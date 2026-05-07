Битката между българското кисело мляко и гръцкия йогурт е класически двубой в света на здравословното хранене.

Вероятно знаете или сте били свидетели как българско кисело мляко се нарича „гръцко кисело мляко“ в различни краища по света.

В тази статия правим сравнителна характеристика между двата продукта, както и на какво се дължи факта по-често да чуваме „гръцко кисело мляко“ дори когато става въпрос за българския продукт.

По какво се различават българското и гръцкото кисело мляко?

И двата вида кисело мляко започват по един и същи начин: млякото се ферментира с полезни бактерии, които го сгъстяват и му придават характерния вкус, коментира Минди Хаар, доктор по медицина и клиничен професор в Училището по здравни професии към Нюйоркския технологичен институт.

Снимка: OpenAI

Оттам нататък процесът и крайният продукт се разминават. Ето как, според Хаар и Сидни Лапе (магистър и регистриран диетолог):

Отцеждане: Гръцкото кисело мляко или т.нар. йогурт се отцежда, за да се отстрани суроватката, което го прави по-гъсто и по-концентрирано. Българското кисело мляко обикновено е непрецедено, така че запазва повече течност.

Текстура: Гръцкото кисело мляко е гъсто, плътно и кремообразно. Българското кисело мляко е по-рядко и по-течно (тук зависи и от процента масленост и вида кисело мляко – краве, овче, биволско, козе).

Вкус: Българското кисело мляко е по-кисело, докато гръцкото кисело мляко има по-мек вкус.

1. Българско кисело мляко: Пробиотичната мощ

Основната разлика се крие в бактерията Lactobacillus bulgaricus, която вирее естествено само по нашите географски ширини.

Микробиом и имунитет

Благодарение на специфичната комбинация от L. bulgaricus и S. thermophilus, българското мляко се счита за един от най-силните естествени пробиотици в света. То подобрява баланса на чревната флора и засилва имунната система. Докато гръцкото и киселото мляко в гръцки стил могат да включват допълнителни живи или пробиотични култури в зависимост от марката.

Усвояване на калций

Тъй като не е преминало през процеса на цедене, българското кисело мляко запазва по-голямо количество суроватка, която е богата на калций и магнезий.

Ниско съдържание на лактоза

Бактериите разграждат лактозата по-ефективно, което го прави по-лесно за храносмилане от хора с лека лактозна непоносимост.

2. Гръцки йогурт: Протеиновият шампион

Гръцкият йогурт всъщност е „цедено“ мляко. При него се отстранява суроватката (течната част), което променя хранителния профил.





Високо съдържание на протеин

Поради концентрацията си, гръцкият йогурт съдържа почти двойно повече протеини от обикновеното кисело мляко. Това го прави идеален за спортисти и хора, които искат да качат мускулна маса.

100 грама гръцки йогурт съдържат 8-10 грама протеин, което прави 32-40 грама на една кофичка от 400 грама продукт.

Докато 100 грама българско кисело мляко съдържа около 3.2-3.5 грама протеини (в зависимост от процента масленост), което прави 12-14 грама протеин на една кофичка от 400 грама.

Ситост и отслабване

Гъстата текстура и високото количество протеини засищат за по-дълго време, което помага за контролиране на апетита и приема на калории.

По-малко захари

При цеденето се премахва част от млечната захар (лактозата), което го прави по-подходящ за нисковъглехидратни диети (Кето).

Въпреки тези разлики, разликата в хранителната стойност не е толкова голяма, колкото може да изглежда. И двете са направени от ферментирало мляко, използвайки едни и същи основни култури и осигуряват сходни основни хранителни вещества, като висококачествен протеин, калций и витамин B12.

В крайна сметка българско кисело мляко или гръцки йогурт?

Няма ясен „победител“ тук. Ако давате приоритет на протеините, гръцкият йогурт има осезаемо предимство, благодарение на концентрираната си текстура. То може да бъде особено полезно за по-дълго време на ситост или за подпомагане на възстановяването на мускулите.

Ако предпочитате по-остър вкус или по-рядка консистенция, българското кисело мляко може да е по-привлекателно. Някои хора го харесват и в смутита или като кисело мляко за пиене заради по-леката му текстура, добавя още Минди Хаар.

Но от по-широка здравна гледна точка, разликите са сравнително малки.

Въпреки това, и двамата експерти са съгласни, че има едно място, където вашият избор има по-голямо значение: Добавените съставки.

Ароматизираните кисели млека могат да съдържат добавена захар, сгъстители или изкуствени съставки. Затова – внимателно проверявайте етикетите и по възможност ограничете добавената захар под около 8 г (2 чаени лъжички).

Болезнената тема с гръцкия йогурт, който се нарича „българско кисело мляко“

Истината е, че „победата“ на гръцкия йогурт на световния пазар не се дължи на качествата на продукта (където нашето мляко често превъзхожда), а на маркетинг, исторически обстоятелства и предприемчивост.

Ето основните причини, поради които светът масово нарича гръцкия йогурт „йогурт“, а българското кисело мляко остава в неговата сянка.

Най-големият фактор е успехът на гръцката компанията Fage и по-късно на Chobani. В края на 90-те и началото на новия век те инвестират милиарди в брандирането на гъстото, цедено мляко като „Greek Yogurt“.

И така успяват да го позиционират като „луксозен“ и „протеинов“ продукт. Когато американският пазар прие това име, то се превърна в стандарт за целия свят.

Важен фактор е и политическата обстановка и изолираност на България твърде дълго от Западния свят, през което време гръцкият продукт вече беше разпознаваем и наложен на пазара.

Западният потребител (особено в САЩ и Западна Европа) предпочита по-малко кисели и по-гъсти храни.

Гръцкият йогурт е десертен, маслен и кремообразен – почти като крема сирене.

Българското кисело мляко има специфична кисела жилка (дължаща се на Lactobacillus bulgaricus ), която за нетренираното небце понякога е твърде остра.

Най-голямата ирония е, че бащата на йогурта в модерната наука е българинът д-р Стамен Григоров, който пръв изолира бактерията. Нещо повече – в много страни (като Япония) българското кисело мляко е истински култ и се продава именно под името „Bulgaria“, благодарение на десетилетни партньорства.

Изборът между двата продукта не е въпрос на това кой е „по-добър“, а кой отговаря по-точно на вашите хранителни нужди и вкусови предпочитания.

Независимо кой вид изберете, най-важният фактор за здравето е чистотата на продукта. Най-полезното мляко е натуралното — без добавена захар, нишесте или изкуствени сгъстители. Четете етикетите и залагайте на чистата ферментация.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници