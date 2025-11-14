Хрянът може да не е любимата подправка на всеки, но зад острия му вкус се крият изненадващи здравни ползи, които си заслужава да го включите в менюто си. 

Този корен не само прочиства синусите по-добре от джинджифила, но и притежава мощни противораковии антибактериални свойства, пише Independent.

Тайното оръжие срещу рака

„Като готов сос хрянът е чудесен към месо и печени зеленчуци", споделя дипломираната диетоложка Аманда Игъл от Cleveland clinic. „А здравните му ползи, особено противораковите свойства, наистина могат да ви изненадат."

Снимка: iStock

Хрянът съдържа химично вещество, наречено синигрин, същото което се открива в кръстоцветните зеленчуци, като броколи и карфиол. Според южноафрикански изследователи този компонент може да намали възпалението в организма и дори да се бори с атеросклерозата. Но това не е всичко. В хряна се намират и изотиоцианати, съединения с доказани противотуморни свойства.

„Растенията от семейство Brassicaceae, включително хрян, зеле, кейл и карфиол, съдържат редица съединения, които могат да унищожават раковите клетки", обяснява диатолога. „Тези вещества действат по три начина – убиват раковите клетки, забавят способността им да се размножават или спират растежа им изцяло."

Не случайно редовната консумация на кръстоцветните зеленчуци са свързани и с по-нисък риск от смърт вследствие на сърдечно-съдови заболявания.

Естествена защита срещу бактерии и гъбички

Изотиоцианатите в хряна имат мощен антибактериален ефект срещу доста агресивни микроорганизми, отбелязва Игъл. Международни изследвания показват, че хрянът е ефективен срещу най-разпространените хранителни патогени, като E. coli, H. pylori и Salmonella. Всички те могат да причинят сериозни заболявания с гадене, повръщане, висока температура и диария.

Натурален екстракт може да унищожи над 90% от раковите клетки

Предварителни данни сочат, че хрянът може да действа и срещу гъбични инфекции, макар че все още са необходими повече проучвания за пълното разбиране на този ефект.

Древна подправка с модерни ползи

Хрянът се използва още от времето на древните египтяни и гърци, а днес знаем, че той ни снабдява с витамин С и важни минерали, включително калий, който помага за регулиране на кръвното налягане.

Добрата новина е, че малко количество е достатъчно, само една чаена лъжичка хрян дневно може да ви донесе здравни ползи. „Никой няма да изяде килограм хрян", отбелязва проф. Мосба Кушад, агроном от Университета на Илинойс. Наистина, два-три супени лъжици за приготвяне на сос са повече от достатъчни, иначе лютото и горчиво усещане може да стане прекалено интензивно.

Как да включите хряна в менюто си

Универсалността на хрена е впечатляваща. Можете да го добавите към печено телешко, бургери, картофено пюре, чеснови дипове или дори в коктейл Bloody Mary. Опитайте сос от хрян към риба, месо или зеленчуци. Ако обичате приключенията в кухнята, заменете пресния джинджифил с пресен хрян навсякъде, където рецептата го изисква, ще получите леко различен, но вълнуващ вкус.

Зимна подправка регулира кръвната захар и защитава от рак

Ако страдате от храносмилателни проблеми като болест на Крон, езофагит, възпалително заболяване на червата, улцерозен колит или стомашни язви, бъдете предпазливи с хряна.

„Можете да ядете хрян всеки ден, стига да не ви причинява дразнене", съветва Игъл. „Ако усещате прекалено парене в устата, носа, стомаха или гърлото, спрете."

Защо диетите при рак могат да бъдат по-опасни от самата болест

Изглежда, че тази скромна подправка заслужава по-видно място на масата, не само заради вкуса, но и заради хранителните му качества и ползите за здравето.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.