Костите ни се обновяват през целия живот, но с възрастта този процес се забавя, а рискът от чупливост и фрактури расте. Добрата новина е, че здрави кости без добавки са напълно постижима цел. Според проучвания, публикувани в научни списания, редовната физическа активност и балансираното хранене могат да укрепят скелета не по-зле от таблетка калций.1,4 Ето пет практични навика, които изграждат по-плътни и издръжливи кости.

1. Раздвижете се, упражненията градят кост

Укрепването на костите с упражнения е един от най-мощните и достъпни методи за превенция на остеопороза. Физическата активност стимулира костната тъкан да се обновява по-бързо, увеличава плътността ѝ и забавя естествената загуба на костна маса при възрастни хора.

Снимка: Canva

Експертите от Националния институт по артрит, мускулно-скелетни и кожни заболявания (NIAMS) в САЩ посочват, че най-полезни за костна плътност и силови тренировки са:

Тежестоносещи упражнения , бърз ход, бягане на джогинг, танци;

Силови тренировки с тежести, ластици или упражнения със собствено тегло , като лицеви опори;

Упражнения за баланс , стъпки върху нестабилна повърхност, напади, качване на степ.

Редовността е ключова, 3 до 5 пъти седмично осигуряват устойчив ефект върху скелета и допринасят за превенция на фрактури в по-късна възраст.

2. Заложете на млечни продукти с калций

Калцият от храната остава основата на всяка стратегия за здрави кости, над 99% от него в организма се съхранява именно в костите и зъбите.1 Недостигът му е свързан с остеопороза (чупливи кости) и остеомалация (омекване на костната тъкан), двете състояния се различават по механизъм, но и двете отслабват скелета.

Кисело мляко и кефир за кости са едни от най-достъпните източници. На чаша съдържание:

Снимка: Canva

Обезмаслено кисело мляко: 488 mg

Нискомаслено кисело мляко: 448 mg

Нискомаслен кефир: 317 mg

Нискомаслено мляко: 305 mg

Обезмаслено мляко: 298 mg

3. Включете риба, богата на калций

Рибата предлага двойна полза, естествени източници на калций и омега-3 мастни киселини. Риба с калций (сардини и сьомца) е особено ценна:

Сардини (консерва): 325 mg на 85 г

Аншоа (консерва): 240 mg на 100 г

Сьомга (консерва, с костите): 181 mg на 85 г

Скариди: 65 mg на 100 г

Американската сърдечна асоциация препоръчва поне два пъти седмично риба, особено мазна, заради ползите на омега-3 и здраве на костите, редом с грижата за сърцето.6

4. Добавете зелени листни зеленчуци

Зелените листни зеленчуци и кости вървят ръка за ръка в едно правилно хранене за здрави кости. Приготвени, в порция от 1 чаша съдържат:

Коприва: 428 mg

Синапена зеленина: 284 mg

Къдраво зеле (кейл): 177 mg

Листа от цвекло: 164 mg

Глухарчеви листа: 147 mg

Снимка: Canva

5. Изберете обогатени с калций храни

Обогатените с калций храни са удобна алтернатива, особено при непоносимост към лактоза:

Бадемово мляко (несладко): 442 mg

Портокалов сок (100%): 349 mg

Оризово мляко (несладко): 283 mg

Соево кисело мляко: 300 mg

Кога да потърсите специалист

Ако имате рискови фактори за остеопороза, фамилна анамнеза, ранна менопауза или предишни фрактури, консултацията с ревматолог, ендокринолог или ортопед е важна стъпка. Специалистът може да оцени здравето на скелета и ставите чрез костна денситометрия и да прецени дали е нужна допълнителна терапия отвъд промяната в начина на живот.

Здрави кости без добавки са реалистична цел за повечето хора: съчетание от редовно движение, разнообразно хранене с млечни продукти, риба, зеленчуци и обогатени храни изгражда стабилна основа за костната плътност. Все пак, преди да промените драстично начина си на хранене или да спрете съществуващи добавки, се консултирайте с лекар.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници