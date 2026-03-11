Почти всеки е чувал предупреждението: „Не скуби белите косми, защото на тяхно място ще израснат два!". Но ако това беше вярно, хората с рядка коса щяха да имат идеалното решение за сгъстяване на косата си.

Реалността, обаче, е много по-различна.

Един фоликул, един косъм и никакви изключения

Скалпът е покрит с фоликули, малки производствени единици, всяка от които произвежда само един косъм. Скубенето не може да накара един фоликул да произведе повече.

„Иска ми се с издърпването на един косъм да получавате повече в замяна", казва проф. Десмонд Тобин, дерматолог от University College Dublin. „Щеше да е чудесно решение за хората с рядка коса."

Снимка: Canva

Какво се случва всъщност, когато скубете бял косъм?

Повтарящото се скубене не увеличава броя на косъмчетата, а може трайно да унищожи фоликула. Ето какво реално се случва:

Фоликулът може да се увреди при всяко издърпване.

Видимите капчици кръв след скубене са сигнал, че фоликулът е изтръгнат изцяло и вероятно няма да се възстанови.

Трайната загуба на коса е документиран ефект от хронично скубене.

Проф. Тобин посочва тенденцията от 90-те и началото на 2000-те години за ултратънки вежди. Много жени прекомерно скубят веждите си и фоликулите им просто спират да произвеждат коса. „Не получаваха по два за един", уточнява той. „Получаваха нула."

Защо косата побелява и може ли да се забави?

Генетиката е водещият фактор. Погледнете родителите и близките си роднини това е най-точният индикатор кога и доколко ще побелее вашата коса.

Въпреки това, определени фактори могат да ускорят биологичното стареене на косата:

Снимка: iStock

Хроничен стрес , влияе върху производството на пигмент в косъма

Лош сън , нарушава клетъчното възстановяване

Дефицит на хранителни вещества , недостигът на витамини и минерали може да засегне структурата на косъма

Изненадващото предимство на побеляването на косата

Белите коси не е непременно по-слаб. Напротив, расте също толкова добре, а понякога и по-бързо от пигментирания.

Мъжете с бяло-черни бради например забелязват, че белите косъмчета растат по-дълго между бръсненията. „Изглежда, белите и сивите косми имат предимство в скоростта на растеж", отбелязва проф. Тобин.

Основни изводи

Скубенето на бял косъм не удвоява броя на израсналите

Повтарящото се скубене може да причини трайна загуба на коса

Побеляването е преди всичко генетично предопределено

Стресът, сънят и храненето могат да ускорят процеса

Белият косъм расте също толкова добре , понякога дори по-бързо

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

