Арония: Суперхраната за имунитет и здраво сърце

Аронията е обявена за суперхрана заради изключителните си хранителни и здравословни качества. Този плод е незаменим в съвременната здравословна кухня.

Счита се, че аронията е един от най-богатите източници на растителни антиоксиданти, витамини и минерали, които я превръщат в мощно средство за засилване на имунната система, сърдечното здраве, зрението и битката с високото кръвно налягане, информира специализираното издание Healthline.

Хранителeн състав на аронията

Аронията е с ниско съдържание на калории, но е хранителна, тъй като е богата на фибри, витамин С и манган.

Плодовете също така осигуряват витамин К, фолат, желязо и витамини А и Е.

Освен това, те са отличен източник на полезни антиоксиданти, които помагат за защитата на клетките от потенциално вредни молекули, наречени свободни радикали. Аронията е особено богата на антоцианини, които придават на плодовете тъмносин до черен цвят.

Снимка: pixabay

Плодовете арония са също добър източник на витамини и минерали, включително – Витамин B, калий, калций, магнезий и цинк.

Аронията засилва имунната система

Плодовете на аронията могат да укрепят и подсилят имунната ви система. Проучване отбелязва, че екстрактите от арония проявяват силна антибактериална активност срещу потенциално вредните бактерии Escherichia coli и Bacillus cereus. Освен това, 3-месечно проучване сред жители на 6 старчески дома установява, че тези, които пият 89 мл. или 156 мл. сок от арония дневно, имат съответно 38% и 55% намаление на инфекциите на пикочните пътища.

Плодовете на аронията могат да имат антивирусни ефекти.

Проучване, включващо млади футболисти, установява, че ежедневният прием на екстракт от арония води до значителни подобрения в метаболизма на желязото, антиоксидантната активност на кръвта и спортните постижения.

Аронията помага на очите и зрението

Аронията е плод с висока концентрация на антоцианини. Тези съединения са свързани с ползи за когнитивните функции, фокуса и здравето на очите. Аронията може да предпази очите от образуване на катаракта, свързано с възрастта макулно заболяване и възпаление на очите. Доказано е, че консумацията на екстракт от арония подобрява фокуса, концентрацията и координацията между ръцете и очите.

Аронията може да има противоракови ефекти

Плодовете арония могат да предпазват от рак. Проучвания в епруветка и върху животни показват, че антоцианините в плодовете арония могат да спрат растежа на раковите клетки на дебелото черво.

По-старо проучване установява, че 50 мг екстракт от арония намалява растежа на раковите клетки на дебелото черво с 60% след 24 часа. Смята се, че мощната антиоксидантна активност на антоцианините е отговорна за този потискащ рака ефект.

Снимка: iStock

По подобен начин, екстрактите от плодовете могат да намалят оксидативния стрес, свързан с рака на гърдата.

Аронията с ползи за чревното здраве

Няколко скорошни проучвания установяват, че че полифенолите в аронията имат стимулиращ ефект върху растежа на чревната микробиота, насърчавайки здравословното храносмилане и чревното здраве. Освен това е доказано, че този ефект подобрява сърдечно-съдовото здраве и намалява възпалението в чревната лигавица.

Арония за сърдечното здраве и сваляне на кръвното налягане

Поради антиоксидантните и противовъзпалителните си свойства, аронията може да подобри здравето на сърцето. По-специално, тя може да помогне на хора с метаболитен синдром, набор от състояния – включително високи нива на холестерол и триглицериди – които увеличават вероятността от сърдечни заболявания и диабет.

Преглед на проучвания от 2021 г. показа, че 6 до 8 седмици ежедневен прием на добавки с арония значително намалява холестерола в кръвта и систоличното кръвно налягане. Ефектите са били още по-изразени при хора над 50 години.

Аронията съдържа мощни антиоксиданти

Плодовете на аронията съдържат високи нива на антиоксиданти. Тези съединения защитават клетките ви от увреждане, причинено от свободните радикали. Натрупването на свободни радикали може да причини оксидативен стрес, който може да доведе до хронични състояния, като сърдечни заболявания и рак.

Плодовете на аронията са отличен източник на полифеноли, които са група антиоксиданти, включващи фенолни киселини, антоцианини и флаваноли.

Снимка: Unsplash

Няколко проучвания в епруветка свързват антиоксидантите в тези плодове с други впечатляващи ползи за здравето, като например намалено възпаление, както и намален растеж на бактерии и ракови клетки на дебелото черво.

Как да консумираме арония

Може да намерите арония в хранителните магазини, био магазини и магазини за здравословни храни.

Ето няколко начина да добавите арония към диетата си:

Сурова арония – Могат да се консумират пресни или сушени плодове, въпрос на вкус и предпочитания.

Сокове и смутита – Аронията или сокът ѝ могат да се комбинират с други плодове, като ананаси, ябълки или ягоди, за да се получи освежаваща напитка.

Печене – Можете лесно да ги добавите към мъфини, торти и пайове.

Сладка и десерти – Може да направите домашен конфитюр от арония, както и вкусни печива и лакомства.

Чай, кафе и вино – Аронията може да се намери като съставка в чайове, вино и кафе.

Плодовете могат да се приемат и като добавка под формата на прах или капсули, като препоръките за дозиране варират в зависимост от марката.

Може да добавите една чаена лъжичка прах от арония към сок, кисело мляко или смути.

Има ли рискове консумацията на арония

Въпреки многобройните положителни ефекти на аронията, има и някои рискове и странични ефекти.

В някои случаи консумацията на арония може да причини коремна болка и запек. Това се дължи на съдържащите се в тях танини, които могат да причинят непоносимост при някои хора. Тези ефекти обаче могат да бъдат намалени чрез консумация на сокове и чайове от арония след хранене.

Сокът от арония е противопоказан при язва на стомаха, гастрит, язвен колит, чревна непроходимост и ниско кръвно налягане.

Внимание, ако имате дефицит на желязо. Плодовете на аронията съдържат проантоцианидини (рупа от естествено срещащи се полифенолни съединения), които могат да свързват желязото и да стимулират отделянето му. Въпреки че самите плодове на аронията съдържат желязо, прекомерната консумация може да има отрицателен ефект върху нивата на желязо.