Мислите, че витамин C се набавя само от портокали и лимони? Изненадата е голяма, но някои билки и подправки в кухненския ви шкаф, съдържат многократно повече витамин C от цитрусовите плодове.

Научете кои са 6-те билки и подправки, богати на витамин C, защо той е толкова важен за здравето и как да ги използвате, за да извлечете максимума от всяка добавена щипка.

Защо витамин C е толкова важен?

Витамин C е един от най-изследваните хранителни микроелементи. Той изпълнява няколко ключови функции в организма:

Защитава клетките от увреждане : действа като антиоксидант срещу токсини, UV лъчение и замърсители

Подкрепя имунната система : стимулира производството на бели кръвни клетки, които се борят с инфекциите

Участва в производството на колаген : от решаващо значение за здравето на кожата, костите и ставите

Подобрява усвояването на желязо от растителни храни

Подпомага мозъчната функция : участва в синтеза на невротрансмитери като допамин

Повечето възрастни се нуждаят от около 75–90 мг витамин C дневно. Бременните, кърмещите жени и пушачите може да се нуждаят от повече.

Добавянето на билки с витамин C към ежедневната храна е лесен и естествен начин да покриете тази норма.

6 билки и подправки, богати на витамин C

1. Сушен див лук: 660 мг/100 г

Сушеният див лук (сибирски лук, салатен лук или шивес) е абсолютен рекордьор сред подправките с витамин C. Освен витамин C, той е богат на витамин А, желязо, магнезий и калий. Подходящ е за картофи, месни ястия, супи и дресинги на млечна основа.

Снимка: Canva

2. Сушен кориандър: 567 мг/100 г

Пресният кориандър има цитрусов вкус и е богат на витамин K и калий. Сушеният вариант се вписва перфектно в супи и яхнии, а пресните листа са незаменими в сосове и гуакамоле.

3. Прясна мащерка: 160 мг/100 г

Мащерката се отличава с богат аромат и лек пиперлив вкус. Тя е устойчива на топлинна обработка, което я прави универсална подправка с витамин C за готвене. Освен това съдържа антиоксидантни съединения и притежава антимикробни свойства, традиционно се е използвала за консервиране на храни.

4. Пресен магданоз: 133 мг/100 г

Магданозът е деликатна билка с мек вкус, която се съчетава с почти всичко – сандвичи, салати, пасти, яхнии. Богат е и на витамин K и витамин А. Добавяйте го пресен към ястията непосредствено преди сервиране, за да запазите количеството витамин C.

Снимка: Thinkstock/Guliver Photos

5. Пресен копър: 85 мг/100 г

Копърът е ароматна билка с деликатен сладко-пикантен вкус. Поръсвайте го върху ястията след готвене, тъй като топлината разрушава аромата и наличието на витамин C. Подходящ е за салати, риба и морски дарове, кисели краставички и сосове.

Снимка: Thinkstock/ Guliver Photos



6. Шафран: 80,8 мг/100 г

Шафранът е сред най-ценните подправки в света. Използва се в малки количества в ориз, сосове и десерти.

Проучвания, публикувани в научни издания, сочат, че шафранът може да оказва положително влияние върху мозъчното здраве чрез въздействие върху нивата на серотонин, като някои изследвания отчитат намаляване на симптомите на депресия, въпреки че са необходими още изследвания в тази насока.

Как да запазите витамин C при готвене?

Витамин C е крехко вещество, лесно се разгражда при неправилно съхранение и приготвяне. Ето практически съвети:

Не варете подправките : витамин C е водоразтворим и изтича в кипящата вода. По-добре пригответе на пара или в микровълнова

Пазете от светлина : съхранявайте подправките в тъмни шкафове или непрозрачни опаковки

Пазете от топлина : не поставяйте билките до котлона или фурната

Не мийте със сода : алкалната среда разрушава витамин C; използвайте оцет вместо това

Купувайте по-малки количества : пресните билки и подправки съдържат повече витамин C от старите запаси

Витамин C не е само в цитрусите

Витамин C не е привилегия само на цитрусовите плодове. Добавянето на шепа пресен магданоз, копър или мащерка към ежедневните ястия може значително да допринесе за дневната ви норма по вкусен и естествен начин.

Ключът е в начина на съхранение и приготвяне: добавяйте билките с витамин C в края на готвенето и ги пазете далеч от светлина и топлина, за да извлечете максимума от техните ползи.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници