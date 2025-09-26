8 опасни неща за организма ви, когато пропускате хранения

Независимо дали се присъединявате към тенденцията за периодично гладуване или т.н. фастинг, работите по време на обяд или пропускате закуската, твърде дългите интервали между храненията могат да имат сериозни последици.

Храната помага за захранването на всяка система в тялото ни, така че почти всяка част от тялото ви е засегната, когато пропуснете хранене или постите, информират експертите от изданието Eatingwell.

Само част от негативните последици за тялото и организма ви при пропускане на хранения са рискова тревожност, объркани сигнали за глад и ситост и повишен риск от хранително разстройство.

Ето осем опасни неща за организма и тялото ви, ако пропускате хранения.

Пропускането на хранения води до тревожност

Пропускането на хранене – или твърде дългото гладуване като цяло – може да има сериозно въздействие върху психичното ви здраве. Преглед, обхващащ общо почти 400 000 души, установява, че пропускането на закуската, по-специално, е свързано с по-висок риск от депресия и стрес, както и с по-висок риск от тревожност в юношеската възрастова група.

Когато прекарате твърде дълго без да се храните, тялото ви започва да произвежда повече кортизол. Кортизолът, обикновено наричан „хормон на стреса“, се освобождава, за да се опита да регулира спада на кръвната захар, но също така създава стресова реакция в тялото. Това може не само да ви накара да се чувствате тревожни или депресирани, но и да се чувствате лошо настроени, раздразнителни и изтощени.

Липса на енергия

Тези огромни колебания в нивото на кръвната захар не помагат на енергийните ви нива. Само си представете колко ужасно се чувствате, когато сте „гладни и ядосани“! Освен това, мозъкът ни буквално работи на глюкоза, която предпочита да получава от консумацията на въглехидрати.

Пропускането на хранене не само означава по-малко гориво за мозъка ви, но и по-малко калории, с които тялото ви да функционира, което ви кара да се чувствате отпаднали. И определено не трябва да се стремите да изгаряте калории чрез упражнения, ако сте пропуснали хранене, тъй като това оставя още по-малко калории, които мозъкът ви да използва.

Като говорим за това, това е още една причина да избягвате кето диетата, тъй като тя оставя много малко глюкоза, която мозъкът и тялото ви да използват.

Объркани сигнали за глад и ситост

Телата ни имат вградени сигнали за глад и ситост под формата на хормони. Просто казано, лептинът е хормонът, отговорен за намаляване на апетита, когато тялото ви е получило достатъчно храна, а грелинът ви кара да огладнеете, когато тялото ви се нуждае от повече гориво. Тези хормони могат лесно да бъдат изхвърлени, когато не ги слушате – дори и за да ядете в определен прозорец от време.

„Сигналите за глад и ситост на тялото ви са чудесен индикатор за това кога се нуждаете от храна“, казва Бал.

„Пренебрегването им, за да следвате външно фокусиран график за хранене, може да доведе до загуба на връзка с тези сигнали с течение на времето. Загубата на представа за това какво е глад и ситост за вас може да доведе до негативни последици за здравето – и те могат да бъдат трудни за възстановяване.“

Желание за храна

Една от последиците от ниската кръвна захар и пренебрегването на сигналите за глад и ситост може да бъде сериозно желание за храна – по-специално за прости въглехидрати и захар. И двете ви дават бързи, кратки приливи на енергия, с които тялото ви е готово да се задоволи в този момент, защото просто търси някаква форма на енергия – всичко, което ще му даде това, от което се нуждае в момента.

Снимка: Unsplash

Кристи Харисън, магистър по обществено здраве и диетолог твърди, че двете подкрепени от изследвания последици от пропускането на хранения са постоянни, а именно – натрапчиви мисли за храна, както и загуба на контрол върху следващото хранене или закуска – особено когато става въпрос за тези рафинирани източници на въглехидрати.

Това означава, че усилията ви да отслабнете, като пропускате хранения или игнорирате сигналите за глад, за да ядете в определен период от време, всъщност могат да имат обратен ефект и да доведат до преяждане.

„Пропускането на хранения в опит да отслабнете може всъщност да доведе до наддаване на тегло. Има много проучвания, които свързват пропускането на хранения – особено на закуската – и нередовното хранене с няколко негативни последици за здравето, включително повишен риск от затлъстяване и метаболитен синдром”, коментират експертите.

Дефицит на хранителни вещества

Пропускането на хранения може да доведе до дефицит на хранителни вещества по няколко причини. Първо, пропускането на хранене означава, че пропускате възможността да подхраните тялото си с десетките основни хранителни вещества, от които се нуждае.

Освен това, ако се поддадете на желанието да ядете рафинирани въглехидрати, след като сте били прекалено дълго без храна, ще се почувствате сити за момент, но тези храни не съдържат веществата, необходими за подхранване на тялото ви в дългосрочен план.

Снимка: Pexels

Въпреки че въглехидратите са съществена част от човешката диета, трябва да даваме предимство на въглехидрати като пълнозърнести храни, плодове, бобови култури и млечни продукти пред такива като бисквити, крекери и чипсове, които трябва да се консумират с умереност.

Нередовно храносмилане

Пропускането на хранения може да доведе до гадене и диария, а дори и до запек. Подобно на случаите, когато се чувствате тревожни, стресовата реакция, която тялото изпитва, когато прекалено дълго не се храни, може да раздразни храносмилателната система и да направи посещенията ви в тоалетната непредсказуеми. А ако сте в порочен кръг от пропускане на хранения и след това преяждане, това ще затрудни още повече храносмилането ви.

Повишен риск от хранително разстройство

Диетите и пропускането на хранения са силно свързани с развитието на хранителни разстройства.

Пропускането на хранене, за да консумирате по-малко калории, било то от чувство за вина за нещо, което сте яли по-рано, или защото храната около вас не е „достатъчно здравословна“, е вредно не само за мозъка ви, но и за нагласата и тялото ви. И в крайна сметка това може да се превърне в опасно за живота.

Намалено удоволствие от храната

Удоволствието е важна част от храненето – не случайно имаме вкусови рецептори, нали? „Храненето по много строг график може да не работи добре за настоящата ви рутина и не ви дава много свобода, когато нещата не вървят по план“, казват диетолозите.

Две практики, за които е доказано, че имат реални, подкрепени от изследвания ползи за здравето и контрола на теглото, са съзнателното хранене и интуитивното хранене.

Съзнателното хранене насърчава използването на всички сетива, за да се насладите на храната. Вместо да обядвате на бюрото си, докато работите по проект, отстранете разсейващите фактори и просто се концентрирайте върху насладата от храната, която ядете, и хранителните вещества, които тя ви осигурява. Съзнателното хранене е един от аспектите на интуитивното хранене, което има още по-личен подход, като ви насърчава да се откажете от диетичната менталност и вместо това да се доверите на тялото си като ваш водач.

Интуитивното хранене означава да се вслушвате в сигналите за глад и ситост, да не ограничавате храни или групи храни, да се наслаждавате на храненето и да разберете кои храни са най-подходящи за вашето тяло въз основа на хранителните ви предпочитания.