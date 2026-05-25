България заема първо място по смъртност от сърдечно-съдови забоялвания в целия ЕС. На този тревожен фон, научно проучване предлага обнадеждаващи резултати, че комбинацията от екстракт от гинко билоба и аспирин може значително да подобри когнитивните функции след инсулт и по-специално паметта и способността за вземане на решения.

Какво показа проучването?

Изследването, публикувано в авторитетното списание Stroke & Vascular Neurology, е проведено от екип учени, ръководени от д-р Ци Фанг от Катедрата по неврология на Първата болница към университета в Сучжоу, Китай.

В него са включени 348 възрастни пациенти (средна възраст 64 години) от пет болници в китайската провинция Дзянсу, всички преживели исхемичен инсулт в рамките на предходните 7 дни.

Как е проведено изследването?

Участниците са разделени в две групи:

Група 1 получава 450 мг екстракт от гинко билоба + 100 мг аспирин дневно в продължение на 6 месеца

Група 2 получава само 100 мг аспирин дневно

На 12-ия, 30-ия, 90-ия и 180-ия ден от лечението изследователите оценяват когнитивните функции на участниците чрез стандартизирания тест Montreal Cognitive Assessment (MoCA).

Комбинираната терапия печели

Според резултатите от проучването, пациентите, приемали гинко билоба заедно с аспирин, демонстрират:

По-добри резултати по скалата MoCA на всички точки на измерване

Значително подобрение на паметта и екзекутивните функции (т.нар. "командни и контролни" мозъчни процеси)

По-малко неврологични увреждания , като проблеми с речта и мускулна слабост, особено на 12-ия и 30-ия ден след началото на лечението

Комбинираната терапия не е довела до повишен риск от нежелани реакции, нито до разлика в сърдечно-съдови инциденти спрямо групата само с аспирин. Изследователите сами отбелязват: „Пациентите с инсулт, получавали GBE и аспирин, показаха по-добра памет, екзекутивни функции, неврологична функция и качество на ежедневния живот.”

Инсултът в България: тревожна статистика

Исхемичният инсулт, при който артерия, захранваща мозъка, се запушва (най-често от кръвен съсирек), представлява около 87% от всички инсулти. Кислородният дефицит уврежда мозъчните клетки и може да доведе до трайни нарушения на паметта, движението и речта.

У нас картината е особено тревожна:

Над 40 000 нови случая на инсулт се регистрират годишно в България

Това означава инсулт на всеки 13 минути

Страната ни е на първо място в ЕС по смъртност от инсулт, близо 4 пъти над европейската средна стойност

Инсултът е причина за около 20% от всички смъртни случаи в България

Какво е гинко билоба и как действа?

Екстрактът от гинко билоба се получава от листата на дървото гинко (известно още като "девическа коса"), което е с произход от Китай и се използва в медицината от хиляди години. Традиционно е прилаган при зарастване на рани, тревожност и депресия.

Важно е да се отбележи, че Националните здравни институти на САЩ (NIH) посочват, че към момента липсват категорични доказателства за ефикасността на гинко билоба при конкретни здравни състояния. Именно затова новото проучване е значимо, то добавя конкретни научни данни в подкрепа на потенциалните ползи при рехабилитация след инсулт.

Изследователите подчертават, че използваният в проучването екстракт съдържа по-малко вредни и повече защитни химични съединения в сравнение с EGb761, формата на гинко билоба, прилагана в предходни изследвания.

Ограничения и бъдещи стъпки

Учените признават няколко ограничения на изследването:

Проучването не е двойно-сляпо — и участниците, и изследователите са знаели кое лечение получават, което може да е повлияло резултатите

Периодът на проследяване е кратък (6 месеца), а дългосрочните ефекти тепърва предстои да бъдат изяснени

Необходими са допълнителни мащабни проучвания за потвърждаване на резултатите

Проучването предлага обещаваща посока в търсенето на ефективни решения за възстановяване след инсулт, особено по отношение на когнитивните увреждания. Комбинацията от екстракт от гинко билоба и аспирин се е оказала по-ефективна от самостоятелната аспиринова терапия за подобряване на паметта и екзекутивните функции, без значим риск от странични ефекти.

Въпреки обнадеждаващите данни, учените призовават за предпазливост и допълнителни изследвания. Ако приемате или обмисляте да приемате хранителни добавки като гинко билоба след инсулт, задължително се консултирайте с Вашия лекар, особено при паралелна терапия с антикоагуланти или антиагреганти.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

