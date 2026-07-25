Подуване след почти всяко хранене, необясними газове, редуващи се констипация и диария, тези оплаквания често се пренебрегват, а зад тях нерядко стои чревна дисбиоза. Това е нарушение на баланса между полезните и вредните микроорганизми в червата, което засяга храносмилането, имунитета, а според последни изследвания, дори кожата и ставите.
Добрата новина е, че чревният микробиом може да се възстанови с целенасочени промени в храненето и начина на живот.
Три вида чревна дисбиоза
Всеки човек има уникален чревен микробиом, изграден основно от бактерии, както и от гъбички и протозои. Учените разграничават три основни типа нарушение на баланса на чревната микрофлора:
- Тип 1 — намален брой полезни бактерии.
- Тип 2 — прекомерно разрастване на вредни бактерии.
- Тип 3 — загуба както на полезни, така и на вредни бактерии, което рязко намалява разнообразието на чревната флора.
Кои са симптомите на чревна дисбиоза
Разбалансираните бактерии променят начина, по който тялото преработва храната, което често води до подуване и газове в стомаха. Най-честите оплаквания включват подуване, гадене, повръщане, диария и констипация.
С времето дисбиозата може да увреди чревната лигавица и да предизвика възпаление. Това засяга чревната пропускливост и позволява на бактерии и токсини да преминават през стената на червата, състояние, известно като синдром на пропускливите черва (leaky gut), което може да отслаби способността на организма да се бори с инфекции.
Разбалансираният микробиом е свързан и с кожни проблеми като атопичен дерматит, акне, пърхот и псориазис.
Защо се появява чревна дисбиоза
Най-честата причина е прекомерна употреба на антибиотици, особено чести или продължителни курсове. Антибиотиците унищожават вредните бактерии, но заедно с тях намаляват и полезните, което понижава общото разнообразие на флората.
Други рискови фактори са:
- Генетика, някои хора са по-предразположени към дисбаланс заради индивидуалния състав на своята флора.
- Хранене, диета, богата на захар и ултрапреработени храни, но бедна на фибри, храни вредните бактерии за сметка на полезните.
- Тютюнопушене и алкохол, понижават нивата на полезна чревна флора.
- Възраст, разнообразието на микробиома обичайно намалява с годините, най-вероятно заради промени в храненето и приема на лекарства.
Как се поставя диагноза за чревна дисбиоза
Диагностицирането е трудно, защото всеки микробиом е уникален, но гастроентеролог може да назначи няколко изследвания, като цялостен анализ на изпражненията, чревна биопсия или дихателен тест, който отчита нива на водород и метан, използван най-често за откриване на синдром на свръхрастеж на бактерии в тънките черва (SIBO).
Как се лекува чревната дисбиоза
Целта на лечението е възстановяване на бактериалното разнообразие чрез повишаване на полезните и намаляване на вредните микроорганизми.
Пробиотиците и пребиотиците са първа линия на подход, пробиотиците допълват полезните бактерии, а пребиотиците ги подхранват и понижават чревното pH, за да възпрат растежа на вредни микроби. Изследванията показват, че ферментиралите храни, кефир, кисело мляко, кимчи, комбуча, кисело зеле и темпе, обикновено дават по-добри резултати от хранителните добавки, защото съдържат допълнителни хранителни вещества и се усвояват по-ефективно.
При по-тежки случаи, свързани с антибиотична терапия, ИБС или ВЧЗ, може да се приложи фекална микробиотна трансплантация (FMT), процедура, при която здрава донорска флора се въвежда в дебелото черво, за да замести липсващите полезни бактерии. При инфекции, свързани с бактериален свръхрастеж, лекарят може да предпише и специфичен антибиотик.
Как да поддържате чревния баланс
- Увеличете приема на фибри за здрави черва, плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни, въвеждани постепенно, за да се избегнат газове.
- Ограничете ултрапреработените храни и добавената захар.
- Комбинирайте пробиотици и пребиотици по време на и след прием на антибиотици.
- Избягвайте тютюнопушене и честа употреба на алкохол.
- Поддържайте добра орална хигиена.
- Движете се поне 150 минути седмично.
Свързани заболявания, за които да следите
Хроничното възпаление, породено от дисбиозата, е свързано със синдром на раздразненото черво (IBS) и възпалителни чревни заболявания (IBD) като болест на Крон и улцерозен колит, както и с диабет тип 2, екзема, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилит и затлъстяване. Връзката с наднорменото тегло не е напълно изяснена, тъй като теглото зависи от множество биологични, средови и социални фактори.
Ако симптомите продължават с седмици, консултацията с гастроентеролог и евентуален тест за чревен микробиом остават най-сигурният начин да се установи причината и да се подбере подходящо лечение.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
------------------------------------------
Източници
- Health.com. Гид за чревна дисбиоза
Изследване за дисбиозата и възпалителните чревни заболявания
Изследване за влиянието на възрастта върху чревния микробиом
Изследване за връзката между чревния микробиом и затлъстяването