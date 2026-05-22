Горещите вълни са един от най-честите и натоварващи симптоми на менопаузата, който може да наруши съня и да влоши качеството на живот. Но какво се случва, когато конвенционалното лечение не е подходящо за всички? Все повече жени търсят холистични решения, каквито предлага китайската традиционна медицина.

Научни данни, публикувани в PLOS ONE, хвърлят нова светлина върху потенциала на китайските билки при менопауза.

Горещите вълни при менопауза: мащабът на проблема

Горещите вълни засягат до 90% от жените по време на менопаузата. Според Medical News Today те са свързани с нарушен сън, депресивно настроение и значително влошаване на качеството на живот. Въпреки че симптомите в крайна сметка отшумяват без медицинска намеса, при някои жени те могат да продължат повече от десетилетие.

Учените свързват появата на горещи вълни с периферна вазодилатация, но точният механизъм все още не е напълно изяснен. Водеща теория сочи, че понижените нива на естроген по време на менопаузата, заедно с промени в серотонина и норепинефрина, могат да изиграят ключова роля.

Стандартно лечение и неговите ограничения

Понастоящем лекарите лекуват горещите вълни с:

Хормонозаместителна терапия (ХЗТ) – ефективна, но противопоказана при жени с хормонозависими заболявания, като рак на гърдата.

Ниски дози пароксетин – антидепресант, използван като алтернатива на ХЗТ, но и той може да предизвика нежелани странични ефекти.

Именно тези ограничения карат все повече жени да търсят алтернативи. Проучване, цитирано от Medical News Today, установява, че 80% от жените са пробвали допълнителна и алтернативна медицина (ДАМ) по време на менопаузата.

Какво показва новият мета-анализ за китайски билки при горещи вълни?

Според проучване, публикувано в PLOS ONE, изследователи са прегледали и анализирали 19 рандомизирани контролирани клинични изпитвания с общо 2 469 участнички. Целта е била да се установи дали китайски билкови формули могат безопасно да намалят честотата и интензивността на горещите вълни.

Общите изводи от мета-анализа са обнадеждаващи:

Китайските билкови формули са показали безопасност при прилагане при жени с менопаузални горещи вълни.

Те са успели да подобрят резултатите по скалите за оценка на симптомите.

Установено е подобрение на периферния кръвоток.

Как може китайската фитомедицина да действа?

Изследователите предлагат два основни механизма. Първият е свързан с фитоестрогени – растителни съединения, структурно подобни на естрогена. Редица билки, използвани в изпитванията, съдържат фитоестрогени:

Бай шао (Bai Shao)

Данг гуй (Dang Gui)

Джи му (Zhi Mu)

Чай ху (Chai Hu)

Хуан цин (Huang Qin)

Ин ян хуо (Yin Yang Huo)

Вторият механизъм включва калцитонин ген-свързан пептид (CGRP) – вещество, влияещо върху периферното кръвообращение. Данни сочат, че определени китайски билки могат да намалят нивата на CGRP в кръвта, което потенциално облекчава горещите вълни.

Важни ограничения: Защо е необходимо повече изследване?

Въпреки обещаващите резултати, авторите на анализа подчертават значителни ограничения, които не позволяват категорични заключения:

Висока хетерогенност: 19-те проучвания използват 18 различни билкови формули със смес от 2 до 31 билки.

Различни форми на приложение: гранули, капсули, отвари, таблетки.

Висок риск от отклонение: Установен е в почти половината от изследванията, включително поради финансиране от производители на билкови продукти.

Неадекватно "заслепяване": В 10 от 19 проучвания участниците е възможно да са знаели дали получават лечение или плацебо, което може да е повлияло на резултатите.

Авторите предупреждават: ако ползата от китайски билки се дължи на естрогено-подобни ефекти, те трябва да се прилагат с повишено внимание при жени с хормонозависими заболявания, като рак на гърдата.

Обещаващо начало, но науката има нужда от повече доказателства

Интересът към допълнителната и алтернативна медицина при менопауза е по-висок от всякога. Настоящите данни за китайски билки при менопауза са обнадеждаващи и изглеждат относително безопасни, като показват потенциал за облекчаване на горещите вълни. Въпреки това научната общност е единодушна: необходими са много повече мащабни, строго контролирани клинични изпитвания, преди да могат да се направят категорични препоръки.

Ако преживявате горещи вълни или други симптоми на менопауза, консултирайте се с Вашия лекар преди да започнете каквато и да е билкова или алтернативна терапия. Само квалифициран медицински специалист може да прецени кое лечение е подходящо за Вашия конкретен случай.

