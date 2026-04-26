Редовната консумация на ядки може да бъде свързана със значително по-нисък риск от смърт, причинена от сърдечно-съдови заболявания, показват нови данни от мащабно научно изследване. Проучването, публикувано на 16 октомври 2025 г. в списанието The Journal of Nutrition и обхващащо над 80 000 участници, насочва вниманието към потенциалната защитна роля на ядките в ежедневното хранене.

Резултатите допълват натрупващите се доказателства за връзката между диетата и сърдечното здраве, като очертават възможни ползи върху ключови фактори като кръвното налягане, нивата на холестерола и общия риск от сърдечно-съдова смърт.

Проучването: 80 000 участници и 11 години наблюдение

Според проучване, публикувано в Journal of Nutrition, изследователският екип на д-р Монтри Супроно от Университета Лома Линда е проследил хранителните навици на над 80 500 участници, членове на църквата на адвентистите, в продължение на средно 11 години.

Учените разграничават два основни типа консумация на ядки:

Само ядки от дървесен произход – като бадеми, кашу, орехи и други;

Общ прием на ядки – включващ както ядки от дървесен произход, така и фъстъци и фъстъчено масло.

Основни резултати: С колко намалява рискът?

Данните разкриват впечатляваща картина:

Хората с най-висок общ прием на ядки имат 14% по-нисък риск от смърт поради сърдечно-съдови заболявания (ССЗ) и 19% по-нисък риск от смърт поради исхемична болест на сърцето (ИБС) в сравнение с тези с най-нисък прием

Тези, консумиращи най-много ядки с дървесен произход , показват 27% по-нисък риск от смърт поради ИБС, което е най-значимото намаление в изследването.

Ефектът от заместването: Ядките вместо вредни храни

Изследователите са използвали и статистически модели, за да оценят ефекта от заместването на една порция (28 г) от друга храна с ядки:

Заместването на непреработено червено месо с дървесни ядки намалява риска от ССЗ смърт с 44% и от ИБС смърт с 38%;

Заместването на преработено месо, снаксове, сладкиши, яйца, сирене и пържени картофи с дървесни ядки намалява риска от ССЗ смърт с 19-26% и от ИБС смърт с 20-31%;

Заместването на всяка друга храна с ядки (включително фъстъци и фъстъчено масло) намалява риска от ССЗ смърт с 15-22% и от ИБС смърт с 17-29%.

Как ядките влияят на кръвното налягане и сърцето?

Специалистите, цитирани от здравното издание Health.com, обясняват, че ядките са богати преди всичко на мононенаситени мазнини — вид „добри мазнини”, свързани с по-ниски нива на LDL холестерол ("лошият" холестерол). Д-р Елинор Левин, клиничен професор по медицина в Станфордския университет, посочва: „Добрите мазнини помагат артериите да останат гладки, гъвкави и здрави.”

Освен здравословните мазнини, ядките съдържат редица вещества с доказани ползи за сърдечносъдовото здраве:

Растителни стероли : помагат за понижаване на LDL холестерола;

Магнезий : подпомага регулирането на кръвното налягане;

Фибри : подобряват чревния микробиом и намаляват възпалението;

Витамини и антиоксиданти : борят се с оксидативния стрес в съдовете;

Растителен протеин : полезен заместител на животинските протеини.

Редовната консумация на ядки в комбинация с богата на плодове, зеленчуци и пълнозърнести продукти диета е свързана с по-ниско кръвно налягане, по-малко съдово възпаление и по-добро разнообразие на чревния микробиом.

Кой участва в изследването?

Резултатите са стабилни благодарение на голямата извадка и дългото наблюдение. Независимо от това, според Сандра Аревало, говорител на Академията по хранене и диететика, трябва да се вземе предвид, че адвентистите обикновено водят по-здравословен начин на живот, като много от тях не пушат, не употребяват алкохол и следват вегетарианска диета. Именно затова самите автори признават, че резултатите може да не се отнасят в еднаква степен за цялото население. Освен това проучването е частично финансирано от Калифорнийската комисия по орехи и Съвета на бадемите в Калифорния. „Но съществуват и много други проучвания от различни автори, които потвърждават тези резултати”, уточнява Аревало.

Как да включите повече ядки в диетата си?

Експертите, цитирани от Health.com, препоръчват следното:

Разнообразявайте : Различните видове ядки имат различен профил на белтъчини, мазнини и фибри. Редувайте бадеми, лешници, орехи, пекани, шам-фъстък и фъстъци;

Не прекалявайте : Ядките са калорични. Препоръчителната порция е около 28 г (една шепа). Прекомерната консумация може да затрудни контрола на теглото.

Изберете необработени варианти : Избягвайте силно осолени, подсладени или пържени ядки. Несолените или леко обработените са най-добрият избор;

Намерете начин да ги включите в менюто : Добавяйте ядки в салати, яхнии или смутита, или ги яжте като самостоятелна закуска. Ако не обичате вкуса им, опитайте натурално ядково масло без добавена захар.

Научните данни са убедителни: редовната консумация на ядки е свързана с по-ниско кръвно налягане, по-добри нива на холестерол и значително по-нисък риск от смърт поради сърдечно-съдови заболявания. Ядките с дървесен произход, особено бадемите, орехите и кашуто, изглеждат най-ефективни. Включването им в ежедневното меню е лесна, вкусна и научно обоснована стъпка към по-здраво сърце.

