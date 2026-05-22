Горещите вълни са един от най-честите и натоварващи симптоми на менопаузата, който може да наруши съня и да влоши качеството на живот. Но какво се случва, когато конвенционалното лечение не е подходящо за всички? Все повече жени търсят холистични решения, каквито предлага китайската традиционна медицина.
Научни данни, публикувани в PLOS ONE, хвърлят нова светлина върху потенциала на китайските билки при менопауза.
Горещите вълни при менопауза: мащабът на проблема
Горещите вълни засягат до 90% от жените по време на менопаузата. Според Medical News Today те са свързани с нарушен сън, депресивно настроение и значително влошаване на качеството на живот. Въпреки че симптомите в крайна сметка отшумяват без медицинска намеса, при някои жени те могат да продължат повече от десетилетие.
Учените свързват появата на горещи вълни с периферна вазодилатация, но точният механизъм все още не е напълно изяснен. Водеща теория сочи, че понижените нива на естроген по време на менопаузата, заедно с промени в серотонина и норепинефрина, могат да изиграят ключова роля.
Стандартно лечение и неговите ограничения
Понастоящем лекарите лекуват горещите вълни с:
- Хормонозаместителна терапия (ХЗТ) – ефективна, но противопоказана при жени с хормонозависими заболявания, като рак на гърдата.
- Ниски дози пароксетин – антидепресант, използван като алтернатива на ХЗТ, но и той може да предизвика нежелани странични ефекти.
Именно тези ограничения карат все повече жени да търсят алтернативи. Проучване, цитирано от Medical News Today, установява, че 80% от жените са пробвали допълнителна и алтернативна медицина (ДАМ) по време на менопаузата.
Какво показва новият мета-анализ за китайски билки при горещи вълни?
Според проучване, публикувано в PLOS ONE, изследователи са прегледали и анализирали 19 рандомизирани контролирани клинични изпитвания с общо 2 469 участнички. Целта е била да се установи дали китайски билкови формули могат безопасно да намалят честотата и интензивността на горещите вълни.
Общите изводи от мета-анализа са обнадеждаващи:
- Китайските билкови формули са показали безопасност при прилагане при жени с менопаузални горещи вълни.
- Те са успели да подобрят резултатите по скалите за оценка на симптомите.
- Установено е подобрение на периферния кръвоток.
Как може китайската фитомедицина да действа?
Изследователите предлагат два основни механизма. Първият е свързан с фитоестрогени – растителни съединения, структурно подобни на естрогена. Редица билки, използвани в изпитванията, съдържат фитоестрогени:
- Бай шао (Bai Shao)
- Данг гуй (Dang Gui)
- Джи му (Zhi Mu)
- Чай ху (Chai Hu)
- Хуан цин (Huang Qin)
- Ин ян хуо (Yin Yang Huo)
Вторият механизъм включва калцитонин ген-свързан пептид (CGRP) – вещество, влияещо върху периферното кръвообращение. Данни сочат, че определени китайски билки могат да намалят нивата на CGRP в кръвта, което потенциално облекчава горещите вълни.
Важни ограничения: Защо е необходимо повече изследване?
Въпреки обещаващите резултати, авторите на анализа подчертават значителни ограничения, които не позволяват категорични заключения:
- Висока хетерогенност: 19-те проучвания използват 18 различни билкови формули със смес от 2 до 31 билки.
- Различни форми на приложение: гранули, капсули, отвари, таблетки.
- Висок риск от отклонение: Установен е в почти половината от изследванията, включително поради финансиране от производители на билкови продукти.
- Неадекватно "заслепяване": В 10 от 19 проучвания участниците е възможно да са знаели дали получават лечение или плацебо, което може да е повлияло на резултатите.
Авторите предупреждават: ако ползата от китайски билки се дължи на естрогено-подобни ефекти, те трябва да се прилагат с повишено внимание при жени с хормонозависими заболявания, като рак на гърдата.
Обещаващо начало, но науката има нужда от повече доказателства
Интересът към допълнителната и алтернативна медицина при менопауза е по-висок от всякога. Настоящите данни за китайски билки при менопауза са обнадеждаващи и изглеждат относително безопасни, като показват потенциал за облекчаване на горещите вълни. Въпреки това научната общност е единодушна: необходими са много повече мащабни, строго контролирани клинични изпитвания, преди да могат да се направят категорични препоръки.
Ако преживявате горещи вълни или други симптоми на менопауза, консултирайте се с Вашия лекар преди да започнете каквато и да е билкова или алтернативна терапия. Само квалифициран медицински специалист може да прецени кое лечение е подходящо за Вашия конкретен случай.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
—---------------------------------------------------------------------------------