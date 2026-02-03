Наистина ли морковите помагат за постигане на естествен, златист тен и блясък на кожата. Донякъде това е възможно, благодарение на високото съдържание на бета-каротин, който се натрупва в кожата и стимулира производството на меланин.

Морковите обаче могат да направят кожата ви да изглежда жълтеникаво-оранжева, ако се консумират в големи количества. Това безобидно състояние, наречено каротенемия, е резултат от натрупване на бета-каротин и може да отнеме месеци, за да се обърне.

Как морковите променят цвета на кожата?

Консумацията на няколко моркова дневно може постепенно да промени тена на кожата ви. Морковите са богати на бета-каротин , който им придава оранжевия цвят.

„За повечето хора консумацията на 10 до 20 милиграма бета-каротин може да причини кожни промени, което е еквивалентно на 5 средно големи моркова на ден“, коментира Бет Червони, регистриран диетолог в Центъра за човешко хранене на клиниката в Кливланд.

Консумацията на твърде много бета-каротин може да доведе до почти безобидно състояние, наречено каротенемия, което кара кожата да стане жълто-оранжева.

Това обезцветяване няма просто да изчезне за седмица, добавя експертът. „Може да отнеме няколко месеца, за да се върнете към първоначалния тен на кожата.“

Каква е ролята на бета-каротина за здравето на кожата?

Според д-р Ева Роулингс Паркър, асистент професор по дерматология в Vanderbilt University Medical Center, част от консумирания бета-каротин се преобразува в ретинол (витамин А) в черния дроб.

"Когато се приема в големи количества, каротеноидите се натрупват в кръвта и се отлагат в кожата, причинявайки жълто-оранжев оттенък," обяснява още тя.

Повечето хора, които развиват „портокалова кожа“ от храненето си, не го правят умишлено, а това засяга най-вече деца и млади хора.

Въпреки че каротенемията технически представлява признак на токсичност от бета-каротин, тя обикновено се счита за доброкачествено състояние.

При възрастни обаче може да се сбърка с по-сериозни заболявания като жълтеница – пожълтяване на кожата и очите поради чернодробна недостатъчност.

"Ако кожата ви пожълтее или стане оранжева без значително увеличаване на консумацията на бета-каротин, трябва да потърсите консултация с лекар", съветват експертите.

Това може да сигнализира за състояния като:

Диабет

Хипотиреоидизъм

Висок холестерол

Снимка: Pexels

Храни, които влияят на пигментацията на кожата

Морковите не са единствената храна, богата на бета-каротин. Много плодове и зеленчуци съдържат този хранителен елемент, включително:

Жълти и червени плодове и зеленчуци:

Сладки картофи

Червени чушки

Тиква

Манго и папая

Кайсии

Зелени листни зеленчуци:

Кейл

Спанак

Броколи

Куркумата, с характерния си жълт цвят, също съдържа естествени съединения, наречени куркуминоиди. При консумация във високи дозировки кожата може да придобие жълтеникав оттенък.

Експертите предупреждават, че консумацията на куркума в големи количества е свързана със сериозни здравни рискове, включително чернодробна токсичност, лекарствени взаимодействия и бъбречни увреждания.

Какъв е най-безопасният начин за придобиване на тен?

Излагането на слънце или използването на солариум за постигане на тен може да причини сериозни увреждания на кожата и да увеличи риска от рак на кожата.

"Тенът, получен от излагане на естествени или изкуствени източници на ултравиолетово лъчение, всъщност представлява активно увреждане на ДНК в кожните клетки," предупреждава д-р Паркър.

"Това води до признаци на фотостареене като бръчки и кафяви петна, както и до повишен риск от рак на кожата."

Препоръчителна алтернатива

Вместо опасно излагане на UV лъчи, експертите препоръчват използването на автобронзанти, съдържащи дихидроксиацетон (DHA) за безопасно потъмняване на кожата.

"Като дерматолог, аз насърчавам пациентите си да приемат естествения си тен на своята кожа и да избягват всякакви практики за получаване на допълнителен тен" коментира още д-р Паркър.

Макар че е вярно, че бета-каротинът в морковите може да причини обезцветяване на кожата, тя обикновено придобива по-оранжев вид. Каротенемията обикновено е безвредна, но може да отнеме месеци, за да изчезне след прекратяване на прекомерната консумация на бета-каротин.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

