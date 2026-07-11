Замаяност по време на душ. Сърцебиене без видима причина. Нощи, прекарани в будуване заради топлинни вълни. Това са само част от оплакванията, които съобщават жените през необичайно горещото време

Зад тези симптоми стои конкретна биологична причина.Влиянието на жегата върху жените е доказано по-силно, отколкото върху мъжете, а причината се крие дълбоко в хормоналната ни система.

Сърдечно-съдовата система и топлината: „Стрес тест“ за жените

„Жегата е стрес тест за сърдечносъдовата система на жената“, обяснява д-р Нигхат Ариф, лекар от Националната здравна служба (NHS), специализиран в женското здраве, цитирана от BBC. Според д-р Кат Пиньо-Гомеш от Института за глобално здраве към UCL, жените може да са и по-застрашени от смърт, свързана с горещини, макар да са нужни повече данни в тази посока.

Снимка: Canva

Защо терморегулацията при жените е различна

Според проучване от 2025 г. жените произвеждат по-малко пот и започват да се потят при по-висока температура от мъжете, това затруднява бързото отделяне на излишната топлина. Същото изследване установява, че жените имат и по-висока базова телесна температура, както и по-висок процент телесни мазнини, които действат като допълнителен изолиращ слой.

Към това се добавят и естествените колебания в нивата на естроген и прогестерон, които, по думите на д-р Ариф, разбалансират центъра за терморегулация в мозъка.

Менструален цикъл и телесна температура

Чувствителността към жега се променя през целия менструален цикъл. Прогестеронът се повишава във втората половина на цикъла, преди менструацията, и повдига базовата телесна температура. Когато дойде самата менструация, нивата на естроген, хормон, който управлява терморегулацията, рязко спадат, натоварвайки допълнително сърцето.

Загубата на кръв означава и загуба на желязо, което засяга съня и намалява доставката на кислород до тъканите, комбинация, познаваема като нисък хемоглобин, натоварваща допълнително сърдечно-съдовата система.

Снимка: Canva

Менопауза, горещи вълни и ролята на ХЗТ

При перименопауза и менопауза понижаването на естрогена вече предизвиква горещи вълни и нощно изпотяване, а по време на жега тези епизоди стават по-чести и по-тежки, посочва д-р Ариф. Според изследване върху влиянието на климатичните промени върху менопаузата, глобалното затопляне може допълнително да засили симптомите. Пациенти разказват, че хормонозаместителната терапия (ХЗТ) им помага частично, но не елиминира напълно дискомфорта през горещите нощи.

Бременност и топлинен стрес

Бременните жени трудно регулират телесната си температура заради повишения метаболизъм и нуждата от повече течности.

Според проучване, публикувано в The Lancet, колебанията в прогестерона в ранна и средна бременност повишават температурата, а по-големият телесен обем добавя допълнително сърдечносъдово натоварване. Изследването сочи, че топлинният стрес може да увеличи риска от усложнения при майката и бебето, особено при високорискови бременности.

Снимка: Canva

Как да се разхладим през лятото?

Д-р Ариф съветва да следете сигналите на тялото си, пийте достатъчно течности, използвайте вентилатори и охлаждащи средства, тренирайте преди изгрев или след залез слънце, ползвайте слънцезащитен крем и следете менструалния си цикъл. Тя препоръчва жегата да се възприема буквално като „кардио тест“, сигнал да намалим темпото и да се погрижим за тялото си.

Климатичните промени и здравето на жените са все по-тясно свързани теми като горещините не са просто дискомфорт, а реален физиологичен товар върху сърдечно-съдовата система, менструалния цикъл, бременността и менопаузата. И двете експертки настояват за повече жени на местата за вземане на решения, така че грижата за женското здраве да залегне в политиките срещу жегата. „Това не е женски проблем, това е обществен проблем. Ако се погрижим за жените, ще се погрижим за всички“, обобщава д-р Ариф.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници