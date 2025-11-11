Десетилетия наред микровълновата печка е едновременно най-обичаният и най-противоречивият уред в кухнята.

Докато едни я възхваляват, като спасение в забързаното ежедневие, други я обвиняват, че унищожава хранителните вещества и дори застрашава здравето ни.

Но какво всъщност казва науката? Отговорът може да ви изненада.

Как работи микровълновата печка

Микровълновата печка затопля храната по уникален начин, чрез провокиране на определени молекули като вода, мазнини и захари да вибрират много бързо. Това движение генерира топлина директно вътре в храната, за разлика от фурната или котлона, които затоплят отвън навътре. Именно затова понякога се случва храната да е гореща отвън, но студена в средата.

Решението е просто, разбъркайте я по средата на готвенето, за да се разпредели топлината равномерно.

Важното е, че този процес на затопляне не унищожава автоматично хранителните вещества. Според изследване, публикувано в списание Food Science and Nutrition, готвенето на микровълнова променя химичния състав на храната не повече от други традиционни методи на готвене, пише BBC.

Истината за хранителните вещества

Всеки метод на готвене променя хранителния профил на храната, това е неизбежно. Топлината може да направи някои хранителни вещества по-лесно усвоими, като например протеините в месото, докато други, особено витамин С и В-витамините, могат да се разградят. Количеството използвана вода също има значение, колкото повече вода, толкова повече хранителни вещества изчезват от храната.

Едно изследване от 2009 г., публикувано в Journal of Zhejiang University, сравнява варене, задушаване и готвене в микровълнова на броколи. Резултатът е изненадващ, броколите, приготвени в микровълновата, запазва повече витамин С от варено.

Задушаването се оказва най-добрият метод за запазване на хранителни вещества, което подсказва, че краткото време на готвене и минималната вода са ключът към здравословното хранене.

Друго по-скорошно проучване от 2023 г. сравнява въздействието на варене, задушаване и готвене в микровълнова върху различни зеленчуци и заключава, че микровълновата печка е най-ефективна за запазване на хранителните вещества. Проучванията показват, че умереното топлинно третиране може дори да подобри здравните свойства на някои зеленчуци.

Пластмасата – скритата заплаха

Истинската опасност не идва от самата микровълнова печка, а от това, в какво затопляме храната. Изследване от 2023 г. на Университета на Небраска-Линкълн установява, че затоплянето на храна в определени пластмасови контейнери освобождава милиарди микроскопични пластмасови частици.

Когато се изложат на топлина, пластмасовите добавки, наречени фталати, могат да се разпаднат и да проникнат в храната. Проучване от 2011 г. изследва над 400 пластмасови контейнера за храна и установява, че повечето от тях отделят химикали, които нарушават хормоналното равновесие. При деца фталатите могат да повишат кръвното налягане и инсулиновата резистентност, което увеличава риска от метаболитни заболявания като диабет и хипертония. Експозицията също е свързана с проблеми с фертилитета, астма и ADHD.

Професор Леонардо Тразанде от Медицинското училище на Нюйоркския университет обяснява, че фталатите са потенциални разрушители на щитовидните хормони, които са от решаващо значение за развитието на мозъка на бебетата по време на бременност.

„Микровълните мобилизират замърсителите в пластмасата", казва професор Ролф Халден от Университета на Аризона. Той обяснява, че този процес се използва дори в лабораториите за извличане на замърсители от проби преди химичен анализ.

Умни и безопасни навици

За да минимизирате риска, използвайте стъклени или керамични съдове вместо пластмасови. Ако все пак използвате пластмаса, избягвайте контейнери, които губят формата си, старите и повредени са по-склонни да отделят химикали. Проверете символа за рециклиране на дъното на продукта, тези с номер 3 и букви "V" или "PVC" съдържат фталати.

Важно е да помните, че експозицията може да се случи дори с пластмаса, която не докосва храната, като например капака. Водната пара се издига от храната, кондензира се от долната страна на капака, извлича химикали от него и после капе обратно в храната.

Внимавайте когато готвите картофи в микровълновата

Потенциално притеснение от използването на микровълновата печка са високите ѝ температури. Професор Бети Шварц от Еврейския университет в Йерусалим забелязва, че в картофите, приготвени в микровълнова печка, се образуват малки кристали. Когато ги анализира, тя открива, че съдържат високи нива на химикала акриламид, който може да бъде естествен страничен продукт на готвенето.

Това е притеснително, защото проучвания върху животни показват, че акриламидът действа като канцероген, тъй като се намесва в ДНК на клетките.

Едно решение е да накиснете картофите във вода, преди да ги сложите в микровълновата печка. Изследователите също откриват, че краткото излагане на микровълни при ниска мощност, като бланширане или размразяване, може да ограничи образуването на акриламид.

Вредна ли е радиацията от микровълновата печка?

Що се отнася до радиацията в микровълновите печки, тя е напълно безвредна според Световната здравна организация.

Микровълновите печки използват нискочестотно електромагнитно лъчение, същият вид, използван в крушки и радиоприемници. Когато сложите храна в микровълновата печка, тя абсорбира тези микровълни, което кара водните молекули в храната да вибрират, причинявайки триене, което затопля храната.

За разлика от рентгеновите лъчи, микровълните не използват йонизиращо лъчение, което означава, че не носят достатъчно енергия, за да отделят електрони от атомите. „Трябва да счупите химични връзки, за да повредите ДНК. Това е основният начин, по който радиацията убива, тя мутира клетките и причинява рак, това няма как да се случи в микровълните ", обяснява Тимъти Йоргенсен, доцент по радиационна медицина в медицинския център на Джорджтаун Университет.

Микровълновата печка не е нито враг, нито чудотворен уред, просто е още един начин за готвене. Използвана правилно, тя може да запази хранителните вещества в храната дори по-добре от други методи.

Ключът е да избягвате пластмасата, да използвате подходящи съдове и да спазвате основните правила за безопасност. Така можете спокойно да се насладите на удобството на този кухненски уред, без да се тревожите за здравето си.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.