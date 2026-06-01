Животът с псориазис често означава непрестанна борба с болезненото усещане за парене, упорития сърбеж и напуканата, лющеща се кожа, които не просто създават физически дискомфорт, но и изтощават емоционално.

Използването на рициново масло при псориазис набира все по-голяма популярност като достъпна и изцяло натурална алтернатива за успокояване на раздразненията.

Рициновото масло може да помогне за облекчаване на симптомите на псориазис, като суха, сърбяща кожа и възпаление.

Какво представлява рициновото масло?

Рициновото масло е растително масло, извлечено от семената на растението рицина (Ricinus communis). Основната съставка на рициновото масло, рицинолова киселина, е мастна киселина със слабителни, противовъзпалителни и заздравяващи рани свойства.

Рициновото масло има богата история на употреба, обхващаща култури по целия свят в продължение на векове. Древните египтяни са използвали рициново масло заради неговите свойства за заздравяване на рани и слабително действие. Древните гърци и римляни са разпознавали противовъзпалителните му ползи при изгаряния и разширени вени.

В аюрведическата медицина рициновото масло е било средство за лечение на ревматизъм (състояния, причиняващи болки и скованост в ставите), запек, възпаление, треска, бронхит и кожни заболявания.

Рициновото масло остава популярно природно средство за грижа за кожата и косата, а изследователите проучват потенциалните му приложения за здравето на кожата и състояния като псориазис.

Потенциални ползи от рициновото масло за псориазис

Рициновото масло има овлажняващи, противовъзпалителни и заздравяващи рани свойства. Въпреки че има ограничени изследвания за ефектите му върху псориазиса, активните съединения и овлажняващите качества на маслото могат да помогнат за успокояване на възпалена, суха кожа, облекчавайки някои симптоми на псориазис.

Хидратира суха, лющеща се кожа

Сухата, лющеща се кожа е един от отличителните симптоми на псориазис. Рициновото масло е естествен овлажнител, който образува защитна бариера върху кожата, задържайки влагата и предотвратявайки загубата на вода.

Високата концентрация на рицинолова киселина подхранва и хидратира кожата, което може да помогне за омекотяване на удебелени участъци или плаки.

Изследвания върху рицинолова киселина показват, че мастните киселини могат да проникнат дълбоко в кожата, осигурявайки дълготрайна хидратация. Рициновото масло може да подобри текстурата на кожата и да намали риска от напукване или кървене на кожата, като я поддържа добре хидратирана.

Намалява възпалението

При псориазис, свръхактивната имунна система причинява възпаление на кожата, което кара тялото да произвежда кожни клетки по-бързо от обикновено. Това възпаление и бързото обновяване на кожните клетки водят до сухи, удебелени и раздразнени кожни участъци.

Изследванията показват, че рициноловата киселина може да помогне за намаляване на възпалението и болката на кожата.

Нанасянето на рициново масло върху засегната от псориазис кожа може да помогне за успокояване на възпалителната реакция на кожата, потенциално облекчавайки сърбежа и дискомфорта и подобрявайки текстурата на кожата.

Подпомага заздравяването на рани

Кожата е първата линия на защита на тялото срещу инфекции. Тя действа като физическа бариера, която предотвратява навлизането на вредни патогени като бактерии и гъбички в тялото.

При псориазис, възпалението отслабва кожната бариера и причинява суха, лющеща се кожа, която може да се напука. В резултат на това бактерии като стафилококи и стрептококи и гъбички като Candida могат да навлязат през пукнатини в кожата. Това може да предизвика обостряния, да влоши симптомите или да причини бактериални или гъбични кожни инфекции.

Нанасянето на рициново масло върху петна от псориазис може да помогне за заздравяване на напукана или разранена кожа и да предпази от инфекции. Рициноловата киселина в рициновото масло има антибактериални, противогъбични и противовъзпалителни ефекти, които могат да предпазят от бактерии и гъбички, които могат да предизвикат обостряния на псориазис.

Може да успокои сърбеж или парене

За много хора с псориазис, постоянният сърбеж и усещане за парене могат да нарушат ежедневните дейности и да затруднят добрия нощен сън.

Нанасянето на рициново масло може да успокои възпалена, раздразнена или сърбяща кожа. Противовъзпалителните свойства на рициноловата киселина в рициновото масло могат да помогнат за намаляване на възпалението на кожата, осигурявайки така необходимото облекчение от сърбеж или парене.

Способността му да поддържа кожата добре хидратирана може също да помогне за намаляване на сухотата, като по този начин се минимизират неприятните симптоми. Редовното приложение на рициново масло може да помогне за хидратиране на кожата, намаляване на сухотата и облекчаване на тези постоянни и неприятни симптоми.

Видове рициново масло

Предлагат се няколко вида рициново масло, всеки с различни приложения и ползи:

Студено пресовано рициново масло: Това гъсто, жълто масло се извлича от рицинови зърна без нагряване, което запазва естествените свойства на маслото. Този вид е популярна съставка за грижа за кожата и косата благодарение на своите противовъзпалителни и хидратиращи свойства. Може да помогне за лечение на възпаления и напукана кожа от псориазис.

Ямайско черно рициново масло: Това по-тъмно и по-гъсто масло се произвежда от печени семена от рицинови зърна с по-високо pH от студено пресованото рициново масло. То е популярно за насърчаване на растежа на косата и здравето на скалпа. Освен това е противогъбично, антибактериално и противовъзпалително. Въпреки че няма много изследвания по темата, това рициново масло може да помогне на хора с псориазис на скалпа, поради кондициониращите си свойства.

Хидрогенирано рициново масло: Хидрогенираното рициново масло се получава чрез хидрогениране, при което течното масло се превръща в по-стабилна, восъчна консистенция. Маслото се използва често в козметиката, като балсами за устни и кремове, заради хидратиращите си свойства, които могат да помогнат при сухота на кожата, свързана с псориазис.

Студено пресованото рициново масло обикновено е най-добрият избор за псориазис и други кожни заболявания, тъй като е минимално обработено, не съдържа химикали и съдържа големи количества полезни съединения. Ямайското черно рициново масло също е безопасно за кожата ви, но има по-гъста консистенция, която може да се усеща по-тежка върху кожата ви.

Как да използвате рициново масло за псориазис

Добавянето на рициново масло към вашата рутинна грижа за кожата може да помогне за справяне с някои симптоми на псориазис, а прилагането му е доста лесно. Въпреки това, трябва да вземете определени предпазни мерки, преди да прилагате редовно рициново масло, ако имате чувствителна кожа.

Преди да нанесете рициново масло върху по-големи участъци, направете тест върху малка част от кожата. Нанесете малко количество масло върху малка част от кожата, като например вътрешната страна на ръката или сгъвката на лакътя. Повтаряйте този процес ежедневно в продължение на 7-10 дни, като наблюдавате за признаци на зачервяване, сърбеж или подуване.

Рискове и странични ефекти

Въпреки че рициновото масло обикновено се счита за безопасно за локално приложение, някои хора могат да изпитат странични ефекти при прилагането му върху кожата си. Поради гъстата си и тежка консистенция, рициновото масло понякога може да раздразни чувствителната кожа.

Някои хора могат да получат дразнене на кожата, зачервяване или алергични реакции след нанасяне на рициново масло върху кожата, причинявайки симптоми като сърбеж, подуване или обриви.

Преди да включите рициново масло в рутината си, консултирайте се с медицински специалист, като например дерматолог. Той може да ви помогне да определите дали рициновото масло ще е подходящо за вашата кожа и е съвместимо с вашия план за лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

