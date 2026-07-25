Подуване след почти всяко хранене, необясними газове, редуващи се констипация и диария, тези оплаквания често се пренебрегват, а зад тях нерядко стои чревна дисбиоза. Това е нарушение на баланса между полезните и вредните микроорганизми в червата, което засяга храносмилането, имунитета, а според последни изследвания, дори кожата и ставите.

Добрата новина е, че чревният микробиом може да се възстанови с целенасочени промени в храненето и начина на живот.

Три вида чревна дисбиоза

Всеки човек има уникален чревен микробиом, изграден основно от бактерии, както и от гъбички и протозои. Учените разграничават три основни типа нарушение на баланса на чревната микрофлора:

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Тип 1 — намален брой полезни бактерии.

Тип 2 — прекомерно разрастване на вредни бактерии.

Тип 3 — загуба както на полезни, така и на вредни бактерии, което рязко намалява разнообразието на чревната флора.

Кои са симптомите на чревна дисбиоза

Разбалансираните бактерии променят начина, по който тялото преработва храната, което често води до подуване и газове в стомаха. Най-честите оплаквания включват подуване, гадене, повръщане, диария и констипация.

С времето дисбиозата може да увреди чревната лигавица и да предизвика възпаление. Това засяга чревната пропускливост и позволява на бактерии и токсини да преминават през стената на червата, състояние, известно като синдром на пропускливите черва (leaky gut), което може да отслаби способността на организма да се бори с инфекции.

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Разбалансираният микробиом е свързан и с кожни проблеми като атопичен дерматит, акне, пърхот и псориазис.

Защо се появява чревна дисбиоза

Най-честата причина е прекомерна употреба на антибиотици, особено чести или продължителни курсове. Антибиотиците унищожават вредните бактерии, но заедно с тях намаляват и полезните, което понижава общото разнообразие на флората.

Други рискови фактори са:

Генетика , някои хора са по-предразположени към дисбаланс заради индивидуалния състав на своята флора.

Хранене , диета, богата на захар и ултрапреработени храни, но бедна на фибри, храни вредните бактерии за сметка на полезните.

Тютюнопушене и алкохол, понижават нивата на полезна чревна флора.

Възраст , разнообразието на микробиома обичайно намалява с годините, най-вероятно заради промени в храненето и приема на лекарства.

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Как се поставя диагноза за чревна дисбиоза

Диагностицирането е трудно, защото всеки микробиом е уникален, но гастроентеролог може да назначи няколко изследвания, като цялостен анализ на изпражненията, чревна биопсия или дихателен тест, който отчита нива на водород и метан, използван най-често за откриване на синдром на свръхрастеж на бактерии в тънките черва (SIBO).

Как се лекува чревната дисбиоза

Целта на лечението е възстановяване на бактериалното разнообразие чрез повишаване на полезните и намаляване на вредните микроорганизми.

Пробиотиците и пребиотиците са първа линия на подход, пробиотиците допълват полезните бактерии, а пребиотиците ги подхранват и понижават чревното pH, за да възпрат растежа на вредни микроби. Изследванията показват, че ферментиралите храни, кефир, кисело мляко, кимчи, комбуча, кисело зеле и темпе, обикновено дават по-добри резултати от хранителните добавки, защото съдържат допълнителни хранителни вещества и се усвояват по-ефективно.

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При по-тежки случаи, свързани с антибиотична терапия, ИБС или ВЧЗ, може да се приложи фекална микробиотна трансплантация (FMT), процедура, при която здрава донорска флора се въвежда в дебелото черво, за да замести липсващите полезни бактерии. При инфекции, свързани с бактериален свръхрастеж, лекарят може да предпише и специфичен антибиотик.

Как да поддържате чревния баланс

Увеличете приема на фибри за здрави черва , плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни, въвеждани постепенно, за да се избегнат газове.

Ограничете ултрапреработените храни и добавената захар.

Комбинирайте пробиотици и пребиотици по време на и след прием на антибиотици.

Избягвайте тютюнопушене и честа употреба на алкохол.

Поддържайте добра орална хигиена.

Движете се поне 150 минути седмично.

Свързани заболявания, за които да следите

Хроничното възпаление, породено от дисбиозата, е свързано със синдром на раздразненото черво (IBS) и възпалителни чревни заболявания (IBD) като болест на Крон и улцерозен колит, както и с диабет тип 2, екзема, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилит и затлъстяване. Връзката с наднорменото тегло не е напълно изяснена, тъй като теглото зависи от множество биологични, средови и социални фактори.

Снимка: Canva

Ако симптомите продължават с седмици, консултацията с гастроентеролог и евентуален тест за чревен микробиом остават най-сигурният начин да се установи причината и да се подбере подходящо лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници