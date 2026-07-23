Сокът от кисели вишни вече е добре познат с потенциалните си ползи за по-добър сън, по-бързо възстановяване след физическо натоварване и дори за подпомагане на мозъчната функция. Сега учените насочват вниманието си към още една възможна полза – дали сокът от вишни за здравето на червата наистина има противовъзпалителен ефект.

Според ново проучване, публикувано през 2025 г. в списание Life, редовната консумация на сок от кисели вишни може да подобри симптомите при хора с улцерозен колит – хронично възпалително заболяване на дебелото черво. Въпреки обещаващите резултати, специалистите подчертават, че доказателствата засега остават ограничени и не са достатъчни, за да се препоръчва напитката като лечебно средство.

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Какво установява новото изследване?

Според проучването, публикувано в научното списание Life, учени проследяват 35 възрастни с лека до умерена форма на улцерозен колит. В продължение на шест седмици част от участниците приемат ежедневно сок от кисели вишни сорт Монморанси, а останалите – плацебо.

В края на периода изследователите установяват няколко положителни промени при групата, която е приемала сока:

намаляване на чревното възпаление , измерено чрез нивата на фекален калпротектин;

подобрение на симптомите от страна на храносмилателната система;

по-добро качество на живот, включително емоционално състояние и социално функциониране.

Според водещия автор на изследването д-р Джонатан Синклер от Университета на Централен Ланкашир тези резултати показват, че естествените противовъзпалителни вещества могат да бъдат полезно допълнение към стандартното лечение, но не го заместват.

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Защо сокът от кисели вишни може да влияе на червата?

Основната причина учените да проявяват интерес към този плод са антоцианините – естествени растителни пигменти, които придават характерния тъмночервен цвят на вишните.

Антоцианините принадлежат към групата на полифенолите – съединения с добре известни антиоксидантни и противовъзпалителни свойства. Освен във вишните, те се съдържат още в:

боровинките;

къпините;

сливите;

червеното грозде;

червеното зеле.

След прием тези вещества достигат до дебелото черво, където се разграждат от чревните бактерии. Именно взаимодействието между полифенолите и чревния микробиом е една от причините учените да смятат, че те могат да окажат благоприятно влияние върху възпалителните процеси.

Все пак механизмът все още не е напълно изяснен и остава предмет на активни научни изследвания.

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Полезен ли е сокът от вишни за всички?

Според експертите от Verywell Health отговорът засега е, че не можем да кажем със сигурност.

Диетологът Долорес Уудс от UTHealth Houston подчертава, че към момента няма достатъчно големи клинични проучвания, които категорично да доказват, че редовното пиене на сок от кисели вишни подобрява здравето на червата при здрави хора.

Още повече, че по-ранно изследване от 2021 г., проведено при здрави доброволци, не установява подобни ползи върху чревното здраве.

Това означава, че настоящите данни изглеждат най-обещаващи именно при хора с улцерозен колит, а не при цялото население.

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Има ли рискове при редовната консумация?

Макар сокът от кисели вишни да се смята за сравнително безопасен, специалистите обръщат внимание на няколко особености.

Високо съдържание на захари

Плодовите сокове съдържат значително количество естествени захари и почти не съдържат фибри.

При хора с възпалителни заболявания на червата прекомерният прием на захар може да допринесе за:

подуване;

коремен дискомфорт;

влошаване на някои симптоми.

Поради тази причина експертите препоръчват, когато е възможно, да се предпочитат цели плодове, които освен антоцианини осигуряват и ценни хранителни влакнини.

Възможни лекарствени взаимодействия

Според специалистите сокът от кисели вишни може да взаимодейства с някои медикаменти, особено:

лекарства за разреждане на кръвта;

определени противовъзпалителни средства.

Затова хората, които приемат подобни медикаменти или страдат от хронични заболявания, е добре предварително да обсъдят приема му със своя лекуващ лекар.

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Какво казват учените за надеждността на резултатите?

Въпреки положителните резултати, учените подчертават няколко важни ограничения на проучването.

На първо място, броят на участниците е малък – едва 35 души, което означава, че резултатите трябва да бъдат потвърдени в значително по-големи клинични изпитвания.

Освен това изследването е частично финансирано от Cherry Marketing Institute, организация, свързана с производителите на череши. Макар това само по себе си да не обезсилва резултатите, подобно финансиране изисква те да бъдат интерпретирани с известна предпазливост и да бъдат потвърдени от независими научни екипи.

Експертите също така отбелязват, че при подобни хранителни интервенции е възможен и плацебо ефект, при който очакването за подобрение може частично да повлияе върху начина, по който участниците оценяват симптомите си.

Снимка: Canva

Новото проучване дава обещаващи данни, че сокът от вишни за здравето на червата може да бъде полезен при хора с улцерозен колит благодарение на съдържащите се в него антоцианини. Засега обаче научните доказателства са ограничени и не позволяват напитката да бъде препоръчвана като средство за профилактика или лечение на възпалителни заболявания на червата.

Ако желаете да увеличите приема на антоцианини, специалистите посочват, че цели червени и лилави плодове могат да бъдат по-добър избор, тъй като съдържат и фибри, които подпомагат нормалната функция на храносмилателната система.

При наличие на хронично чревно заболяване или ако приемате лекарства, обсъдете всяка съществена промяна в хранителния си режим с медицински специалист.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници