Комбинирането на зехтин и лимонов сок може да звучи като чудодейно лекарство за здравословни проблеми като камъни в бъбреците и жлъчката, болки в ставите, сърдечни проблеми и отслабване, но настоящите научни доказателства не подкрепят тези твърдения.

Въпреки че и двете са хранителни, експертите препоръчват добавянето им в балансиран начин на хранене, вместо да се разчита на тяхната комбинация за специфични здравословни решения.

Все пак ето някои популярни схващания, че консумацията на зехтин с лимон особено сутрин на гладно помага за всичко.

1. За прочистване и детоксикация

Прочистванията и детоксикациите действат на базата на убеждението, че токсините могат да се натрупат в тялото ви и да бъдат отстранени с определени промени в диетата, като например пиене на зехтин и лимонов сок.

Някои твърдения предполагат, че тези прочиствания повишават енергийните нива, сексуалното здраве, психическото благополучие и дори могат да се справят с диабета. Експертите обаче са съгласни, че няма научни доказателства, че само диетата може да прочисти тялото ви.

Зехтинът и лимоновият сок съдържат антиоксиданти и полифеноли, за които се смята, че предлагат „прочистващи“ ползи чрез неутрализиране на свободните радикали. Свободните радикали могат да увредят клетките и да допринесат за различни здравословни проблеми.

2. За отслабване

Може би сте чували добри неща за лимоновия сок и зехтина за отслабване, но няма проучвания, които да подкрепят твърдението.

Въпреки това, специфични хранителни вещества в лимоновия сок, като витамин С, и тези в зехтина, като мононенаситени мастни киселини, са свързани със загуба на тегло.

Това е така, тъй като липсата на достатъчно хранителни вещества, като витамин С, може да намали способността на тялото ви да разгражда мазнините. Това се демонстрира от ниските нива на витамин С при хора със затлъстяване.

3. При камъни в бъбреците и жлъчката

Твърди се също, че зехтинът и лимоновият сок помагат за лечение на камъни в бъбреците и прочистване на жлъчните камъни.

Например, може би сте чували, че пиенето на зехтин и лимонов сок на гладно може да помогне за лечение на жлъчни камъни. Твърди се, че действа чрез слабителен ефект:

Народен мит е, че пиенето на зехтин е лубрикант за отделяне на камъни в бъбреците.

Също така е невярно, че пиенето на зехтин и лимонов сок ще ви помогне да се отървете от камъни в бъбреците или жлъчката.

Най-добрите методи за предотвратяване на камъни в бъбреците са:

Да пиете достатъчно вода

Да поддържате здравословно тегло за вашия тип тяло

Да следвате диета с ниско съдържание на натрий

4. При болки в ставите

Няма и доказателства, които да предполагат, че можете да лекувате болки в ставите, като консумирате зехтин и лимонов сок. Въпреки това е доказано, че олеиновата киселина в зехтина има противовъзпалителни ефекти.

Витамин C също има значителни противовъзпалителни ефекти, които могат да помогнат за предотвратяване на болки в ставите, свързани с възпаление, и за поддържане на здравето на ставите при хора с хронични заболявания като остеоартрит.

5. При храносмилателни проблеми

Няма доказателства, които да предполагат, че зехтинът и лимоновият сок имат ползи, които подобряват храносмилането.

Проучванията показват, че зехтинът потенциално е от полза за хора с възпалителни заболявания на червата, въпреки че не са провеждани мащабни рандомизирани клинични проучвания.

Ако обаче проблемът, свързан с храносмилането, е такъв, че не усвоявате достатъчно хранителни вещества от храната, която консумирате, витамин С може да помогне. Например, е доказано, че витамин С в лимоновия сок помага за усвояването на нехемово желязо.

6. За преждевременно стареене

Няма конкретно проучване, което да показва, че консумацията на лимонов сок и зехтин едновременно предотвратява преждевременното стареене. Въпреки това, зехтинът и лимоновият сок са основни продукти в средиземноморската диета, която е силно свързана със забавянето на процеса на стареене.

Изследванията показват, че витамин C има антиейдж ефект, особено по отношение на признаците на стареене върху здравето на кожата.

Изследванията също така показват, че мононенаситените мазнини в зехтина могат да помогнат за предотвратяване на преждевременното стареене, включително предпазване от когнитивен спад.

7. За сърдечно-съдови заболявания

Същите мононенаситени мазнини, които се намират в зехтина, са свързани и със сърдечно-съдови ползи, включително намален „лош“ LDL холестерол, противовъзпалителни свойства и намален риск от сърдечно-съдови заболявания.

Проучванията показват, че зехтинът и екстрактът от маслинови листа имат ползи за сърдечно-съдовото здраве или здравето на сърцето, като например предотвратяване на хипертония (високо кръвно налягане).

Витамин C също играе многобройни роли за здравето на сърцето и сърдечните заболявания.

Трябва ли да го опитате?

Докато някои хора твърдят, че лимоновият сок и зехтинът могат да детоксикират тялото ви, да подобрят храносмилането, да лекуват камъни в бъбреците и болки в ставите и да предотвратят преждевременното стареене и сърдечно-съдовите заболявания, няма доказателства в подкрепа на тези здравни твърдения.

Въпреки че няма изследвания в подкрепа на твърденията за здравословни ползи, няма нищо лошо в добавянето на лимонов сок и зехтин към храненето ви, освен ако не сте алергични към някоя от съставките или имате особено отвращение към тях.

Можете да опитате лимонов сок и зехтин в дресинг за салата, дип или марината като лесен начин да добавите основни хранителни вещества към диетата си.

Ако се интересувате как храненето може да помогне за лечение на здравословни проблеми, консултирайте се с регистриран диетолог.

Умереността е ключова

Ако все пак опитате зехтин и лимонов сок, правете го умерено. Въпреки че няма вреда от комбинирането на тези съставки, прекомерната консумация може да доведе до странични ефекти.

Например, прекалената консумация на кисели храни като лимонов сок може да доведе до ерозия на зъбния емайл.

Ако търсите зехтин за отслабване, не забравяйте, че той е калорична храна със 119 калории на супена лъжица и прекомерната консумация може да доведе до наддаване на тегло.

