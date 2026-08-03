Ревматоидният артрит засяга около 1% от хората по света, а съществуващите терапии не действат еднакво добре при всички пациенти и често носят сериозни странични ефекти. Ново изследване, публикувано в списание Engineering, показва, че растително съединение, наречено обакулактон (Obakulactone, OL), може да предложи различен подход към лечението на ревматоиден артрит, чрез коригиране на нарушения метаболизъм на мастните киселини и намеса в конкретен протеинов механизъм в организма.

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Обакулактонът е тетрациклен тритерпеноид, извлечен от кората на растението Phellodendron (Phellodendri cortex), традиционно използвано в източната медицина.

В новото изследване учените установяват, че веществото действа едновременно в две посоки, насърчава разграждането на протеина ACOT1 и възстановява баланса на ненаситените мастни киселини в организма.

Как обакулактонът потиска възпалението на ставите

Изследователите тествали OL върху плъхове с експериментално предизвикан ревматоиден артрит, на които давали ниски, средни и високи дози в продължение на 21 дни. Резултатите показват ясен, зависим от дозата ефект:

намален ставен оток и възстановена структура на хрущяла и синовиалната обвивка;

нормализирани промени в тимуса и далака, органи, ключови за имунния отговор;

понижени нива на CD3+ Т-клетки и CD68+ макрофаги в засегнатите стави;

пренасочване на макрофагите от провъзпалителното състояние M1 към противовъзпалителното M2;

ограничено развитие на Th17 клетки, известни с ролята си в автоимунните възпаления на ставите.

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Кръвните изследвания потвърждават тези наблюдения: OL намалява дозозависимо нивата на цитокините IL-1β, IL-6, IL-17 и TNF-α, както и класическите маркери за ревматоиден артрит – ревматоиден фактор (РФ), anti-CCP антитела, CRP и MMP-3.

Възстановяване на нарушения метаболизъм на мастните киселини

Чрез мултиомични анализи, метаболомика, MALDI мас-спектрометрично изобразяване и протеомик, екипът установява, че ревматоидният артрит нарушава производството и обмяната на няколко ненаситени мастни киселини, включително арахидонова, линолова и алфа-линоленова киселина. Лечението с OL коригира тези отклонения.

В лабораторни условия обакулактонът действа и директно върху синовиалните фибробласти, клетки, които при ревматоиден артрит се разрастват необичайно и допринасят за възпалението и разрушаването на хрущяла и костта. OL забавя тяхното патологично разрастване, стимулира апоптозата им и намалява отделянето на възпалителни цитокини.

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Тъй като изследването засега е проведено при плъхове и изолирани клетки, са необходими допълнителни клинични проучвания, за да се установи дали обакулактонът е безопасен и ефективен при хора.

Все пак находката е важна стъпка напред, предлагайки конкретен молекулен механизъм, обясняващ как естествено съединение може да потиска възпалението, да защитава ставите от разрушаване и да коригира дълбоки метаболитни нарушения, свързани с автоимунните заболявания на ставите, отваряйки път към нови, по-прецизни терапии в ревматологията.

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