Продължителното седене и липсата на движение се утвърждават като водещ фактор за мускулен дисбаланс и болка в областта на таза. Този проблем засяга все повече хора в активна възраст. Специалисти по кинезитерапия и рехабилитация предупреждават, че слабите и скованите тазови мускули могат да доведат не само до локален дискомфорт, но и до нарушения в стойката, болки в кръста и повишен риск от травми.

Симптомите често започват с усещане за стегнатост, напрежение след работния ден или дискомфорт при движение, но с времето могат да се задълбочат. Експертите обясняват, че целенасочената двигателна активност може да обърне този процес. 

Снимка: OpenAI

Кои мускули управляват движението на таза?

За да разберем защо упражненията за таза са толкова важни, трябва първо да опознаем основните мускулни групи, участващи в движението на тазобедрената става. Специалистите ги разделят на четири категории:

  • Флексори на тазобедрената става (сгъвачи): активират се при всяка крачка и при изкачване на стълби – включват rectus femoris (прав бедрен мускул), psoas major (голям поясен мускул) и iliacus (илиачен мускул).
  • Екстензори на тазобедрената става: задната група бедрени мускули (хамстрингите) и gluteus maximus (голям седалищен мускул) – една от най-големите мускулни групи в тялото.
  • Абдуктори: gluteus medius (среден седалищен мускул), gluteus minimus (малък седалищен мускул) и tensor fasciae latae (тензор на широката фасция) – отговарят за отвеждането на крака встрани.
  • Аддуктори: група от няколко мускула по вътрешната страна на бедрото (аддуктор лонгус, бревис, магнус, грацилис и пектинеус), отговарящи за събирането на краката.

Слабостта в някоя от тези групи може да доведе до болка, сковаността или нестабилност при ежедневните движения.

Защо тазът отслабва и се схваща?

Основният виновник е съвременният начин на живот. Д-р Тереса Марко, физиотерапевт от Ню Йорк, цитирана от Verywell Fit, обяснява: продължителното седене стяга флексорите в предната част на таза, докато глутеусите в задната отслабват и се претоварват. Това мускулно дисбалансиране стои в основата на т. нар. "синдром на мъртвото дупе" – реално медицинско явление, при което седалищните мускули спират да функционират пълноценно.

5 упражнения за укрепване на таза

Следните движения целят изграждането на сила в мускулите около тазобедрената става. Подходящи са както за начинаещи (при избор на по-леки варианти), така и за по-напреднали.

Снимка: Canva

1. Мъртва тяга (Deadlift)

Мъртвата тяга е едно от най-ефективните упражнения за укрепване на таза. Движението се основава на така нареченото "тазово шарнирно" действие и активира предимно хамстрингите и глутеусите. Важно е натоварването да идва от краката и бедрата, а не от гърба.

2. Тазово повдигане с щанга (Hip Thrust)

Тазовото повдигане ангажира всички мускули на седалището, абдукторите и аддукторите, а също и хамстрингите. Ако сте начинаещи, препоръчително е да започнете с обикновения мост без тежести.

Снимка: Canva

3. Мост (Bridge)

Мостът е опростена версия на тазовото повдигане. Изпълнява се, като легнете по гръб, стъпалата са на пода близо до седалището и повдигнете таза нагоре. То е ефективно за активиране и укрепване на тазовите мускули.

4. Повдигане на изпънат крак (Straight Leg Raise)

Това движение укрепва флексорите на таза и четириглавите мускули на бедрото. Изпълнява се без тежести и е подходящо за хора в рехабилитация или с по-ниска физическа подготовка.

5. Български клек (Bulgarian Split Squat)

Едностранното движение принуждава тялото да стабилизира таза активно. Задният крак се поставя на пейка, а предният поема цялото натоварване при спускане и изправяне. Силно активира седалищните мускули.

6 разтягания за подвижност на тазобедрената става

Силата и подвижността вървят ръка за ръка. Д-р Марко, цитирана от Verywell Fit, подчертава, че много хора си мислят, че са слаби, когато просто им липсва гъвкавост.. Разтяганията за тазобедрена става са ключови за пълноценното движение.

Снимка: OpenAI

1. Разтягане на четириглавия мускул в изправено положение

Хванете опора, сгънете единия крак назад и притиснете петата към седалището. Усещането за разтягане е в предната страна на бедрото и в областта на тазобедрения флексор. Можете да го правите навсякъде.

Снимка: OpenAI

2. Разтягане в напад (Standing Lunge Stretch)

Класическото разтягане в напад освобождава аддукторите и абдукторите. Подходящо е за начинаещи и може да се изпълнява като загрявка преди тренировка.

Снимка: OpenAI

3. Разтягане в нисък напад с усукване (Low Lunge Twist)

Разширена версия на напада – завъртете тялото към предния крак. Добавя се разтягане на гръбначния стълб и по-дълбоко ангажиране на тазобедрените флексори на задния крак.

Снимка: OpenAI

4. Разтягане 90/90 (Reclined Hip Flexor Stretch)

Изпълнява се в легнала позиция и позволява пълен контрол на интензивността. Ефективно е за абдукторите, седалищните мускули и слабинните мускули.

Снимка: OpenAI

5. Поза "гълъб" (Pigeon Pose)

Популярна йога поза за дълбоко разтягане на седалищните мускули и аддукторите. Изисква практика и е препоръчителна за по-напреднали. Начинаещите могат да използват модифицирана версия легнало.

Снимка: OpenAI

6. Разтягане "пеперуда" (Butterfly Stretch)

Седнете с наведени и събрани стъпала, а коленете са спуснати встрани. Това упражнение разтяга ефективно вътрешните мускули на бедрото. Много подходящо за хора с прекомерно напрежение в тазовия пояс.

Как да подобрите здравето на таза в ежедневието?

Освен редовните тренировки, д-р Марко препоръчва и прости промени в ежедневния режим:

  •       Правете кратки почивки от бюрото на всеки час и се разходете за 5 минути.
  •       Изпълнявайте по едно разтягане на тазобедрените флексори от всяка страна по няколко пъти дневно.
  •       Правете 10 моста сутрин и следобед – само 2 минути водят до забележима разлика.
  •       Избягвайте дълго кръстосване на крака – то допълнително блокира тазовите мускули.

Изследвания, публикувани в Journal of Physical Therapy Science, показват, че дори кратките прекъсвания на продължителното седене подобряват мускулната функция и намаляват тазовата болка при офис служители.

Упражненията за таза не са само за спортисти, те са необходимост за всеки, който прекарва часове седнал. Чрез комбинация от силови движения (мъртва тяга, мост, български клек) и разтягания (поза гълъб, пеперуда, напад) можете да изградите по-силно, по-гъвкаво и по-устойчиво тяло. Дори 10-15 минути на ден могат да направят реална разлика в качеството на живот.

Консултирайте се с Вашия лекар или физиотерапевт преди да започнете нова програма от упражнения, особено ако имате съществуващи здравословни проблеми. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—-----------------------------------------------------------------------------

Източници

  1. Verywell Fit: 12 упражнения за тазобедрени стави и разтягания за повишаване на силата и мобилността 
  2. Journal of Physical Therapy Science: Ефекти от времето за седене върху мускулно-скелетната болка и мускулната сила