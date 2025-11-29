Диета при дивертикулит: Kои храни облекчават и кои влошават симптомите?

Ако някога сте изпитвали дивертикулит, знаете колко болезнено може да бъде едно обостряне. Тази тъпа болка в корема, която се влошава с хранене. Или може би остра, обезпокоителна болка, която се усилва дори при най-малкото движение.

Когато имате обострен дивертикулит, е препоръчително да дадете почивка на храносмилателната си система, като пиете течности и ядете лесно смилаеми храни с ниско съдържание на фибри.

Какво представлява дивертикулитът

Дивертикулитът започва като състояние, наречено дивертикулоза, което се случва, когато малки торбички, наречени дивертикули, се образуват в лигавицата на дебелото черво. Тези торбички са доста често срещани, особено след 40-годишна възраст и често не причиняват симптоми - повечето хора с тях дори не знаят, че ги имат.

Дивертикулитът се получава, когато тези торбички се възпалят, обикновено от разкъсване или бактериална инфекция. Това може да причини:

Болка в стомаха (често в долната лява страна)

Чувствителност в областта на стомаха при допир

Подуване на корема

Треска

Гадене

Запек или диария

Когато се появят тези симптоми, това се нарича обостряне. Дебелото ви черво се нуждае от почивка и правилните храни могат да променят нещата

Какво да ядете при дивертикулит

Когато дивертикулитът ви се обостри, даването на почивка на червата често може да помогне за облекчаване на симптомите.

Няма универсална диета за дивертикулит, но определени хранителни стратегии могат да помогнат за овладяване на повечето обостряния.

Течна диета за дивертикулит

Вашият лекар може да ви посъветва да спрете да ядете и пиете напълно за кратко време, за да може храносмилателната ви система да си почине и да се възстанови. Тази пауза в храненето понякога се нарича почивка на червата.

След тази кратка почивка, вашият лекар може да ви препоръча да избягвате твърда храна и да консумирате само течности в продължение на 2-3 дни. Някои добри варианти включват:

Бистър, обезмаслен бульон

Плодов сок, стига да няма пулпа

Вода (обикновена или газирана)

Спортни напитки

Чай или кафе, но не добавяйте мляко или сметана

Диета с ниско съдържание на фибри и меки храни

Ако симптомите ви са леки или се подобрят след течната диета, може да преминете към храни, които са меки и лесни за смилане. Те могат да бъдат нарязани, смлени, намачкани или пасирани, за да бъдат по-щадящи за храносмилателната ви система.

Важно е през този период да избирате храни с ниско съдържание на фибри. Това може да ви се стори изненадващо, ако някога сте чували, че храненето с високо съдържание на фибри намалява риска от дивертикулит. Вярно е, но е най-добре да избягвате фибрите в диетата си, когато имате симптоми на дивертикулит.

Зърнени храни

Бял хляб Несолени бели крекери Бял ориз Паста Зърнени храни с ниско съдържание на фибри, като например ориз или пшенична сметана

Плодове

Ябълково пюре Банани Варени или консервирани плодове без кожа или семки Смутита без семки или парченца плодове 100% плодов сок без пулпа

Зеленчуци

Варени или пюрирани зеленчуци без кожи, стъбла или семена 100% зеленчуков сок без пулпа

Протеини

Риба без кожа, пуйка и пилешко месо Яйца Тофу Гладко фъстъчено масло и други ядкови масла Готови за пиене протеинови шейкове

Млечни продукти (ако се понасят поносимо)

Мляко Извара, меки сирена Кисело мляко, включително гръцко кисело мляко, кефир и кисело мляко без семки или парченца плодове

Кои храни са забранени при обострен дивертикулит

Когато дивертикулитът ви се обостря, е важно да позволите на храносмилателната система да се отпусне и да се излекува. Това означава да избягвате храни с високо съдържание на фибри.

Обикновено е добра идея да включите много храни с високо съдържание на фибри в диетата си, тъй като те имат много ползи за здравето. Но храните с високо съдържание на фибри са по-трудни за смилане и избягването им по време на обостряне може да помогне за овладяване на симптомите.

Някои храни с високо съдържание на фибри, които трябва да избягвате през този период, включва:

Пресни плодове, особено ябълки, круши и малини

Зеленчуци (различни от консервирани), особено зелен грах и броколи

Боб и други бобови растения, като леща

Пълнозърнест и ръжен хляб

Мъфини с овесени трици

Пълнозърнеста паста

Кафяв ориз

Пуканки

Шамфъстъци

Важно е да знаете, че след като обострянето ви отшуми напълно (обикновено след седмица или две), трябва постепенно да се върнете към начин на хранене с високо съдържание на фибри, което може да помогне за предотвратяване на бъдещи обостряния.

Хранене с високо съдържание на фибри поддържа изпражненията ви меки, насърчава редовното изхождане и намалява натиска върху дебелото черво, което се смята, че намалява риска от образуване и възпаление на дивертикули.

„Науката за храненето вече не предполага, че хората трябва да избягват ядки, семена или пуканки“, казва диетологът Бетани Доерфлер.

„Тези влакнести храни могат да се консумират дори ако сте в затруднено положение, но трябва да се уверите, че ги дъвчете добре. Освен това, ядковите масла, като орехово, бадемово или фъстъчено масло, осигуряват начини за консумация на ядки с модифицирана текстура, дори ако временно намалявате фибрите.“

Настоящото разбиране набляга на хранене с високо съдържание на фибри за дългосрочно лечение и профилактика на дивертикулит, както и на временна диета с ниско съдържание на фибри или течна диета по време на остро (тежко) обостряне, за да се позволи на дебелото черво да се заздравее. Може да се нуждаете от антибиотици или друго лечение, за да предотвратите усложнения.

Често задавани въпроси за диета при дивертикулит

Кое е най-лошото нещо при дивертикулит? Ако имате обостряне на дивертикулит, консумацията на храни с високо съдържание на фибри може да го влоши. По време на обостряне трябва да ядете храни с ниско съдържание на фибри, които са по-лесни за смилане от храните с високо съдържание на фибри. Как да успокоите възпаления дивертикулит? За да успокоят възпаления дивертикулит, лекарите обикновено препоръчват първо да се направи кратка пауза от хранене и пиене, след което да се премине на диета, състояща се само от бистри течности, за няколко дни. С подобряването на симптомите можете постепенно да добавяте храни с ниско съдържание на фибри към диетата си. Как да предотвратите дивертикулит? Когато дивертикулитът ви е под контрол и нямате обостряне, консумацията на храни с високо съдържание на фибри може да предотврати дивертикулозата.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

