В интернет лесно могат да се открият десетки съвети, според които бирата за коса е естествено средство за повече блясък, здравина и дори по-бърз растеж. Домашните рецепти с изплакване на косата с бира съществуват от десетилетия, а през последните години популярността им отново нарасна благодарение на социалните мрежи. Но има ли научни доказателства, че тази практика наистина работи?

Според експертите от Healthline, макар бирата да съдържа съставки с доказана роля за здравето на косата, към момента няма клинични проучвания, които да доказват, че нанасянето на бира върху косата подобрява нейния растеж, здравина или блясък. Именно това е най-важният извод, който отличава фактите от популярните митове.

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Защо се смята, че бирата е полезна за косата?

Причината се крие в състава ѝ. Бирата се произвежда основно от вода, малц, хмел и бирена мая. Именно малцът и хмелът съдържат растителни протеини, за които често се твърди, че укрепват космените фоликули.

На пазара вече се предлагат и шампоани и балсами с бира, които обещават по-здрава и жизнена коса. Въпреки това учените подчертават, че липсват доказателства тези протеини да могат да проникнат в косъма или да окажат значим ефект при външно приложение.

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Какво казва науката?

Най-същественото заключение от наличните изследвания е, че предполагаемите ползи от бирата се дължат не толкова на самата напитка, колкото на хранителните вещества, които тя съдържа в малки количества.

Тези вещества обаче оказват влияние върху организма когато се приемат чрез балансирано хранене, а не непременно когато се нанасят върху косата.

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Кои хранителни вещества в бирата са важни за косата?

Калций

Калцият е известен най-вече с ролята си за здравето на костите, но той участва и в усвояването на желязото, който е необходим за нормалния растеж на косата. Според публикувани научни данни адекватният прием на калций е особено важен при жени в менопауза.

Желязо

Недостигът на желязо е една от най-честите причини за временен косопад. То участва в образуването на хемоглобина, който доставя кислород до космените фоликули. При недостатъчни количества космените клетки не получават необходимите хранителни вещества за растеж и възстановяване.

Протеини

Косъмът е изграден основно от кератин ( структурен протеин). Ако организмът не приема достатъчно белтъчини, растежът на косата може да се забави, а косъмът да стане по-тънък и по-крехък. Това обаче не означава, че външното нанасяне на бира може да компенсира липсата на протеин в храненето.

Витамин D

Все повече изследвания разглеждат връзката между дефицита на витамин D и някои форми на косопад, включително алопеция. Смята се, че този витамин подпомага жизнения цикъл на космения фоликул, макар механизмът все още да не е напълно изяснен.

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Витамин Е

Витамин Е е мощен антиоксидант, който подпомага микроциркулацията и защитава клетките от оксидативен стрес. Някои проучвания показват, че приемът му може да бъде свързан с подобрен растеж на косата при определени състояния, но това не доказва, че бирата има същия ефект.

Цинк и селен

Двата микроелемента участват в множество процеси, свързани със здравето на кожата и косата. Недостигът на цинк например е добре известен рисков фактор за косопад, а селенът често присъства в шампоаните против пърхот. Това обаче не означава, че количествата им в бирата могат осезаемо да повлияят здравето на косата.

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Има ли смисъл от изплакване на косата с бира?

Въпреки липсата на научни доказателства, много хора споделят положителни впечатления след използване на бира като домашна грижа.

Най-разпространеният метод включва използването на предварително обезгазирана бира след измиване на косата. Тя се втрива в скалпа и по дължината на косата, престоява около 15 минути и след това се изплаква с хладка вода. Някои рецепти включват добавяне на ябълков оцет, лимонов сок, кокосово масло, масло от авокадо или яйце, които сами по себе си имат овлажняващи и подхранващи свойства.

Именно тези допълнителни съставки вероятно допринасят за усещането за по-мека и гладка коса, а не непременно самата бира.

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Може ли бирата да стимулира растежа на косата?

Краткият отговор е: не съществуват научни доказателства, че бирата стимулира растежа на косата.

Според експертите няма клинични изследвания, които да показват, че външното приложение на бира активира космените фоликули или намалява косопада. Ако човек страда от засилен косопад, причината често е свързана с дефицит на хранителни вещества, хормонални промени, стрес, автоимунни заболявания или други медицински състояния, които изискват професионална оценка.

Популярността на домашните рецепти с бира показва, че много хора търсят естествени начини да подобрят състоянието на косата си. Научните данни обаче сочат, че бирата сама по себе си не е доказано средство за по-бърз растеж, по-голяма здравина или повече блясък на косата.

Макар отделните ѝ съставки да съдържат хранителни вещества, които са важни за здравето на косата, най-добрият начин организмът да ги използва остава чрез разнообразно и балансирано хранене. Ако забележите засилен косопад или трайна промяна в състоянието на косата си, потърсете консултация с дерматолог, който може да установи причината и да препоръча подходящо лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници