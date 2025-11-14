Хрянът може да не е любимата подправка на всеки, но зад острия му вкус се крият изненадващи здравни ползи, които си заслужава да го включите в менюто си.

Този корен не само прочиства синусите по-добре от джинджифила, но и притежава мощни противораковии антибактериални свойства, пише Independent.

Тайното оръжие срещу рака

„Като готов сос хрянът е чудесен към месо и печени зеленчуци", споделя дипломираната диетоложка Аманда Игъл от Cleveland clinic. „А здравните му ползи, особено противораковите свойства, наистина могат да ви изненадат."

Снимка: iStock

Хрянът съдържа химично вещество, наречено синигрин, същото което се открива в кръстоцветните зеленчуци, като броколи и карфиол. Според южноафрикански изследователи този компонент може да намали възпалението в организма и дори да се бори с атеросклерозата. Но това не е всичко. В хряна се намират и изотиоцианати, съединения с доказани противотуморни свойства.

„Растенията от семейство Brassicaceae, включително хрян, зеле, кейл и карфиол, съдържат редица съединения, които могат да унищожават раковите клетки", обяснява диатолога. „Тези вещества действат по три начина – убиват раковите клетки, забавят способността им да се размножават или спират растежа им изцяло."

Не случайно редовната консумация на кръстоцветните зеленчуци са свързани и с по-нисък риск от смърт вследствие на сърдечно-съдови заболявания.

Естествена защита срещу бактерии и гъбички

Изотиоцианатите в хряна имат мощен антибактериален ефект срещу доста агресивни микроорганизми, отбелязва Игъл. Международни изследвания показват, че хрянът е ефективен срещу най-разпространените хранителни патогени, като E. coli, H. pylori и Salmonella. Всички те могат да причинят сериозни заболявания с гадене, повръщане, висока температура и диария.

Предварителни данни сочат, че хрянът може да действа и срещу гъбични инфекции, макар че все още са необходими повече проучвания за пълното разбиране на този ефект.

Древна подправка с модерни ползи

Хрянът се използва още от времето на древните египтяни и гърци, а днес знаем, че той ни снабдява с витамин С и важни минерали, включително калий, който помага за регулиране на кръвното налягане.

Добрата новина е, че малко количество е достатъчно, само една чаена лъжичка хрян дневно може да ви донесе здравни ползи. „Никой няма да изяде килограм хрян", отбелязва проф. Мосба Кушад, агроном от Университета на Илинойс. Наистина, два-три супени лъжици за приготвяне на сос са повече от достатъчни, иначе лютото и горчиво усещане може да стане прекалено интензивно.

Как да включите хряна в менюто си

Универсалността на хрена е впечатляваща. Можете да го добавите към печено телешко, бургери, картофено пюре, чеснови дипове или дори в коктейл Bloody Mary. Опитайте сос от хрян към риба, месо или зеленчуци. Ако обичате приключенията в кухнята, заменете пресния джинджифил с пресен хрян навсякъде, където рецептата го изисква, ще получите леко различен, но вълнуващ вкус.

Ако страдате от храносмилателни проблеми като болест на Крон, езофагит, възпалително заболяване на червата, улцерозен колит или стомашни язви, бъдете предпазливи с хряна.

„Можете да ядете хрян всеки ден, стига да не ви причинява дразнене", съветва Игъл. „Ако усещате прекалено парене в устата, носа, стомаха или гърлото, спрете."

Изглежда, че тази скромна подправка заслужава по-видно място на масата, не само заради вкуса, но и заради хранителните му качества и ползите за здравето.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.