като зърнени, млечни, добавена захар, кафе, бобови, яйца, алкохол, ядки, семена, рафинирани масла и хранителни добавки.

В 10-седмично изследване при 16 жени с Хашимото, AIP диетата значително е подобрила показателите за качество на живот и е намалила нивата на C-реактивния протеин, ключов маркер на възпалението. Важно: Тази диета трябва да се прилага само под наблюдението на опитен здравен специалист.

Антивъзпалителна диета, богата на плодове и зеленчуци

Изследване сред 218 жени с Хашимото установява, че при тези, които консумират по-голямо количество плодове и зеленчуци, маркерите на оксидативния стрес, водеща причина за хронично възпаление, са значително по-ниски. Добавянето на ярко оцветени, богати на антиоксиданти храни може да бъде лесна, но ефективна стъпка.

Безлактозна диета

Непоносимостта към лактоза е широко разпространена сред хората с Хашимото. Изключването на млечните продукти може да подобри храносмилателните проблеми, функцията на щитовидната жлеза и усвояването на медикаменти. Въпреки това тази стратегия не важи за всеки, някои пациенти понасят млечните продукти без проблеми.

Храни при Хашимото: Кое да включите в менюто си?

Експертите препоръчват режим, фокусиран върху богата на хранителни вещества диета, включваща:

Плодове и нишестени зеленчуци : богати на антиоксиданти и фибри;

Постни животински протеини : пиле, риба, пуйка.

Здравословни мазнини : зехтин, авокадо, мазна риба.

Безглутенови зърнени : ориз, киноа, просо.

Ядки и семена : особено бразилски орехи (богати на селен).

Бобови и леща : при добра поносимост.

Подправки и билки : куркума, джинджифил и други с антивъзпалителни свойства.

Кои храни да избягвате при Хашимото?

Намаляването или премахването на следните храни може да облекчи симптомите:

Добавена захар и сладки : усилват възпалението.

Бързо и пържено хранене : трансмазнини, провъзпалителни вещества.

Рафинирани зърнени : бяло брашно, бял ориз.

Силно преработени храни и меса : наденици, консерви.

Глутен-съдържащи зърнени : пшеница, ечемик, ръж.

Относно кръстоцветните зеленчуци и соята:

Някои от тези храни съдържат вещества, наречени гойтрогени, които при много висока консумация могат да затруднят образуването на хормони на щитовидната жлеза. Това не означава, че трябва да се избягват. Кръстоцветните зеленчуци, като броколи, карфиол, зеле и брюкселско зеле, са изключително полезни и богати на витамини, фибри и антиоксиданти. Добрата новина е, че готвенето значително намалява действието на гойтрогените. Затова умерената им консумация, особено след термична обработка, обикновено е напълно безопасна.



Полезни хранителни добавки при Хашимото

Хората с Хашимото са по-склонни към дефицит на определени хранителни вещества. Следните добавки могат да бъдат полезни, но задължително трябва да се приемат само след консултация с лекар:

Селен : намалява тиреоидните антитела.

Цинк : подпомага имунната функция.

Куркумин : мощен противовъзпалителен ефект.

Витамин D : чест дефицит при Хашимото.

Комплекс от витамини В, магнезий и желязо

Важно предупреждение: Употребата на йод във високи дози при липса на йоден дефицит може да влоши Хашимото. Не приемайте йодни добавки без изрично предписание от лекар.

Допълнителни препоръки за начина на живот

Изследване при 60 жени с Хашимото установява, че практикуването на техники за управление на стреса е довело до намаляване на депресията и тревожността, подобряване на качеството на живот и понижаване на тиреоидните антитела.

Практични съвети за по-добри резултати:

Приемайте медикаментите си на гладно, поне 30–60 минути преди закуска.

Практикувайте редовно управление на стреса: йога, медитация, разходки сред природата.

Пригответе храната си вкъщи: така контролирате съставките.

Потърсете диетолог, специализиран в автоимунни заболявания.

Диетата е мощен съюзник при Хашимото

Облекчаването на симптомите на Хашимото с диета е не само възможно, но и научно обосновано. Безглутеновата, антивъзпалителната или AIP диетата могат да намалят тиреоидните антитела, да подобрят функцията на щитовидната жлеза и да помогнат за справяне с килограмите и хормоналния баланс. Ключът е в индивидуалния подход, нито един хранителен режим не е универсален.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

