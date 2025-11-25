Био храните: По-добри ли са за здравето и помагат ли за отслабване?

Все повече магазини предлагат органични или био храни и все повече те се рекламират като по-добрата версия на продуктите, които е добре да консумираме.

Органичните и неорганичните храни се различават по начина, по който се произвеждат или отглеждат. Ако нещо е органично, то би трябвало да е без пестициди, химически или синтетични торове или от генетично модифицирани семена или фуражи.

Това дали една храна е органична или неорганична може да повлияе на нейната хранителна стойност, пише health.

Какво е био храна?

Терминът „биологично“ се отнася до определени практики, използвани за отглеждане и производство на храни. Продуктите, отглеждани в почва, трябва да бъдат сертифицирани като несъдържащи забранени вещества, включително повечето пестициди и всички синтетични торове.

Месо и млекодайните животни трябва да живеят в подходящи условия на живот, да се хранят със 100% биологични храни и да не приемат антибиотици или хормони. Зърнените храни, закуските и др. не могат да съдържат изкуствени консерванти, оцветители или аромати.

Ползи от био храните

Въпреки че са необходими повече изследвания, за да се потвърдят потенциалните ползи за здравето от био (органичните) храни, някои проучвания показват, че тези ползи могат да включват:

Повече от някои хранителни вещества

Някои био храни са по-богати на хранителни вещества като витамин C, магнезий, калций и желязо, отколкото техните неорганични аналози. Изследователите установяват това при органичните царевица, пшеница, листни зеленчуци, броколи, домати и други.

Снимка: iStock

Подобрен контрол на теглото

Някои изследвания установяват, че хората, които се хранят предимно с биологични продукти, имат по-нисък риск от наднормено тегло или развитие на затлъстяване. Това откритие обаче може да е свързано повече с други фактори, като нива на физическа активност или икономически статус.

По-добри шансове за забременяване

Предварителни проучвания на много ранен етап показват, че консумацията с органични храни може да подобри плодовитостта и да увеличи шансовете за успешна бременност.

Потенциален контрол на алергии

Биологичните храни се произвеждат без генетично модифицирани организми (ГМО), включително семена, фуражи или култури с променени гени. Няколко проучвания свързват ГМО с повишен риск от алергични реакции.

Снимка: iStock

Намален риск от рак

Някои проучвания свързват био храните с намален риск от няколко вида рак, включително рак на гърдата и дебелото черво и лимфом (рак на кръвта).

Намален риск от диабет

Пестицидите в храните водят до хронични заболявания като диабет тип 2. В проучване редовните купувачи на био храни показват по-нисък риск от развитие на диабет.

Намален риск от метаболитен синдром

Метаболитният синдром е набор от състояния, включително висок холестерол, наднормено тегло и високо кръвно налягане, които увеличават риска от сърдечни заболявания. В голямо проучване храненето с високо съдържание на органични плодове и зеленчуци намаляват риска от развитие на това състояние.

Коя храна е неорганична?

Когато нещо е неорганично или конвенционално отглеждано, то не се произвежда с помощта на биологични техники. Това означава:

Земеделските производители могат да използват торове и синтетични пестициди

Добитъкът и млечните продукти могат да използват небиологични фуражи, растежни хормони и антибиотици

Хранителните продукти могат да съдържат небиологични съставки, изкуствени консерванти или ароматизатори

Рисковете за здравето, свързани с неорганичните продукти, месото или продуктите, са свързани главно с пестицидите, химикалите и добавките, които могат да присъстват в тези храни.

Като цяло има малко доказателства, че обикновените храни носят повече рискове. Изследванията на отрицателните ефекти на пестицидите и други химикали са правени при нива, много по-високи от разрешените.

Ползи от неорганичните храни

Въпреки че може да има разлики, когато разглеждате специфични храни, малко доказателства сочат, че био храните са по-здравословни от неорганичните (обикновени видове). Всъщност може да има и други ползи от избора на неорганични храни, включително:

Повече от някои хранителни вещества

В сравнение с биологичните, някои конвенционално отглеждани зеленчуци може да са с по-високо съдържание на определени хранителни вещества. Проучванията установяват, че те са по-богати на растителни нитрати, които намаляват риска от сърдечни заболявания, и антиоксидантите бета-каротин и ликопен.

По-ниска цена

Поради начина, по който се произвеждат биологичните храни, те са по-скъпият вариант. Неорганичните храни, които често имат подобен хранителен профил, са по-евтини.

Снимка: Ладислав Цветков

По-дълъг срок на годност

Обикновените хранителни продукти съдържат консерванти и други съставки, които ги правят по-трайни. В резултат на това те често имат по-дълъг срок на годност от своите органични аналози.

Защо да изберете био храните

Има няколко причини да мотивирате избора на био храни, включително потенциални ползи за здравето, устойчивост на земеделските практики и хуманно отношение към животните. Ако целта ви е да избягвате пестицидите, биологичните продукти са единственият избор.

Както и да се храните имайте предвид, че експертите идентифицират „мръсната дузина“ или 12-те неорганични плода и зеленчуци, които имат най-високи количества пестициди. Това са праскови, ягоди, ягоди, ябълки, боровинки, нектарини, чушки, спанак, черешки, кейл, картофи и грозде.