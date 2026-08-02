Костите ни се обновяват през целия живот, но с възрастта този процес се забавя, а рискът от чупливост и фрактури расте. Добрата новина е, че здрави кости без добавки са напълно постижима цел. Според проучвания, публикувани в научни списания, редовната физическа активност и балансираното хранене могат да укрепят скелета не по-зле от таблетка калций.1,4 Ето пет практични навика, които изграждат по-плътни и издръжливи кости.

1. Раздвижете се, упражненията градят кост

Укрепването на костите с упражнения е един от най-мощните и достъпни методи за превенция на остеопороза. Физическата активност стимулира костната тъкан да се обновява по-бързо, увеличава плътността ѝ и забавя естествената загуба на костна маса при възрастни хора.

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Експертите от Националния институт по артрит, мускулно-скелетни и кожни заболявания (NIAMS) в САЩ посочват, че най-полезни за костна плътност и силови тренировки са:

  • Тежестоносещи упражнения, бърз ход, бягане на джогинг, танци;
  • Силови тренировки с тежести, ластици или упражнения със собствено тегло, като лицеви опори;
  • Упражнения за баланс, стъпки върху нестабилна повърхност, напади, качване на степ.

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Редовността е ключова, 3 до 5 пъти седмично осигуряват устойчив ефект върху скелета и допринасят за превенция на фрактури в по-късна възраст.

2. Заложете на млечни продукти с калций

Калцият от храната остава основата на всяка стратегия за здрави кости, над 99% от него в организма се съхранява именно в костите и зъбите.1 Недостигът му е свързан с остеопороза (чупливи кости) и остеомалация (омекване на костната тъкан), двете състояния се различават по механизъм, но и двете отслабват скелета.

Кисело мляко и кефир за кости са едни от най-достъпните източници. На чаша съдържание:

Снимка: Canva

  • Обезмаслено кисело мляко: 488 mg
  • Нискомаслено кисело мляко: 448 mg
  • Нискомаслен кефир: 317 mg
  • Нискомаслено мляко: 305 mg
  • Обезмаслено мляко: 298 mg

3. Включете риба, богата на калций

Рибата предлага двойна полза, естествени източници на калций и омега-3 мастни киселини. Риба с калций (сардини и сьомца) е особено ценна:

  • Сардини (консерва): 325 mg на 85 г
  • Аншоа (консерва): 240 mg на 100 г
  • Сьомга (консерва, с костите): 181 mg на 85 г
  • Скариди: 65 mg на 100 г

Защитават ли калцият и витамин D костите?

Американската сърдечна асоциация препоръчва поне два пъти седмично риба, особено мазна, заради ползите на омега-3 и здраве на костите, редом с грижата за сърцето.6

4. Добавете зелени листни зеленчуци

Зелените листни зеленчуци и кости вървят ръка за ръка в едно правилно хранене за здрави кости. Приготвени, в порция от 1 чаша съдържат:

  • Коприва: 428 mg
  • Синапена зеленина: 284 mg
  • Къдраво зеле (кейл): 177 mg
  • Листа от цвекло: 164 mg
  • Глухарчеви листа: 147 mg

Снимка: Canva

5. Изберете обогатени с калций храни

Обогатените с калций храни са удобна алтернатива, особено при непоносимост към лактоза:

  • Бадемово мляко (несладко): 442 mg
  • Портокалов сок (100%): 349 mg
  • Оризово мляко (несладко): 283 mg
  • Соево кисело мляко: 300 mg

Кога да потърсите специалист

Ако имате рискови фактори за остеопороза, фамилна анамнеза, ранна менопауза или предишни фрактури, консултацията с ревматолог, ендокринолог или ортопед е важна стъпка. Специалистът може да оцени здравето на скелета и ставите чрез костна денситометрия и да прецени дали е нужна допълнителна терапия отвъд промяната в начина на живот.

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Здрави кости без добавки са реалистична цел за повечето хора: съчетание от редовно движение, разнообразно хранене с млечни продукти, риба, зеленчуци и обогатени храни изгражда стабилна основа за костната плътност. Все пак, преди да промените драстично начина си на хранене или да спрете съществуващи добавки, се консултирайте с лекар.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници

  1. Национален институт по здраве (NIH). Факти за калция
  2. NIAMS. Остеопороза
  3. Проучване, Frontiers in Endocrinology, 2021
  4. NIAMS. Упражнения за здравето на костите
  5. Проучване  Annals of the New York Academy of Sciences
  6. Американска сърдечна асоциация. Риба и омега-3 мастни киселини
  7. Verywellhealth. Фармацевт споделя 5 начина да укрепите костите си без добавки калции.