Празничните трапези носят много позивитни емоции, от семейните традиции, любими рецепти и време с хората, които обичаме. Но често всичко дова идва и с и нещо не толкова приятно, а именно познатото подуване и тежест в корема след хранене. Дори когато е нормално, то може да причинява дискомфорт.

За да разберем защо се случва и какво наистина помага, се обърнахме към експертни източници и научни проучвания в областта на хранителната наука. Представяме ви пет прости, научно обосновани стратегии за облекчаване на подуването, за да можете да се насладите на сезона и да се чувствате добре.

Защо възниква подуването накорема след обилната празнична вечеря?

За някои хора чувството на подуване след хранене е напълно нормално. За други то може да бъде признак на синдром на раздразнените черва, възпалителни чревни заболявания, хранителна непоносимост или функционални гастроинтестинални нарушения. Според експерти в областта на хранителната наука, за тези, които изпитват подуване след хранене, то често идва от разтягането на стомашно-чревния тракт, докато храносмила и разгражда храната.

Снимка: Canva

Дори като нормална физиологична реакция, подуването може да се усеща дискомфортно, като стягане или подуване в корема. С множество предстоящи празнични трапези е полезно да разберем как да подпомогнем храносмилането.

5 Експертни Стратегии за Превенция на Подуването

Яжте по-Бавно, за да забележите кога сте сити

Хранене с по-бавно темпо помага по два ключови начина. Първо, позволява ви да разпознаете ситостта по-рано и да избегнете преяждането. Когато стомахът ви се разтяга, рецепторите за разтягане сигнализират на мозъка да намали грелина (хормона на глада) и да увеличи ситостта. Това отнема време, така че бавното хранене дава на тялото шанс да комуникира, преди да настъпи дискомфортът.

Второ, поглъщате по-малко излишен въздух. Твърде бързото хранене увеличава количеството поглъщан въздух, което допринася за подуването. Забавянето намалява приема на въздух и ви позволява да се насладите на храната си.

Намалете приема на сол и увеличете калия

Храни с високо съдържание на сол могат да накарат някои хора да се чувстват подути, защото натрият привлича вода в червата и може да потисне ефективността на храносмилането. Някои проучвания също предполагат, че излишният натрий може да допринесе за дисбаланс в микробиома.

Балансирането на натрия с калий помага за регулиране на течния баланс. Натрият привлича вода в клетките, докато калият помага да се изведе натрият навън. Когато натрият е висок, а калият нисък, задържането на вода става по-вероятно.

Храни, богати на калий:

Грейпфрутов и портокалов сок

Кафе и нискомаслено мляко

Спанак и сладки картофи

Домати и банани

Внимавайте с фибрите, макар и да са здравословни

Финрите са съществена част от здравословната диета. Те подкрепят сърдечно-съдовото здраве, намаляват риска от диабет тип 2 и насърчават здравето на червата. Въпреки това, ферментацията на богати на фибри въглехидрати в червата може да произведе газ, което може да доведе до подуване.

Снимка: DELL-E

Честите виновници включват:

Боб, грах и леща

Зеле, броколи и карфиол

Пълнозърнести храни и гъби

Добрата новина е, че скорошно проучване установяват, че докато диетите с високо съдържание на фибри могат да увеличат газа, някои от тези ефекти могат да бъдат намалени чрез намаляване на приема на натрий, което ни връща към предишния съвет.

Внимавайте с газираните и алкохолните напитки

Никой не иска да чува това по време на празниците, но алкохолът е честа причина за газове и подуване. Тъй като е ферментирал, той може да допринесе за дисбаланс в червата, а ферментацията може да доведе до производство на газ.

Газираните напитки въвеждат допълнителен въздух в стомашно-чревния тракт, усложнявайки проблема. Ако решите да консумирате безалкохолни напитки, опитайте да замените газираните с негазирани опции и пийте количество, което е комфортно за вашата храносмилателна система.

Чаша чай може да облекчи дискомфорта

Ако се чувствате подути в момента, чаят може да бъде изненадващо успокояващ. Проучванията показват, че чаят от мента може да помогне за намаляване на симптомите на подуване и газове. Джинджифиловият чай може да увеличи гастроинтестиналната подвижност, съкращавайки времето на ферментация на храната в червата и намалявайки газовете.

Топла чаша след хранене може да донесе желано облекчение. Чай от копър също е отличен избор за успокояване и улесняване на храносмилането.

Допълнителни практични съвети

Разходка след хранене: Ходенето може да подпомогне храносмилането и да регулира нивата на кръвната захар след голяма трапеза. Леките движения могат да помогнат за облекчаване на подуването и да насърчат храносмилането.

Снимка: Canva

Хидратация: Много лесно е да забравите да пиете вода по време на празничната суматоха. Вземете бутилка вода със себе си и свикнете да пиете чаша вода с храненията. Влакната се нуждаят от вода, за да вършат своята работа, целете 1.5 литра повечето дни.

Не претоварвайте системата: Дайте на храносмилателната си система време да работи между храненията, вместо да я претоварвате с повече храна.

Интуитивно хранене и баланс

Най-важното е да се радвате на празничния сезон със семейството, приятелите и любимите хора. Интуитивното хранене, практиката да слушате тялото си и да персонализирате начина, по който се храните, ви връща към баланса. Това е мястото, където добрите усещания и подкрепата се срещат.

Вземете си време да се насладите на малките екстри по Коледа и не забравяйте да поддържате всичко в баланс. В крайна сметка, това са само няколко дни.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

-----------------------------------------------

Източници