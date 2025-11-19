Всички знаем фразата „Дебелея от въздуха” или сами я употребяваме и приемаме с насмешка. Това обаче се оказва истина според ново проучване.

Учени от Университета в Лайдън (Холандия) предупреждават, че по-високите нива на въглероден диоксид (CO2) в атмосферата правят важни култури като ориз и пшеница по-калорични и по-малко хранителни.

CO2 увеличава калориите, като засилва фотосинтезата, която произвежда повече захари и нишестета. Този скок намалява концентрациите на протеини и хранителни вещества, което води до по-висококалорична храна с по-ниско общо хранително качество.

Как CO2 променя храната ни

Културите растат по-бързо, когато CO2 се покачва, но тази скорост идва с доста компромиси. Новото проучване събира хиляди измервания от много експерименти и ги подрежда в една обща картина. Общатата тенденция от тях е, че растенията произвеждат повече въглехидрати и имат по-малко минерали.

Промяната се наблюдава при зърнени култури, плодове, грудки и листни култури. Тя е константна независимо дали растенията растат на закрито или на открито, пише earth.com.

Намаляване на хранителните вещества поради CO2

В анализа участват 43 ядливи култури, включително ориз, ечемик, картофи, домати, пшеница, соя, фъстъци и маруля. Цинкът отбелязва най-голяма загуба, следван от желязото и протеините. Магнезият, калцият и няколко други хранителни вещества намаляват еднакво. Някои култури губят повече от една трета от цинка си.

Установено е, че нахутът има най-силна и значителна средна промяна на едно хранително вещество (цинк). Пшеницата и оризът – двете най-популярни култури по света също показват значително намаляване на основните хранителни вещества като протеини, цинк и желязо.

Снимка: iStock

“Оризът е основната култура за над половината от населението на света, а други 2,5 милиарда души са зависими от пшеницата”, обясняват авторите пред Daily Mail.

Тревога за бъдещето

Хората все още може да се чувстват сити, след като ядат тези храни, но те няма да задоволят ежедневните им хранителни нужди. С увеличаването на калориите и намаляването на хранителните вещества, тази комбинация може едновременно да доведе до затлъстяване и скрит глад.

Някои вредни метали дори се увеличават в някои култури. Оловото и хромът показаха малки, но забележими покачвания. Редовното излагане, дори в малки количества, може да навреди на здравето в дългосрочен план.

В бъдеще хората ще трябва да коригират начина си на хранене или да намерят повече пространство и оборудване за отглеждане на годни за консумация култури в специални условия с по-внимателно контролирани нива на CO2.

Снимка: Canva

Нарастващите нива на въглероден диоксид вече не засягат само климата. Сега те оформят състава на храните, които захранват телата ни.

----------------------------------------------------

Често задавани въпроси

1.Какво е CO2?

CO2 е химичният символ за въглероден диоксид. Съдържа една въглеродна молекула, свързана с две кислородни молекули. Това е естествен газ, който се среща в земната атмосфера. Той е безцветен, без мирис и вкус. По обем сухият въздух съдържа приблизително 78% азот, 21% кислород, 1% аргон, но само 0,04% въглероден диоксид. Това е по-малко от половин процент. Тъй като в чистия въздух има толкова малко CO2, никога няма да се налага да се притеснявате, че вдишвате твърде много CO2 на открито.

2.Вреден ли е CO2?



От гледна точка на „опасността“ или здравето, в нормален външен въздух въглеродният диоксид не е опасен газ. Освен ако не живеете под земята или в подводница, никога няма да се налага да се притеснявате за него. Въпреки това, за тези, които работят и живеят в затворени пространства или работят около резервоари или бутилки със сгъстен CO2 газ или сух лед, CO2 може да бъде опасен, пише co2meter.com.

3.Кога въглеродният диоксид става опасен за хората?



На практика всеки ресторант, бар или пивоварна съхранява бутилки или резервоари под налягане с въглероден диоксид. Изтичане на CO2 в затворено пространство, като например охладител за бира, може да се превърне в потенциален смъртоносен капан за всеки, който се окаже вътре. Въпреки че смъртните случаи от изтичане на CO2 са рядкост, те се случват и хората трябва да се предпазват, докато работят около потенциални опасности.

4.До какво води излагането на въглероден диоксид?



Излагането на повишени нива на въглероден диоксид може също да причини симптоми като замаяност, главоболие, задух и в екстремни случаи, загуба на съзнание или смърт. Високите нива на CO2 могат да изместят кислорода във въздуха, което води до кислороден дефицит.

5.Има ли уязвими групи?

Някои групи може да са по-податливи на ефектите от повишените нива на CO2. Това са децата поради по-високата им дихателна честота и развиващия се мозък. Възрастните хора са по-уязвими към метаболитни и сърдечно-съдови ефекти. Лица с предшестващи респираторни или сърдечно-съдови заболявания също могат да изпитат обострени симптоми при по-ниски прагове.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.