Афродизиакът е храна или лекарство, което възбужда сексуалния инстинкт, предизвиква желание или увеличава сексуалното удоволствие.

На пазара се предлагат безброй фармацевтични лекарства, специално предназначени за повишаване на либидото. Някои хора обаче предпочитат естествени алтернативи, тъй като те обикновено са по-безопасни и имат по-малко странични ефекти.

Едва напоследък науката започна да разкрива кои от тези традиционни средства наистина работят.

В тази статия разглеждаме кои научно доказани храни и билки могат да подобрят вашето либидо, както и важни предупреждения за опасни вещества, които трябва да избягвате.

Какво представляват афродизиаците?

Храните, считани за афродизиаци, са тези, които имат за цел да стимулират сетивата за любов (зрение, обоняние, вкус и допир). Но може ли да се храните, за да постигнете по-добър секс?

За никоя храна не е научно доказано, че стимулира човешките полови органи. Но храните и актът на самото хранене могат да внушат сексуално желание на ума, което от своя страна може да помогне за стимулиране на желанието в тялото. Ето някои храни, считани за естествени афродизиаци.

Научно доказани храни афродизиаци

1. Ядки (Бадеми, Орехи, Лешници, Фъстъци)

Бадемите, орехите и лешниците по-специално ви помагат да изпомпвате по-добре кръвта в тялото си. Това може да подобри здравето на сърцето и кръвното ви налягане или да ви помогне да получите и поддържате ерекция. Консумацията на 60-90 грама шамфъстък всеки ден също може да е полезна.

2. Авокадо

Авокадото е един от малкото плодове, които съдържат здравословни ненаситени мазнини. То може да помогне за поддържане на хормоналния баланс. Освен това авокадото съдържа фолат – витамин, необходим за производството на хистамин, съединение, което се отделя по време на оргазъм.

3. Нар

Нарът спада в графата суперхрани заради високото съдържание на антиоксиданти. Според проучване, пиенето на чаша сок от нар дневно в продължение на 2 седмици подобрява нивата на тестостерон при мъже и жени. Хормонът е в изобилие при мъжете и е необходим и за двата пола, за да се засили сексуалното желание.

4. Шоколад

Древните ацтеки са го смятали за мощен афродизиак. Шоколадът съдържа съединението фенилетиламин, познато като "химикала на любовта". Въпреки това, силата на шоколада като афродизиак вероятно е по-скоро мит, отколкото реалност.

5. Горски Плодове (Боровинки, Къпини, Ягоди, Малини)

Горските плодове са богати на флавоноиди – хранителни вещества, които придават цвета на плодовете и зеленчуците. Храните, богати на тези флавоноиди, са свързани с по-нисък риск от еректилна дисфункция при мъжете. Освен това къпините съдържат цинк, който може да играе роля в регулирането на производството на тестостерон.

6. Алкохол (в умерени Количества)

Една или две питиета могат да намалят задръжките ви и да ви накара да бъдете по-романтични. Проучване установява, че жените, които пият по чаша или две червено вино на ден, съобщават за повече желание и цялостно сексуално удовлетворение.

Важно: Прекалено много алкохол може да причини сексуални проблеми.Ако решите да пиете, правете го умерено.

Билки: Естествени Афродизиаци

Твърди се, че някои билки повишават сексуалното желание и представяне или лекуват еректилна дисфункция. Те могат да се приготвят на чай или да се приемат като билкова добавка.

Консултирайте се с Вашия лекар, преди да добавите билки към ежедневното си хранене или рутина. Те могат да взаимодействат с някои лекарства.

1. Гинко Билоба

Гинко билобата може да увеличи притока на кръв към половите органи и да подобри сексуалната функция при мъже и жени. Специално проучване при жени показва подобрение в сексуалното възбуждане, когато гинкобилобата е комбинирана със секуална терапия.

2. Женшен

Някои проучвания показват, че женшенът може да засили сексуалната възбуда при жени в постменопауза и да помогне на мъжете да постигнат и поддържат ерекция.

Червеният женшен е особено популярен като афродизиак. Бременни или хора с определени видове рак, не трябва да приемат билката.

3. Мака

Мака е кореноплодно растение, което расте в Андите в Южна Америка и обикновено се смила на прах. В специално проведено проучване мъже съобщават за повишено либидо след лечение с 3000 милиграма мака. Въпреки това са необходими повече изследвания, преди това твърдение да бъде доказано.

4. Трибулус (Бабини Зъби)

Трибулусът (познат в България и като бабини зъби) е билка, също използвана като афродизиак. Доказано е, че помага на сексуалната функция при мъже с лека до умерена еректилна дисфункция. След употребата му някои жени съобщават за по-добър оргазъм и като цяло по-удовлетворяващ секс.

Имат ли наистина ефект афродизиаците

Изследванията показват, че когато става въпрос за афродизиаци, те действат предимно в главите ни – те работят, ако вярваме, че ще работят. Това може да се дължи на плацебо ефекта.

Плацебото е неактивно вещество, като например захарно хапче, което се дава на човек, който има впечатлението, че е истинско лекарство. То се използва често от лекарите, когато тестват дали ново лекарство наистина действа – едната група пациенти получава новото лекарство, а другата – захарното хапче, като нито една от групите не знае кое от двете получава.

Понякога хората се чувстват по-добре само от приемането на захарното хапче.

Така че, ако мислите, че консумацията на сурови стриди ще даде тласък на сексуалното ви желание и издръжливост, очакването ви за този мощен ефект може наистина да помогне.

С какво да внимавате, защото е опасно

Някои добре известни вещества, рекламирани като афродизиаци, са твърде опасни, за да ги изпробвате:

Испанска муха: Няколко проучвания показват, че това може да бъде потенциално смъртоносно. Испанската муха произлиза от бръмбара-блистер и съдържа отрова, наречена кантаридин. Тя може да причини увреждане на бъбреците, генитално и стомашно-чревно кървене и парене в устата, наред с други неща.

Луд мед: Опасно вещество, произхождащо от нектара на рододендронов храст, замърсено с отровата граянотоксин. Може да причини сърдечни проблеми, объркване и други сериозни симптоми. Ако приемете луд мед и се почувствате зле, незабавно потърсете медицинска помощ.

Йохимбе: Произхожда от кора на дърво, растящо в части на Африка. Въпреки вековната употреба, йохимбе е свързано със сърдечни пристъпи и припадъци .

Храните, билките и естествените афродизиаци могат да играят роля в подобряването на либидото и сексуалното желание, но е важно да се подхожда с разумни очаквания и научна обосновка.

Преди да експериментирате с каквито и да било билки или добавки, винаги се консултирайте с Вашия лекар, особено ако приемате други лекарства или имате здравословни проблеми.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

