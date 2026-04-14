Лупусът е сложно хронично автоимунно заболяване, което може да засегне множество системи на тялото.

Лечението обикновено включва лекарства, които въздействат върху имунната система, но естествените лечения също могат да помогнат за облекчаване на симптомите.

Лупусът се развива, когато имунната система погрешно атакува здрави тъкани в тялото. Това от своя страна произвежда антитела, които циркулират в кръвния поток и предизвикват възпаление.

Съществуват естествени лечения за лупус, но те обикновено се използват като допълнителни терапии наред с конвенционалните лечения.

Няма доказано естествено средство за лупус, което да осигурява излекуване само по себе си. Но за някои хора тези опции могат да помогнат за подобряване на симптомите, качеството на живот и общото здраве и благосъстояние.

Витамини

Употребата на специфични витамини като естествено лечение за лупус е сложна тема. Ниските нива на определени витамини, като витамин D, са свързани с лупус. Но връзката между други витамини и лупуса остава неясна.

Като цяло, изследвания от 2018 г. показват, че витамините A, E, C, B и D имат полезни противовъзпалителни свойства и могат да помогнат за регулиране на имунните отговори при лупус.

Въпреки това, колко витамини приемате е от значение. Препоръките са да се избягва прекален прием на витамини E и A поради нежелани странични ефекти.

Експертите препоръчват балансирана диета, за да се избегне предозиране с витамини и да се осигурят полезни нива на тези основни съединения без риск от усложнения.

Лекар може да следи нивата на витамините ви чрез редовни кръвни изследвания. Ако определени стойности са ниски във вашите резултати въпреки балансираната диета, лекарят може да препоръча добавки.

N-ацетилцистеин

N-ацетилцистеинът (NAC) е добавката на аминокиселината цистеин. Цистеинът е важен компонент в борбата със свободните радикали в организма, които причиняват оксидативен стрес.

Добавянето с NAC може да повиши нивата на цистеин. NAC също така има антиоксидантни свойства и помага за борба с ефектите на оксидативния стрес, като хронично възпаление.

В рандомизирано, двойносляпо клинично проучване от 2023 г. изследователите установиха, че приемът на NAC в доза от 1800 милиграма (mg) на ден може ефективно да намали активността на системния лупус еритематозус (СЛЕ) и неговите симптоми.

Куркума

Куркумата е подправка, използвана изключително много в някои форми на традиционната медицина. Активната съставка куркумин придава на куркумата полезните ѝ свойства като противовъзпалителна и антиоксидантна добавка.

Изследванията върху употребата на куркума при лупус са ограничени. Според систематичен преглед от 2023 г., това е добавка, която е обещаваща като допълнителна терапия за лупус. Но са необходими още изследвания, за да се определи препоръчителната доза.

Канабиноиди

Растителните канабиноиди са естествено срещащи се съединения, открити в растението канабис. Те включват тетрахидроканабинол (THC) и канабидиол (CBD), наред с други.

Вашето тяло има естествена канабиноидна мрежа, наречена ендоканабиноидна система. Тази система помага за регулиране на болката, модифициране на стрес реакциите и управление на възпалението и имунната функция.

Нови изследвания показват, че дисфункция в ендоканабиноидна система може да съществува при лупус и употребата на канабиноидни продукти може да помогне на някои хора да се справят със симптомите на болка и възпаление.

Диетични мерки

Към днешна дата няма стандартизирана диета за лупус, но обръщането на внимание на това, което ядете и пиете, все още е важно за управлението на лупуса.

Вашият начин на хранене гарантира, че получавате необходимите витамини, минерали и хранителни вещества, от които се нуждаете ежедневно. Вашата диета също така подкрепя другите ви лечения, като намалява възпалението и стреса от неадекватно хранене.

В систематичен преглед от 2020 г. изследователите установяват, че диета, балансирана по калории и протеини, но богата на фибри, полиненаситени мазнини (като омега-3) и микроелементи, може да помогне за промяна на имунните и възпалителните процеси при системния лупус еритематозус (СЛЕ).

Интервенции, свързани с ума и тялото

Интервенциите, свързани с ума и тялото, са терапевтични техники, които се фокусират върху балансирането на вашето психическо и физическо благополучие. Примерите включват:

Медитация за осъзнатост

Възстановителна йога

Биофийдбек

Насочени образи

Интервенциите, свързани с ума и тялото, са насочени към изцеление, намаляване на стреса и насърчаване на релаксацията. Когато се комбинират с конвенционални терапии, те могат да помогнат при симптомите на лупус, като намалят външни фактори (като стрес), които допринасят за възпалението в тялото.

Кога да потърсите лекарска помощ

Дори естествените лечения за лупус могат да доведат до странични ефекти. Те може да не са подходящи за всеки. Затова е важно да се вземат предвид индивидуалните фактори като възраст, общо здравословно състояние, основни медицински състояния и лични предпочитания.

Лупусът е хронично медицинско състояние, при което имунната система атакува здрави тъкани. Конвенционалното лечение включва лекарства и промени в начина на живот. Но естествените лечения могат да подкрепят текущия терапевтичен план.

Преди да започнете приема на каквито и да е витамини, добавки или нови рутини, обсъдете тяхната безопасност и потенциални странични ефекти с лекар. Не всички природни лечения за лупус са подходящи за всеки или трябва да се добавят без предварителни прегледи и тестове.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

