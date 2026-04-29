Въпреки че е трудно да се избегнат случайни пристъпи на стрес, хроничният стрес може да окаже сериозно влияние върху физическото и емоционалното ви здраве.

Всъщност, той може да увеличи риска от състояния като сърдечни заболявания и депресия. При стрес, е съвсем естествено да потърсите облекчение и в такива моменти често всеки посяга към храната.

Някои храни и напитки могат да имат качества за облекчаване на стреса.

Затова следващият път, когато усетите това състояние, не посягайте към шоколада, сладоледа или чипса, а си спомнете за тези 14 храни и напитки, които помагат за облекчаване на стреса.

1.Матча на прах

Този ярък зелен чай на прах е популярен сред любителите на здравословното хранене, тъй като е богат на L-теанин, непротеинова аминокиселина с мощни свойства за облекчаване на стреса. Матчата е по-добър източник на тази аминокиселина от други видове зелен чай, тъй като се прави от листа от зелен чай, отглеждани на сянка.

2.Сладки картофи

Консумацията на цели, богати на хранителни вещества източници на въглехидрати, като сладки картофи, може да помогне за понижаване на нивата на хормона на стреса – кортизол. Сладките картофи са пълноценна храна, която е отличен избор за въглехидрати. Те са пълни с хранителни вещества, важни за реакцията на стрес, като витамин С и калий.

3.Артишок

Артишокът е невероятно концентриран източник на фибри и особено богат на пребиотици, които подхранват полезните бактерии в червата. Артишокът също е богат и на калий, магнезий и витамини C и K, всички от които са от съществено значение за здравословна реакция на стрес.

4.Яйца

Яйцата често се наричат ​​мултивитамини на природата заради впечатляващия им хранителен профил - пълни с витамини, минерали, аминокиселини и антиоксиданти, необходими за здравословна реакция на стрес. Целите яйца са особено богати на холин, хранително вещество, което се среща в големи количества само в няколко храни. Доказано е, че холинът играе важна роля за здравето на мозъка и може да предпазва от стрес.

5.Морски дарове

Морските дарове, включително миди, ракообразни и стриди, са богати на аминокиселини като таурин, за който проучванията показват, че може да има антидепресантни ефекти. Мидите са богати и на витамин B12, цинк, мед, манган и селен, всички от които могат да помогнат за подобряване на настроението.

6.Мазна риба

Мазните риби като скумрия, херинга, сьомга и сардини са изключително богати на омега-3 мазнини и витамин D, хранителни вещества, за които е доказано, че помагат за намаляване на нивата на стрес и подобряване на настроението.

Омега-3 са не само от съществено значение за здравето на мозъка и настроението, но могат също така да помогнат на тялото да се справи със стреса. Витамин D също играе важна роля в психичното здраве и регулирането на стреса.

7.Магданоз

Магданозът е питателна подправка, богата на антиоксиданти – съединения, които неутрализират нестабилни молекули, наречени свободни радикали, и предпазват от оксидативен стрес.

Оксидативният стрес е свързан с много заболявания, включително психични разстройства като депресия и тревожност. Магданозът е особено богат на каротеноиди, флавоноиди и летливи (етерични) масла, всички от които имат мощни антиоксидантни свойства.

8.Чесън

Някои по-стари изследвания показват, че чесънът е с високо съдържание на серни съединения, които могат да помогнат за повишаване на нивата на глутатион. Този антиоксидант е част от първата линия на защита на тялото срещу стрес.

9. Тахан

Таханът е отличен източник на аминокиселината L-триптофан. L-триптофанът е важен за произвеждането на невротрансмитерите допамин и серотонин, регулиращи настроението.

10.Слънчогледови семки

Слънчогледовите семки са богат източник на витамин Е. Този мастноразтворим витамин действа като мощен антиоксидант и е от съществено значение за психичното здраве. Ниският прием на това хранително вещество е свързан с променено настроение и депресия.

Слънчогледовите семки са богати и на други хранителни вещества, намаляващи стреса, включително магнезий, манган, селен, цинк, витамини от група В и мед.

11.Броколи

Кръстоцветните зеленчуци като броколи са известни със своите ползи за здравето. Броколите съдържат концентрация на някои хранителни вещества включително магнезий, витамин С и фолат - за които е доказано, че се борят с депресивните симптоми.

Броколито е богато на сулфорафан, сярно съединение, което има невропротективни свойства и може да предложи успокояващи и антидепресантни ефекти.

12.Нахут

Нахутът е пълен с витамини и минерали, борещи се със стреса, включително магнезий, калий, витамини от група В, цинк, селен, манган и мед. Тези вкусни бобови растения са богати и на L-триптофан.

В проучване, проведено върху над 9000 души, тези, които са следвали средиземноморска диета, богата на растителни храни включително бобови растения, са имали по-добро настроение и по-малко стрес от тези, които са следвали типична западна диета, богата на преработени храни .

13.Чай от лайка

Лайката е лечебна билка, която се използва от древни времена като естествено средство за намаляване на стреса. Доказано е, че нейният чай и екстракт насърчават спокоен сън и намаляват симптомите на тревожност и депресия.

14.Боровинки

Боровинките са свързани с редица ползи за здравето, включително подобрено настроение. Тези плодове са богати на флавоноидни антиоксиданти, които имат мощни противовъзпалителни и невропротективни ефекти. Те могат да помогнат за намаляване на свързаното със стреса възпаление и да предпазват от свързани със стреса клетъчни увреждания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

