Хистеректомията е една от най-често срещаните гинекологични операции, която може да подобри качеството на живот при жени, страдащи от ендометриоза, миоми или рак на матката.

Въпреки това, много жени не са подготвени за хормоналните промени след отстраняване на матка и яйчници, които могат да последват процедурата.

Според медицински проучвания, значителна част от хистеректомиите включват и отстраняване на яйчниците. Резултатът? Внезапна хирургична менопауза със симптоми като горещи вълни, нощно изпотяване, промени в съня и настроението, които могат значително да повлияят ежедневието.

Научете какво точно се случва с хормоните след хистеректомия, кои симптоми да очаквате и как да ги управлявате ефективно чрез диета, начин на живот, хормонозаместителна терапия и алтернативни подходи.

Какво представлява хистеректомията и как влияе на хормоните?

Видове хистеректомия

Хистероктомията включва хирургично отстраняване на матката и може да бъде:

Тотална хистеректомия - отстранява се цялата матка и цервикс (най-честият вид)

Супрацервикална (частична) хистеректомия - отстранява се само матката, цервиксът (шийката на матката) остава

Радикална хистеректомия - включва и част от влагалището (при онкологични случаи)

Хирургична менопауза – защо настъпва рязко

Ключовият момент за хормоналните промени след отстраняване на матка и яйчници е дали са отстранени яйчниците (оофоректомия).

Когато и двата яйчника се отстранят, жената веднага влиза в хирургична менопауза, тъй като яйчниците са основният източник на естроген и прогестерон в женското тяло. Това води до:

Внезапен спад на естрогена и прогестерона

Немедлено появяване на менопаузални симптоми

По-интензивни симптоми в сравнение с естествената менопауза

При операции, при които яйчниците се запазват, жените обикновено не влизат веднага в менопауза. Според проучване, публикувано в медицински издания, обаче такива жени имат два пъти по-висок риск от нисък яйчников резерв и по-ранна менопауза, особено след 40-годишна възраст.

Хормонални симптоми след хистеректомия: Какво да очаквате

Горещи вълни, промени в съня и настроението

След отстраняване на яйчниците, ниските нива на естроген водят до характерни симптоми:

Физически симптоми:

Горещи вълни - внезапни усещания за топлина

Нощно изпотяване - нарушава качеството на съня

Вагинална сухота - може да причини дискомфорт при интимни отношения

Умора и енергиен спад

Промени в еластичността на кожата

Снимка: Canva

Когнитивни и емоционални промени:

Мозъчна мъгла - проблеми с концентрацията и паметта

Промени в настроението - раздразнителност, тревожност

Депресивни симптоми - проучванията показват повишен риск от депресия след хистеректомия

Безсъние и нарушения на съня

Експертите от водещи медицински центрове отбелязват, че тези симптоми се дължат на внезапната загуба на естроген, който влияе директно на мозъчната неврохимия, включително на серотонина и допамина.

Други дългосрочни здравни рискове

Липсата на естроген увеличава риска от:

Костна загуба (остеопороза)

Инсулинова резистентност и диабет тип 2

Сърдечно-съдови заболявания

Загуба на мускулна маса

Как да управлявате хормоналните промени: Проверени стратегии

1. Хормонозаместителна терапия – кога, как и за кои жени

Хормонозаместителната терапия (ХЗТ) е водещ медицински подход за управление на симптомите след хистеректомия с отстраняване на яйчниците.

Видове ХЗТ

Естрогенна терапия (ЕТ) - препоръчва се за жени без матка

Комбинирана терапия - естроген + прогестерон (за жени със запазена матка)

Биоидентична хормонална терапия (БХЗТ) - хормони от растителен произход

Снимка: iStock

За кого е подходяща ХЗТ? Според The Menopause Society, ХЗТ е най-ефективна за жени:

До 10 години след настъпване на менопаузата

Под 59-годишна възраст

С тежки вазомоторни симптоми (горещи вълни, нощно изпотяване)

С риск от остеопороза

С влагалищна сухота и дискомфорт

Начини на приложение:

Таблетки

Трансдермални пластири

Гелове, кремове и спрейове

Вагинални форми (при локални симптоми)

Експертите препоръчват използване на най-ниската ефективна доза за най-кратък период, за да се минимизират рисковете от странични ефекти като кръвни съсиреци и инсулт.

2. Алтернативи: фитоестрогени, начин на живот

Хранене за хормонален баланс

Противовъзпалителна диета с високо съдържание на протеини и фибри помага за:

Контрол на възпалението

Поддържане на мускулна маса

Регулация на теглото

Контрол на кръвната захар

Храни, богати на фитоестрогени:

Ленено семе - помага за облекчаване на горещите вълни

Соеви продукти - естествен източник на растителни естрогени

Нахут, леща

Ключови витамини и минерали:

Калций и витамин D - за костно здраве

Магнезий - намалява тревожността и стреса

Цинк - поддържа имунната система

Използването на непрекъснат глюкозен монитор (CGM) може да помогне за персонализиране на диетата според индивидуалните нужди.

Физическа активност

Силови тренировки - поддържат костна плътност и мускулна маса

Ходене и йога - намаляват стреса, подобряват мобилността

Кардио упражнения с нисък интензитет - след разрешение от лекар

Управление на стреса

Високите нива на стрес натоварват надбъбречните жлези, които трябва да поемат част от производството на полови хормони след отстраняване на яйчниците. Техники за намаляване на стреса:

Дишане и медитация

Практики на осъзнаване

Социализация и подкрепа от близки

3. Допълващи терапии

Билкови средства:

Черен кохош - фитоестроген, помага при горещи вълни

Донг Куай - традиционно китайско билково средство

Ашваганда - адаптоген за управление на стреса

Акупунктура: Според рандомизирани проучвания, акупунктурата е ефективна при:

Горещи вълни и прекомерно изпотяване

Безсъние и промени в настроението

Дисфункция на пикочния мехур

Хомеопатия: Макар литературата да е ограничена, някои изследвания показват положителен ефект при менопаузални симптоми.

Емоционална подкрепа и психично здраве

Проучванията показват, че жените след хистеректомия имат по-висок риск от депресия, особено при отстраняване на яйчниците.

Причини за емоционални промени:

Край на репродуктивната способност

Усещане за загуба на женственост

Внезапни хормонални промени

Липса на контрол върху ситуацията

Стратегии за подкрепа:

Професионална консултация - психотерапия или групи за подкрепа

Разговор с близки - споделете чувствата си с партньор и семейство

Грижа за себе си - дейности, които ви карат да се чувствате женствени и ценни

Експертите подчертават важността на силна подкрепяща система преди и след операцията.

Функционални лабораторни изследвания

За персонализиран подход към управление на хормоналния баланс, функционалните тестове могат да бъдат изключително полезни:

Хормонални изследвания - оценка на нивата на естроген, прогестерон, тестостерон

Кортизолов тест - за оценка на стресовите хормони

Микронутриенти изследвания - за определяне на дефицити на витамини и минерали

Инсулин и глюкоза на гладно - за мониторинг на инсулиновата резистентност

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

