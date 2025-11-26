Повече от десетилетие след въвеждането на първите програми за ваксинация срещу HPV (човешки папилома вирус), данните от множество страни разкриват спад в случаите на рак на маточната шийка.

Това потвърждава, че HPV ваксините са изключително ефективни и безопасни, пише Gavi, The Vaccine Alliance.

България също прави важна стъпка в превенцията на рака на маточната шийка през 2025 година.

Европейски страни отчитат спад на рака на маточната шийка

Швеция: 88% по-малко случаи на рак на маточнат шийка

Първото мащабно проучване в реални условия е публикувано в престижното списание New England Journal of Medicine през 2020 година, базирайки се на данни от националната програма за ваксинация срещу папилома вируса (HPV) на Швеция.

Швеция започва да предлага ваксината на момичета на възраст 13-17 години през 2007 година. През 2012 година страната разширява обхвата до момичета и жени на възраст 13-18 години чрез програма за допълнителна имунизация, наред със стартирането на училищна програма за ваксинация, насочена към момичета на 10-12 години.

Изследователите проследяват над 1,6 млн. момичета и жени в продължение на 11 години, за да проследят честотата на рак на маточната шийка сред тези, които са ваксинирани.

Общо, те имат 63% по-нисък риск от развитие на инвазивен рак на маточната шийка преди 30-годишна възраст в сравнение с неваксинираните жени. Защитата е още по-силна сред ваксинираните преди 17-годишна възраст, които имат 88% по-нисък риск.

Англия: 97% намаление на предраковите лезии

През 2021 година проучване, публикувано в The Lancet, предоставя доказателства за въздействието на двувалентната HPV ваксина Церварикс, базирани на национални данни от Англия.

Страната стартира училищна програма за ваксинация на 12-13-годишни момичета през 2008 година. Свързвайки национални регистри за ваксинация, скрининг и рак, изследователите успяха да измерят ефекта с течение на времето.

Установено беше 87% намаление на инвазивния рак на маточната шийка и 97% намаление на високостепенните предракови лезии сред младите жени, които са получили ваксината на 12 или 13 години.

Въздействието беше по-малко при по-възрастните момичета: ваксинираните между 14 и 16 години показаха 75% намаление в честотата на рака на маточната шийка, докато ваксинираните между 16 и 18 години имаха 39% намаление.

Шотландия: Нула случаи на рак

Междувременно в Шотландия данните от раковия регистър, публикувани през 2024 година, показват нещо още по-забележително.

След повече от десетилетие HPV ваксинация, не са регистрирани случаи на рак на маточната шийка сред жените, които са получили ваксината на 12 или 13 години.

Въпреки че е възможно някои от тези жени все още да развият рак с напредване на възрастта, изследователите от Университета в Стратклайд, които провеждат проучването, го описват като силно доказателство на популационно ниво, че училищната програма защитава цяло поколение срещу рак на маточната шийка.

Холандия: 90% по-малък риск

Холандия наскоро допринесе за тази нарастваща база от доказателства. През 2025 година изследователи публикуват резултати в The Lancet Regional Health – Europe, анализирайки над десетилетие национални данни от повече от 100 000 жени, които са допустими за двувалентната програма за HPV ваксинация на страната.

Те установяват, че напълно ваксинираните жени имат около 90% по-нисък риск от развитие на инвазивен рак на маточната шийка в сравнение с неваксинираните, една от най-силните демонстрации в реални условия на въздействието на ваксината до момента.

Колективен имунитет: Защита и за неваксинираните

Освен че защитава ваксинираните, появяващите се доказателства сочат, че имунизационните програми генерират колективна защита, намалявайки риска от рак на маточната шийка дори сред тези, които остават неваксинирани.

Преди Дания да въведе ваксинацията срещу HPV през 2008 година, около 15-17% от нейното население е заразено с двата основни ракопричиняващи HPV типа (16 и 18).

Скорошно национално проучване, което анализира проби от маточната шийка, събрани между 2017 и 2024 година, установява, че разпространението на тези високорискови HPV типове спадна под един процент сред ваксинираните жени и до около 5% при неваксинираните.

Това показва, че HPV ваксинацията е намалила циркулацията на тези ракопричиняващи вируси в датското общо население, така наречения "колективен имунитет".

Безопасността е доказана

Близо две десетилетия след първото въвеждане на HPV ваксините, стотици милиони хора са имунизирани и учените продължават да наблюдават популациите за всякакви признаци на сериозни странични ефекти.

В Съединените щати са приложени над 135 млн. дози HPV ваксини от 2006 година насам, включително двувалентната, четиривалентната и деветвалентната.

Въпреки че някои хора съобщават за леки и краткотрайни странични ефекти след ваксинацията, обикновено болка на мястото на инжектиране, главоболие или температура, мащабните проучвания и непрекъснатият мониторинг не са установяват причинно-следствена връзка между HPV ваксинацията и сериозни последици, като репродуктивни проблеми или хронични заболявания.

Съобщените смъртни случаи след ваксинация също са щателно прегледани, без доказателства, че някой от тях е причинен от ваксината.

България се включва в борбата срешу рака на маточната шийка

С нарастващите дългосрочни данни, потвърждаващи тяхната безопасност и ефективност, науката е катергорична, че HPV ваксините работят, те са безопасни и приближават света към окончателното прекратяване на рака на маточната шийка.

Националната програма стартира през 2025 година

През април 2025 година с Решение на Министерския съвет е приета Национална програма за първична профилактика на ракови заболявания, причинени от човешки папилома вирус (HPV) за периода 2025-2030 година. Програмата осигурява безплатна ваксинация не само за момичета, но и за момчета.

През 2025 година безплатна първа доза могат да получат момичета на възраст от 10 до 15 ненавършени години и момчета на възраст от 10 до 14 ненавършени години. Предвидено е поетапно увеличаване на възрастовата група при момичетата до достигане през 2029 година на 21-годишни жени.

Защо България се нуждае от тази програма

България заема второто място в Европейския съюз, както по заболяемост, така и по смъртност от рак на маточната шийка. У нас се регистрират 22,7 заболели на 100 000 жени, при средна заболяемост за ЕС от 11,7 на 100 000. Още по-сериозна е статистиката за смъртността: 11,1 починали на 100 000 жени в България, спрямо 5,3 за целия Европейски съюз.

По данни на Националния център по обществено здраве и анализи за последните две години диагностицираните са над 700 жени. Това означава, че средно около две жени всеки ден чуват тази диагноза, а една губи живота си.

Обнадеждаващи първи резултати

От началото на 2025 година близо 3000 момчета са се ваксинирали срещу HPV. За годината е постигнат обхват от 15%, което е значително подобрение спрямо най-ниския показател от 3% през 2022 година.

"Най-голямата драма за нас като лекари е да погледнем един млад човек и да му кажем, че той има раково заболяване. И още по-голяма драма е, когато преди години не сме могли да убедим родителите да ваксинират детето си. Защото това са хора, които след това живеят с чувството на вина", споделя д-р Гергана Николова, главен координатор на "Коалиция HPV".

Бъдеще без рак на маточната шийка

Ракът на маточната шийка е едно от малкото ракови заболявания, което може да се предотврати в 100% от случаите чрез ваксина и редовни прегледи. Световните данни от Швеция, Англия, Шотландия, Холандия и Дания показват категорично, че HPV ваксините работят.

България прави важна стъпка напред през 2025 година, включвайки безплатна ваксинация както за момичета, така и за момчета. Това е инвестиция в здравословното бъдеще на цяло поколение.

Всяко ваксинирано дете е една спасена възможност за здравословен живот, една предотвратена трагедия за цялото семейство. Защото когато говорим за HPV, говорим не само за статистика, а за реални човешки съдби, които могат да бъдат променени с една проста, безопасна и достъпна ваксина.

