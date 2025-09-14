Извънматочната бременност е едно от най-рисковите усложнения в ранните етапи на бременността. Състоянието възниква, когато оплодената яйцеклетка се закрепва извън маточната кухина.

Медицинските данни сочат, че извънматочната бременност засяга около 1–2% от всички бременности (в световен мащаб). Въпреки сравнително ниската честота, тя представлява животозастрашаващо състояние за жената, ако не бъде разпозната и лекувана навреме, пише онлайн изданието Mayo Clinic.

Експертите обясняват, че ранното откриване и правилната диагностика са ключови за предотвратяване на сериозни усложнения. Затова познаването на симптомите и съвременните методи за лечение е от съществено значение за здравето и живота на пациентите.

Какво представлява извънматочната бременност и колко често се среща

Извънматочната бременност възниква, когато оплодената яйцеклетка се прикрепя извън маточната кухина. Най-често това се случва във фалопиевата тръба, състояние, известно като тубарна бременност.

В по-редки случаи оплодената яйцеклетка може да се закрепи за яйчника, коремната кухина или шийката на матката. Това състояние не протича нормално, ембрионът не оцелява, а растящата тъкан може да предизвика сериозно вътрешно кървене, ако не бъде лекувано навреме.

Основни симптоми

В ранните етапи симптомите може да наподобяват тези на нормална бременност, например закъснение на цикъла, чувствителност на гърдите и гадене. С нарастването на ембриона извън матката обаче се появяват предупредителни знаци.

Най-характерният симптом е остра или тъпа болка ниско в корема или от едната страна на таза, която може да се засилва постепенно.

Леко вагинално кървене или кафеникаво зацапване е друг често срещан признак.

Снимка: iStock

При спукване на тръбата или вътрешно кървене се появяват по-тежки симптоми, като силна постоянна болка, замайване, световъртеж, болка в рамото или колапс (остро състояние на шок, резултат от сериозна кръвозагуба). Това са спешни състояния, които изискват незабавна медицинска помощ, подчертават специалистите.

Методи за диагностика: ултразвук, кръвен тест за hCG

Диагностицирането на извънматочна бременност започва с гинекологичен преглед, при който лекарят проверява за болка или наличие на образувание в областта на тръбите или яйчниците. Самият преглед обаче не е достатъчен и са необходими лабораторни и образни изследвания.

Кръвен тест за hCG

Първата стъпка е кръвен тест за хормона hCG, който потвърждава бременността. Лекарят проследява нивата на този хормон през няколко дни, за да се види дали се покачват нормално. Ако стойностите се повишават по-бавно или остават ниски, това може да насочи към извънматочна бременност.

Ултразвуково изследване

Вагиналният ултразвук е най-точният метод за установяване къде се развива бременността. Чрез специален уред, поставен внимателно във влагалището, се получава ясна картина на матката, тръбите и яйчниците. Това позволява да се установи дали ембрионът се намира на правилното място.

При съмнение за вътрешно кървене може да се направи и ехографско изследване през корема, за да се провери за наличие на течност в коремната кухина.

Допълнителни изследвания

При необходимост се прави пълна кръвна картина, за да се провери за загуба на кръв или анемия. Определя се и кръвната група, за да се подготви подходяща кръв при нужда от преливане.

Лечение: Медикаментозно или оперативно

Тъй като оплодената яйцеклетка не може да се развие нормално извън матката, извънматочната бременност изисква премахване на тъканта, за да се предотвратят животозастрашаващи усложнения. Методът на лечение зависи от това кога е открита бременността, дали има кървене и в какво състояние са тръбите.

Снимка: istockphoto.com

Медикаментозно лечение

Когато извънматочната бременност е открита рано и няма активно вътрешно кървене, най-често се прилага медикаментозна терапия с метотрексат. Това е лекарство, което спира растежа на клетките и води до постепенно разграждане на тъканта. Приложението става чрез инжекция.

Преди започване на лечението лекарят трябва да е напълно сигурен в диагнозата, тъй като медикаментът прекратява бременността. След поставяне на инжекцията се проследяват нивата на hCG чрез кръвен тест. Ако те не спаднат достатъчно, може да се наложи допълнителна доза.

Лапароскопски процедури

Ако медикаментозното лечение не е подходящо или вече има усложнения, се пристъпва към лапароскопска хирургия, метод с минимално инвазивен достъп. Прави се малък разрез в областта на корема, най-често около пъпа, и през него се въвежда тънка тръба с камера и светлина (лапароскопия).

Съществуват два основни подхода:

Салпингостомия: Отстранява се само извънматочната бременност, като тръбата остава на мястото си, за да зарасне сама.

Салпингектомия: Премахват се както извънматочната бременност, така и засегнатата тръба.

Изборът на процедура зависи от количеството кръв в корема, степента на увреждане и дали другата тръба е здрава.

Спешна операция

При масивно вътрешно кървене се налага спешна операция, за да се спаси животът на пациента. Тя може да се извърши лапароскопски, но в тежки случаи се прави отворена операция с по-голям разрез на корема (лапаротомия). Ако е възможно, тръбата се запазва, но при тежко увреждане обикновено се налага нейното отстраняване.

Снимка: Canva

Извънматочната бременност е рядко, но потенциално животозастрашаващо състояние, което изисква навременно разпознаване и медицинска намеса. Ранната диагностика и подходящото лечение значително намаляват риска от усложнения и подпомагат опазването на репродуктивното здраве.