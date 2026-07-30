Три години редовен прием на обикновен мултивитамин може да определи дали в напреднала възраст ще запазите своята активност и самостоятелност, или ще бъдете с ограничена подвижност.

Ново мащабно проучване установява, че мултивитамините за възрастни хора са свързани с по-добро функционално здраве, способността да се обличаме, къпем, изкачваме стълби и вършим домакинска работа без излишно затруднение.

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Поддържането на тази способност без тежки или ограничаващи симптоми е ключов елемент от качеството на живот при възрастни хора, а резултатите вече будят интерес сред специалистите по хранене и геронтология, макар да очакват официална научна рецензия.

Какво показва проучването COSMOS (NUTRITION 2026)

Данните идват от проучването COSMOS (COcoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study), едно от най-мащабните изследвания за ефектите на хранителните добавки за възрастни. В анализа участват над 16 000 души на възраст над 60 години, разпределени на случаен принцип в четири групи: мултивитамин, екстракт от какао, комбинация от двете или плацебо.

Резултатите са представени от д-р Баю Б. Бекеле, постдокторант в Института за превенция „Джорджия" към Медицинския колеж на Августа, по време на NUTRITION 2026, годишната среща на Американското дружество по хранене.

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„Това, което прави тази работа уникална, е фокусът върху функционалното здраве, как хората реално се чувстват и функционират в ежедневието си, а не само превенцията на хронични заболявания", обяснява д-р Бекеле.

С напредване на възрастта усвояването на редица нутриенти намалява, а хранителните дефицити при възрастни стават по-чести, затова изследователите смятат, че добавка от типа „витамини за жизненост" може да компенсира част от този недостиг.

Мултивитамини и независимост при възрастни: какво установиха учените

След три години прием участниците от групата с мултивитамини отчитат значително по-добри резултати за функционално здраве в сравнение с плацебо групата, измерени чрез въпросника Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire. Най-силни разлики се наблюдават при:

тежестта на симптомите , умора, задух и подуване на краката;

обобщения клиничен показател , който съчетава симптомна тежест и физическа способност.

Учените смятат, че ползите могат да произтичат от комбинация между по-добро когнитивно здраве и кръвообращение, както и по-висока физическа издръжливост, фактори, пряко свързани с превенция на умората в ежедневието.

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„Приемът на мултивитамини, подкрепящ здравето на сърцето и цялостната физическа функция, може да помогне за запазване на способността за извършване на ежедневни дейности като обличане, къпане, ходене, изкачване на стълби, тичане или бързане и домакинска работа", казва д-р Бекеле. Той добавя, че ефектът може да е особено полезен за хора, изпитващи умора, задух или подуване на краката.

Какаовият екстракт и сърдечното здраве

За разлика от мултивитамините, какаовият екстракт не показва статистически значимо подобрение на функционалното здраве в цялата изследвана извадка. Изключение прави подгрупата участници със застойна сърдечна недостатъчност, при които се наблюдава осезаема полза, находка, която подсказва потенциална роля на какаовите флавоноиди за здравето на сърцето и кръвообращението при пациенти с вече установено заболяване.

Добавка, а не заместител

Изследователите подчертават, че резултатите все още са предварителни и предстои да преминат пълноценна рецензия, преди да бъдат публикувани в научно списание. Освен това хранителните добавки за възрастни не заместват балансираното хранене и редовната физическа активност, а могат да бъдат само разумно допълнение с нисък риск към здравословния начин на живот.

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Преди да се пристъпи към нова добавка, специалистите препоръчват консултация с общопрактикуващ лекар или нутриционист, особено при съществуващи здравословни състояния или прием на други медикаменти.

Мултивитамините за възрастни хора не са чудодейно решение, но новите данни от проучването COSMOS показват, че редовният им прием в продължение на три години може да е свързан с по-добро функционално здраве и по-голяма независимост в ежедневието.

Комбинирани с балансирано хранене и добавки, физическа активност и редовни прегледи, те могат да бъдат разумна част от стратегията за здравословно остаряване, стъпка, която си струва да се обсъди с лекар.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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