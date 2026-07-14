Все повече хора търсят природни аналози на оземпик, начини да постигнат ефекта на ситост и контрол на кръвната захар, без инжекции. Отговорът може да се крие в чинията. Храни за повишаване на GLP-1, от яйца и ядки до авокадо и зехтин, могат да задействат естествено същия хормонален механизъм, върху който разчитат съвременните лекарства за диабет и отслабване. Ето какво показват проучванията.

Какво е GLP-1 и защо се нарича „хормон на ситостта“

Глюкагоноподобният пептид-1 (GLP-1) е хормон, отделян в чревния тракт след хранене. Той стимулира отделянето на инсулин, потиска глюкагона (хормона, който повишава кръвната захар) и забавя изпразването на стомаха.

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Резултатът е по-дълготрайно усещане за ситост и по-стабилни нива на кръвна захар, затова GLP-1 често е наричан хормон на ситостта. Именно тези механизми стоят зад регулирането на апетита и кръвната захар, а нарушената им функция е свързана с инсулинова резистентност и преддиабет.

Кои храни повишават естествено GLP-1

Според изследване, публикувано в научното списание Nutrition & Metabolism (2016), определени хранителни групи имат доказан потенциал за естествено стимулиране на GLP-1.

Яйца

Богати на протеин и мононенаситени мазнини, яйцата се свързват с по-ниска кръвна захар след хранене и намален глад в следващите часове. Проучване от 2020 г. сочи, че именно белтъкът е особено ефективен за отделянето на GLP-1, това прави яйцата за отслабване предпочитан избор за закуска.

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Ядки

Бадеми, шам-фъстък и фъстъци съдържат протеин, фибри и полезни мазнини, които забавят усвояването на глюкозата. Затова ядки за контролиране на глада са лесен и достъпен вариант между основните хранения.

Пълнозърнести храни, богати на фибри

Овесът, ечемикът и пълнозърнестата пшеница съдържат разтворими фибри, които удължават престоя на храната в храносмилателния тракт. При ферментацията им чревните бактерии произвеждат късоверижни мастни киселини, които директно стимулират клетките, отделящи GLP-1, ключова връзка между чревната флора и хормоналния баланс.

Авокадо

Проучване от 2019 г. установява, че консумацията на цял авокадо с основно хранене повишава нивата както на GLP-1, така и на пептид YY, друг хормон, регулиращ апетита, като едновременно понижава инсулина. Ефектът се дължи на полезните мазнини в авокадото и високото съдържание на фибри.

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Зехтин

Ненаситените мазнини в зехтина стимулират отделянето на GLP-1 по-ефективно от наситените мазнини. Данни, обобщени в преглед от 2021 г., показват, че средиземноморска диета, богата на зехтин, подобрява зехтин и инсулинова чувствителност, като понижава кръвната захар, както на гладно, така и след хранене.

Зеленчуци

Броколи, брюкселско зеле и моркови са с високо съдържание на фибри. Проучване от 2022 г., проведено в Джакарта с пациенти с диабет тип 2, установява, че консумацията на зеленчуци преди въглехидратите значително повишава нивата на GLP-1 около час след хранене.

Протеинови шейкове

Комбинацията от протеин и калций, особено суроватъчен протеин, засилва усещането за ситост. Преглед от 2021 г. посочва, че суроватъчният и казеиновият протеин от млечни продукти, както и глутенът и соевият протеин, отделят повече GLP-1 в сравнение с течна храна без протеин.

Как фибрите повишават GLP-1

Когато фибрите от плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни достигнат дебелото черво, чревните бактерии ги ферментират до късоверижни мастни киселини. Те сигнализират на специализирани клетки в чревната лигавица да отделят повече GLP-1, процес, който забавя храносмилането и удължава усещането за ситост.

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Храните богати на фибри и протеини, яйца, ядки, пълнозърнести храни, авокадо, зехтин, зеленчуци и протеинови източници, могат да подпомогнат естественото отделяне на GLP-1, а с това и контрола на теглото.

Тези хранителни навици нямат за цел да заместят лечението на диабет тип 2, а могат да бъдат ценно допълнение към него. За индивидуален хранителен план е добре да се потърси консултация с диетолог в София или ендокринолог в София, особено при инсулинова резистентност или установен преддиабет.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници