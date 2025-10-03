5 причини да не спазвате диета

Диета има различно значение за различните хора, но когато хранителните ви навици стигнат до крайност, може да се окажат точно обратното на това, което вероятно сте възнамерявали.

Следването на модерни диети често може да доведе до обратен ефект – бъдещо наддаване на тегло, хранителни разстройства и опасност за здравето, пише специализираното издание EatingWell.

Докато диетите се считат за женска територия, последните проучвания показват, че тази култура завладява все повече и мъжете.

Ето пет причини, поради които може да искате да преосмислите модерните диети и културата на диетите като цяло.

Отслабване не означава автоматично по-добро здраве

Повечето диети отправят посланието, че отслабването е всичко, което трябва да направите, за да сте здрави. Да, наднорменото тегло е свързано с множество здравословни проблеми, но постигането на определено тегло не означава, че автоматично сте имунизирани от проблеми. А някои модерни диети дори могат да предлагат неправилни или противоречиви послания за „по-добро“ здраве.

„Нека вземем възпалението като пример. Някои диети, като популярната диета за отслабване Whole30 (т.нар. 30-дневна елиминационна диета), предлагат да ограничите пълнозърнестите храни, млечните продукти и бобовите растения, за да избегнете възпаление.

Научните доказателства казват, че тези храни са противовъзпалителни при повечето хора”, коментира Аби Лангър, регистриран диетолог и собственик на компания за консултации и комуникации в областта на храненето.

Снимка: iStock

Културата на храненето ни дистанцира от храната

Един от най-коварните ефекти на културата на храненето е как тя изкривява начина, по който възприятието ни за храната. Това, което консумираме, доста често се морализира: „чисто“ срещу „нездравословно“, „добро“ срещу „лошо“. Много често храната се свежда до числа и стойности – макронутриенти, калории, грамове протеин.

Храната е много повече от сбора на нейните съставки. Редуцирането й до данни може да създаде разминаване между това, което мислим, че „трябва” да ядем, и това как храната ни подхранва и ни кара да се чувстваме емоционално и физически.

„Когато храната се свежда до правила и ограничения, губим доверие в телата си. Вместо да се вслушваме в сигналите за глад, ситост и удовлетворение, ние прехвърляме решенията си на броя калории, точките или най-новия хранителен план на влиятелните личности. Това подкопава естествените сигнали на тялото ни и прави храненето много по-стресиращо, отколкото е необходимо”, добавя още експертът по хранене Аби Лангър.

Снимка: iStock

В повечето случаи екстремните диети не са устойчиви, което води до възстановяване на теглото и здравето и чувство на неуспех, когато в крайна сметка се върнем към нормалните си навици.

Диетата може да преобърне социалния ви живот

„През годините съм виждал много клиенти, които поставят социалния си живот на заден план, за да следват строга диета. Чудесно е да имаш цели, но ако се изолираш от социалните ситуации, защото диетата ти не ти позволява свобода при избора на храна, нещо не е наред. Здравословното хранене е важно и за социалното ти здраве”, аргументира се Лангър.

„Храната е много повече от гориво. Тя е култура, разказване на истории и вкус. Дори ако сте от хората, които „ядат, за да живеят“, а не „живеят, за да ядат“, гъвкавостта в хранителните навици ви позволява да се отпуснете и да се насладите на социални събития с хора, които са ви близки. Не е гъвкавост да носите собствена храна на вечеря или да седите с приятелите си в ресторант и да не ядете, защото храната не съответства на строгата ви диета”, добавя още диетологът.

Снимка: Getty Images / iStock

„Помислете какво пропускате заради хранителните си навици. Наистина ли си заслужава? Когато си спомняте за живота си, искате ли да си спомняте качественото време, прекарано с хората, които обичате, или вместо това мислите, че ще искате да се поздравите за това, че сте отказали да се насладите на храната и да общувате с приятели, само за да следвате диетата на месоядците?”, казва още Лангър.

Диетата понякога е и скъпо удоволствие

Много диети, сред които карнивор диетата, Bulletproof диета (т.нар. Бронирана или Непробиваема диета – вид противовъзпалителна диета с ниско съдържание на токсични храни (такива, които може да съдържат плесени) и се базира върху комбинирането на циклична кетогенна диета с периодично гладуване. Тя насърчава храненето с кето храни – богати на мазнини и бедни на въглехидрати – за 5 – 6 дни в седмицата, след което следват 1 – 2 дни с по-висок прием на въглехидрати. Идеята на това редуване е тялото да стигне до състояние на кетоза), препоръчвани дори от здравни специалисти, са скъпи.

И много често са маркетингов ход за печелене на пари.

„Не само, че не се нуждаем от изискана храна или добавки, за да бъдем здрави, но парите, които харчим за тях, продължават да захранват огромния дял от приходите на уелнес индустрията”, коментират специалисти диетолози.

По-доброто хранене не е задължително да ви струва много пари. По-евтините конвенционални версии на луксозни продукти, както придържане към нормален здравословен хранителен режим – богат на зеленчуци и плодове, пълноценни храни и постни протеини, ще подобрят здравето ви по далеч по-смислен начин от недоказаните модни тенденции.

Диетите се предават и на децата ни

Децата ни се учат, като ни наблюдават. Изследванията показват, че децата, които растат в домакинства, където родителите се придържат към строги диети, е по-вероятно да се борят с образа на тялото си, рестриктивното хранене и самите те да се хранят по този начин като възрастни. Ефектът на диетичната култура не свършва с вас – той може да оформи начина, по който децата ви мислят за храната и телата си до края на живота си.

Вместо да предавате стреса и срама от диетичната култура, моделирайте балансиран подход: гъвкавост, разнообразие и удоволствие. Покажете на децата си, че всички храни са подходящи, че здравето не е свързано с лишения и че телата им са ценни, независимо от размера им. Само защото можете да спазвате строга диета, не означава, че трябва. Културата на храненето дава много обещания, но в повечето случаи тя ви отнема парите, времето, спокойствието и радостта. Истинското здраве се корени в баланс, постоянство и състрадание, а не в твърди правила.

По последни данни в България всяко второ дете не приема всекидневно пресни плодове и зеленчуци и консумира повече от три пъти седмично подсладени храни и напитки. А всяко едно от 4 деца приема по-често от три дни в седмицата солени снаксове.

Експертите съветват да се обърне достатъчно внимание към основите на храненето, а именно – получаване на различни хранителни вещества от различни храни. Т.е. консумация на достатъчно фибри, плодове, зеленчуци, въглехидрати, както избягване на допълнителната захар и ултрапреработените храни. Други неща, които можете да направите, за да подобрите здравето си – да подобрите хигиената на съня си, да намалите стреса и да бъдете бъдете възможно най-активни. Диетата не е всичко.