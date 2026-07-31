Все повече хора се насочват към минерални слънцезащитни продукти, но около цинковия оксид продължават да витаят въпроси за неговата безопасност. Докато лятото е в разгара си, темата за избора на подходящ слънцезащитен крем става все по-актуална, а цинковият оксид е един от двата минерални филтъра, които будят най-много любопитство сред потребителите.

Според здравната платформа Health.com, цинковият оксид е сред съставките, които Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) официално признава като безопасни и ефективни за употреба в слънцезащитни продукти. Въпреки това, опасенията за наночастиците и потенциалното им проникване в организма продължават да предизвикват дискусии.

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Какво представлява цинковият оксид и защо се използва в козметиката?

Цинковият оксид не е новост в грижата за кожата. Той присъства не само в минералните слънцезащитни кремове, но и в редица други продукти:

лосион против сърбеж;

мехлеми за изгаряния и раздразнения;

кремове против обрив от пелена;

продукти за грижа при хемороиди.

Много от съвременните формули съдържат малки наночастици цинков оксид, чиято основна цел е да намалят характерния бял отенък върху кожата и да направят текстурата на продукта по-приятна за нанасяне.

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Прониква ли цинковият оксид в кръвообращението?

Това е въпросът, който тревожи най-много потребители. Съществува опасение, че наночастиците могат да навлязат в кръвообращението и да се натрупват в органите, като по този начин потенциално да причинят възпаление и увреждане на ДНК.

По-голямата част от наличните изследвания обаче не потвърждават тази хипотеза. Учени, цитирани от Health.com, установяват, че частиците цинков оксид трудно преминават през епидермиса, горния слой на кожата, което на практика прави проникването им в кръвта силно ограничено. С други думи, при нормална употреба цинковият оксид остава на повърхността на кожата, вместо да навлиза в организма.

Кои са основните ползи от цинковия оксид за кожата?

Защита от слънцето

Едно от най-важните предимства на цинковия оксид е способността му да образува физическа бариера върху кожата, която отразява и абсорбира целия спектър от UVA и UVB лъчи. Редовната употреба на продукти с тази съставка намалява риска от изгаряне, преждевременно стареене и по-сериозни увреждания, свързани с продължителното излагане на слънце.

Грижа за раздразнена и увредена кожа

Освен слънцезащита, цинковият оксид подпомага и зарастването на кожни рани. Той се използва при екзема, леки изгаряния, обрив от пелена и дори при раздразнения, причинени от контакт с отровен бръшлян, тъй като помага за спиране на секрецията от засегнатите участъци.

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Цинков оксид срещу титаниев диоксид: Каква е разликата?

Титаниевият диоксид е другата съставка, която FDA признава като безопасна и ефективна за минерални слънцезащитни продукти. И двете вещества образуват защитен слой върху кожата, но разликата е в обхвата на защита:

Титаниевият диоксид предпазва основно от UVB лъчи и къси UVA лъчи;

Цинковият оксид осигурява защита в целия спектър на UVA и UVB лъчението;

Цинковият оксид е и по-малко склонен да прониква в кожата в сравнение с титаниевия диоксид.

Има ли рискове при употребата на цинков оксид?

Макар да се смята за безопасен за повечето хора, продуктите с цинков оксид не са напълно лишени от недостатъци:

възможна е алергична реакция – зачервяване, сърбеж или подуване;

продуктите могат да изсушават кожата , особено при вече чувствителна кожа;

често оставят характерен бял оттенък , който при по-тъмни тонове на кожата може да е по-труден за прикриване (при формулите с наночастици ефектът обикновено е по-слабо изразен);

не се препоръчва за бебета под шестмесечна възраст – при тях е по-добре да се разчита на сянка, шапки и лека дълга дреха, вместо на слънцезащитни продукти.

Снимка: Canva

Как да използваме правилно продукти с цинков оксид?

За максимална ефективност, специалистите съветват:

нанасяйте продукта върху чиста и суха кожа;

измивайте ръцете си преди приложение;

при слънцезащитен крем използвайте количество, приблизително колкото чаша за шот, за да покриете цялото тяло;

нанасяйте 15 минути преди излагане на слънце и подновявайте на всеки два часа, а при плуване или изпотяване – по-често;

съхранявайте продукта на хладно и сухо място, далеч от пряка слънчева светлина.

Наличните данни сочат, че цинковият оксид е сигурна и добре проучена съставка в слънцезащитните и кожни продукти, а опасенията за навлизане на наночастиците в кръвообращението засега не намират сериозна научна подкрепа. Важно е обаче изборът на слънцезащитен продукт да съответства на индивидуалните нужди на кожата, особено при чувствителна или склонна към алергии кожа. При съмнения или необичайна реакция към продукт, консултирайте се с дерматолог, преди да продължите употребата му.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници