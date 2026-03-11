Почти всеки е чувал предупреждението: „Не скуби белите косми, защото на тяхно място ще израснат два!". Но ако това беше вярно, хората с рядка коса щяха да имат идеалното решение за сгъстяване на косата си.
Реалността, обаче, е много по-различна.
Един фоликул, един косъм и никакви изключения
Скалпът е покрит с фоликули, малки производствени единици, всяка от които произвежда само един косъм. Скубенето не може да накара един фоликул да произведе повече.
„Иска ми се с издърпването на един косъм да получавате повече в замяна", казва проф. Десмонд Тобин, дерматолог от University College Dublin. „Щеше да е чудесно решение за хората с рядка коса."
Какво се случва всъщност, когато скубете бял косъм?
Повтарящото се скубене не увеличава броя на косъмчетата, а може трайно да унищожи фоликула. Ето какво реално се случва:
- Фоликулът може да се увреди при всяко издърпване.
- Видимите капчици кръв след скубене са сигнал, че фоликулът е изтръгнат изцяло и вероятно няма да се възстанови.
- Трайната загуба на коса е документиран ефект от хронично скубене.
Проф. Тобин посочва тенденцията от 90-те и началото на 2000-те години за ултратънки вежди. Много жени прекомерно скубят веждите си и фоликулите им просто спират да произвеждат коса. „Не получаваха по два за един", уточнява той. „Получаваха нула."
Защо косата побелява и може ли да се забави?
Генетиката е водещият фактор. Погледнете родителите и близките си роднини това е най-точният индикатор кога и доколко ще побелее вашата коса.
Въпреки това, определени фактори могат да ускорят биологичното стареене на косата:
- Хроничен стрес, влияе върху производството на пигмент в косъма
- Лош сън, нарушава клетъчното възстановяване
- Дефицит на хранителни вещества, недостигът на витамини и минерали може да засегне структурата на косъма
Изненадващото предимство на побеляването на косата
Белите коси не е непременно по-слаб. Напротив, расте също толкова добре, а понякога и по-бързо от пигментирания.
Мъжете с бяло-черни бради например забелязват, че белите косъмчета растат по-дълго между бръсненията. „Изглежда, белите и сивите косми имат предимство в скоростта на растеж", отбелязва проф. Тобин.
Основни изводи
- Скубенето на бял косъм не удвоява броя на израсналите
- Повтарящото се скубене може да причини трайна загуба на коса
- Побеляването е преди всичко генетично предопределено
- Стресът, сънят и храненето могат да ускорят процеса
- Белият косъм расте също толкова добре, понякога дори по-бързо
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
Източници
- Tobin, D. Професор по дерматологични науки, Университетски колеж Дъблин;
- The Guardian. Митът за белите коси