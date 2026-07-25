Подуване след почти всяко хранене, необясними газове, редуващи се констипация и диария,  тези оплаквания често се пренебрегват, а зад тях нерядко стои чревна дисбиоза. Това е нарушение на баланса между полезните и вредните микроорганизми в червата, което засяга храносмилането, имунитета, а според последни изследвания, дори кожата и ставите.

Добрата новина е, че чревният микробиом може да се възстанови с целенасочени промени в храненето и начина на живот.

Три вида чревна дисбиоза

Всеки човек има уникален чревен микробиом, изграден основно от бактерии, както и от гъбички и протозои. Учените разграничават три основни типа нарушение на баланса на чревната микрофлора:

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  • Тип 1 — намален брой полезни бактерии.
  • Тип 2 — прекомерно разрастване на вредни бактерии.
  • Тип 3 — загуба както на полезни, така и на вредни бактерии, което рязко намалява разнообразието на чревната флора.

Кои са симптомите на чревна дисбиоза

Разбалансираните бактерии променят начина, по който тялото преработва храната, което често води до подуване и газове в стомаха. Най-честите оплаквания включват подуване, гадене, повръщане, диария и констипация.

Как да възстановите чревния микробиом при дисбиоза?

С времето дисбиозата може да увреди чревната лигавица и да предизвика възпаление. Това засяга чревната пропускливост и позволява на бактерии и токсини да преминават през стената на червата, състояние, известно като синдром на пропускливите черва (leaky gut), което може да отслаби способността на организма да се бори с инфекции.

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Разбалансираният микробиом е свързан и с кожни проблеми като атопичен дерматит, акне, пърхот и псориазис.

Защо се появява чревна дисбиоза

Най-честата причина е прекомерна употреба на антибиотици, особено чести или продължителни курсове. Антибиотиците унищожават вредните бактерии, но заедно с тях намаляват и полезните, което понижава общото разнообразие на флората.

Как чревната дисбиоза влияе на хормоните, цикъла и вагиналния микробиом?

Други рискови фактори са:

  • Генетика, някои хора са по-предразположени към дисбаланс заради индивидуалния състав на своята флора.
  • Хранене, диета, богата на захар и ултрапреработени храни, но бедна на фибри, храни вредните бактерии за сметка на полезните.
  • Тютюнопушене и алкохол, понижават нивата на полезна чревна флора.
  • Възраст, разнообразието на микробиома обичайно намалява с годините, най-вероятно заради промени в храненето и приема на лекарства.

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Как се поставя диагноза за чревна дисбиоза

Диагностицирането е трудно, защото всеки микробиом е уникален, но гастроентеролог може да назначи няколко изследвания, като цялостен анализ на изпражненията, чревна биопсия или дихателен тест, който отчита нива на водород и метан,  използван най-често за откриване на синдром на свръхрастеж на бактерии в тънките черва (SIBO).

Как се лекува чревната дисбиоза

Целта на лечението е възстановяване на бактериалното разнообразие чрез повишаване на полезните и намаляване на вредните микроорганизми.

Как подсладителите променят чревният микрибиом

Пробиотиците и пребиотиците са първа линия на подход, пробиотиците допълват полезните бактерии, а пребиотиците ги подхранват и понижават чревното pH, за да възпрат растежа на вредни микроби. Изследванията показват, че ферментиралите храни, кефир, кисело мляко, кимчи, комбуча, кисело зеле и темпе, обикновено дават по-добри резултати от хранителните добавки, защото съдържат допълнителни хранителни вещества и се усвояват по-ефективно.

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При по-тежки случаи, свързани с антибиотична терапия, ИБС или ВЧЗ, може да се приложи фекална микробиотна трансплантация (FMT), процедура, при която здрава донорска флора се въвежда в дебелото черво, за да замести липсващите полезни бактерии. При инфекции, свързани с бактериален свръхрастеж, лекарят може да предпише и специфичен антибиотик.

Учени откриват „отпечатък

Как да поддържате чревния баланс

  • Увеличете приема на фибри за здрави черва, плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни, въвеждани постепенно, за да се избегнат газове.
  • Ограничете ултрапреработените храни и добавената захар.
  • Комбинирайте пробиотици и пребиотици по време на и след прием на антибиотици.
  • Избягвайте тютюнопушене и честа употреба на алкохол.
  • Поддържайте добра орална хигиена.
  • Движете се поне 150 минути седмично.

Свързани заболявания, за които да следите

Хроничното възпаление, породено от дисбиозата, е свързано със синдром на раздразненото черво (IBS) и възпалителни чревни заболявания (IBD) като болест на Крон и улцерозен колит, както и с диабет тип 2, екзема, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилит и затлъстяване. Връзката с наднорменото тегло не е напълно изяснена, тъй като теглото зависи от множество биологични, средови и социални фактори.

Снимка: Canva

Ако симптомите продължават с седмици, консултацията с гастроентеролог и евентуален тест за чревен микробиом остават най-сигурният начин да се установи причината и да се подбере подходящо лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници

 

  1. Health.com. Гид за чревна дисбиоза

  2. Изследване за дисбиозата и възпалителните чревни заболявания

  3. Изследване за механизмите и лечението на чревната дисбиоза

  4. Чревна пропускливост, имунитет и дисбиоза

  5. Рискови фактори за чревна дисбиоза

  6. NCBI.  Диагностика на чревната микрофлора

  7. Изследване за влиянието на възрастта върху чревния микробиом

  8. MedlinePlus.  Фекална микробиотна трансплантация (FMT)

  9. Изследване за връзката между оралната и чревната микрофлора

  10. Изследване за връзката между чревния микробиом и затлъстяването